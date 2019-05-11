«Зенит» — в полуфинале Единой лиги ВТБ. «Локо» завершил сезон

Серия против «Зенита» сложилась для «Локомотива» как нельзя сложнее. Травма Дмитрия Хвостова в конце регулярного чемпионата заставила Боба Доневалда искать дополнительные ресурсы в плане организации атаки, а питерцы, напротив, в апреле наконец смогли сыграть полным составом. Несмотря на то, что у «Локо» было преимущество домашней площадки, «Зенит» быстро забрал его себе, победив в стартовой игре серии.

Сине-бело-голубые неплохо выглядели даже во втором матче, который краснодарцы взяли за счёт характера, а в третьем всё решили задолго до финального свистка — фантастическая вторая четверть переросла в мощное начало третьей. К тому моменту на «Локо» поставили бы только самые преданные болельщики.



В четвёртой игре питерцы планировали завершить серию. В этом им должно было помощь отсутствие Джамела Маклина (об этом стало известно непосредственно перед встречей) и Дорелла Райта (у американца в день игры заболела нога).

«Локо» начал очень бодро — с точной атаки и перехвата, после которого последовал успешный быстрый прорыв. Но тут же нападение краснодарцев засбоило, гости никак не могли попасть ни со средней, ни с дальней дистанции. Дмитрий Кулагин в первой четверти выдал 0/5 при бросках из-за дуги. «Зенит» при этом и в проходы ходил успешно, и издали бросал неплохо. Чтобы не отпустить питерцев в отрыв, в дело пришлось вмешиваться капитану Виталию Фридзону, на похвалу которому Боб Доневалд не скупился после краснодарского этапа серии.

Джален Рэйнольдс, о котором по ходу серии мы говорим постоянно, выглядел лучше, чем в Краснодаре, но хуже, чем обычно. На пару с Марко Симоновичем они вычищали пространство под щитами, пока американец не схватил на Фалле второй фол и не отправился отдыхать. Примерно тогда же включился Кулагин, который отказался от дальних бросков и сделал упор на силовые проходы. Соперники за эту серию изучили друг друга настолько, что играли невероятно равно и ни в какую не отпускали друг друга в отрыв.

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Не отпустили они вплоть до финальных секунд. Фридзон уже в середине третьей десятиминутки выдал лучшие показатели за сезон в Единой лиге, но «Локо» это не помогло уйти вперёд, потому что кураж поймал Симонович — серб не доходил полметра до трёхочковой дуги, но ему это не мешало.



Время шло, и никто не хотел уступать. За три минуты до конца основного времени счёт был равным, пока аплодисменты в очередной раз не сорвал Симонович, попавший из-за дуги. «Локо» ответил точной средней атакой, но тут же Евгений Воронов положил ещё одну трёшку. Этот минутный отрезок и стал в итоге решающим.



За оставшееся время «Зенит» пытался не подпустить красно-зелёных в счёте, пользуясь тактикой превентивного фола. Несмотря на то, что гости вплоть до последней атаки — на неё, правда, осталось всего 0,6 секунды — имели шансы на победу, питерцы всё же смогли выйти в полуфинал.

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после матча сказал, что, несмотря на победу, его команда слишком много мучилась в этой серии.

«Сегодня мы выиграли три четверти и проиграли всего одну, но это не означает, что матч был лёгким. Перед началом нашей серии с «Локомотивом» я предполагал, что для победы нам придётся помучаться, но чтобы помучаться так много, я, конечно, и представить себе не мог. Прямо сейчас мы счастливы, но, я надеюсь, никто не думает, что дело сделано, что мы собираемся стать лёгким соперников для ЦСКА», — сказал Плаза.



Что ж, «Зенит» можно только поздравить с победой и выходом в полуфинал. Серия против ЦСКА пройдёт уже после «Финала четырёх» Евролиги. В другой паре полуфиналистов УНИКС сыграет с «Химками».



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