Парень, который вытащил «Портленд» в финал! История Си Джея Макколлума

Эта история просто обязана была продолжиться финалом конференции. И то ли ещё будет!

13 мая 2019 года. Последняя четверть седьмого матча между «Портлендом» и «Денвером». На кону — путёвка в финал Запада, который долгое время казался для этих команд ещё менее реальным, чем нормальный финал в «Игре престолов», о которой в тот вечер не вспоминал никто. Никола Йокич эффектно блокирует проход Дэмьена Лилларда и тут же запускает в быстрый отрыв Джамала Мюррея, позволяя своей команде сократить отставание до двух очков.

Но не этот блокшот войдет в историю. Защитника «Наггетс» из ниоткуда догоняет Си Джей Макколлум и заставляет всех фанатов НБА схватиться за сердце, вспомнив уже легендарный блок Леброна Джеймса в седьмой игре финала 2016 года. Пройдет меньше пяти минут, и «Блэйзерс» будут праздновать победу на фоне плачущих болельщиков из Колорадо.

Собственно, именно Макколлум подарил своей команде эту сказку, набрав 14 очков в третьей четверти, буквально за уши втащив своих партнёров сначала в клатч, а потом и принёс победу двумя попаданиями в последние полторы минуты. Это был сугубо его вечер, который он полностью заслужил, проведя великолепную серию, затмив даже своего вечного товарища и брата по баскетбольным окопам Лилларда.

А шесть лет назад Си Джей сидел на церемонии драфта и был уверен, что поедет в «Сакраменто», у которых был седьмой пик и которые дважды его просматривали. Но «Кингз» оказались обычными «Кингз», выбрав Бена Маклемора, а Макколлум в этот момент понял, что его мечта сбылась. «Детройт» и «Миннесота» не проявляли интереса к возрастному выпускнику университета Лихай, а потому на горизонте замаячил самый желанный для игрока вариант. И прилетевшее тут же короткое СМС «О.о» уже предопределило судьбу баскетболиста. Естественно, оно было от Лилларда.

Две звезды. Почему Макколлуму и Лилларду тесно в «Портленде» На первый взгляд, это выглядит богохульством. Но так и правда будет лучше.

К тому моменту ребята уже были хорошими друзьями по переписке. Они оба когда-то были звёздами маленьких колледжей: Дэйм был первым в общем зачёте, Си Джей замыкал тройку. Они познакомились через общего друга и стали переписываться в Twitter. Конечно же, они давно обсуждали возможность когда-то поиграть вместе. Но когда они впервые встретились, обоим было неловко.

«Мы увиделись на лотерее драфта в Нью-Йорке. Я видел его там и не знал, что мне делать. Это было бы как-то странно подойти и просто сказать: «Эй, братан, мы с тобой разговаривали годами, как твои дела?» Всё походило на свидание после онлайн-знакомства», — вспоминал тот момент Макколлум в своей колонке для The Players Tribune.

Сразу после церемонии Си Джей отправился в свой номер в отеле, собрал нехитрые пожитки и отправился в Портленд, где ему вручили его игровую майку и настоящие носки с логотипом лиги. Последним он был рад больше всего.

Но карьера Макколлума не получилась такой же стремительной, как у его товарища. Лиллард ворвался в лигу, открыв дверь крепким отцовским пендалем, с первого сезона зарекомендовав себя звездой с большими железными шарами, единогласно выиграв гонку за звание лучшего новичка. Си Джей попал в команду, где уже был крепко сбитый костяк из Лилларда, Меттьюза, Батюма, Олдриджа и Лопеза. Заработать себе сколь-нибудь приличные минуты в условиях жёсткой борьбы за место в плей-офф было практически нереально. Совсем не кстати оказался и перелом пятой плюсневой косточки, полученный в тренировочном лагере.

Но это только укрепило их с Дэймом отношения. Пока Макколлум валялся дома с травмой, Лиллард торчал у него, они разговаривали о баскетболе, смотрели фильмы и рубились в видеоигры. Это стало новым этапом в их истории — из ребят с похожими интересами и объединенных похожей судьбой они эволюционировали в настоящих близких друзей. Когда Си Джей смог вернуться на паркет, они часами зависали в спортзале, оттачивая свои навыки, одновременно учась чувствовать игру друг друга.

Но тёплые отношения со звездой команды не давали Макколлуму особых привилегий. Команда играла хорошо, но защитник получал немногим больше десяти минут за матч. Потому и за тем, как Дэйм хоронит надежды «Хьюстона» задолго до того, как хоронить надежды «Хьюстона» стало мейнстримом, его дружбан наблюдал со скамейки, отыграв суммарно целую минуту в серии.

И может так бы Макколлум и остался возрастным проспектом, которого в клубе держали только тёплые отношения с главной звездой. Да тут Ламаркус Олдридж засобирался на выход в 2015-м, желая сменить обстановку. Это повлекло за собой ряд событий, фишки домино начали падать одна за другой, ещё недавно крепкая и сыгранная команда расползлась по миру, оставив Лилларда одного в окружении непонятных людей, о которых в лиге если и слышали, то не запоминали. Но Си Джей понял, что жизнь второй раз дарит ему счастливый билет.

И снова два гарда провели все лето вместе, пытаясь вывести свое взаимопонимание на тот уровень, когда оно становится оружием. Можно считать, что это достигается только с помощью долгих тренировок, но не меньшую роль в становлении их ментального контакта имели и походы в боулинг, и катания на роликах. Что уж говорить, если даже их мамы со временем превратились в лучших подруг.

«Они постоянно вместе тусуются, как принято говорить», — сказал Лиллард в одном из интервью.

Потому прогресс Макколлума и то небольшое чудо «Портленда», который ворвался в плей-офф вместо ожидаемой борьбы за пики — это далеко не удача. Дэйм и Си Джей создавали особую химию. Модель игры Терри Стоттса не предусматривает большого количества прямого взаимодействия между двумя звёздами, но уже по тому, как они попеременно делят роль Бэтмена и Робина, можно заметить эту магию.

— Я искренне радуюсь за него, когда у него идёт игра, — говорил Макколлум после одного из матчей. — Когда он попадает, я просто подстраиваюсь и позволяю ему это делать. В конце концов, главное, что попадет в статистику — это победа команды.

Сегодня мы видели наглядную демонстрацию этих слов. Лиллард всегда был тем, кто решает в ключевые моменты. Но он видел, что у его товарища горячая рука, а он сам выдает далеко не лучший матч. Потому он просто отошел в сторону и позволил Макколлуму добить «Денвер».

Паровозик, который не смог. Чем запомнится нынешний «Хьюстон» «Рокетс» по делу уступили «Уорриорз», но «Хьюстон» уже изменил лигу и вошёл в историю.

«Я знаю, что он за человек. Я знаю, что выхожу воевать с парнем, который никогда не отступает. Потому мне легко с ним», — сказал Лиллард в интервью еще четыре года назад, до того, как Макколлум стал звездой.

Генеральный менеджер «Блейзерс» Нил Олши очень тонко прочувствовал важность взаимоотношений его главных прим, потому с завидным упорством отбивался от любых намёков на возможное разделение этих «сиамских близнецов».

Он поверил в эту парочку в 2015-м после тотальной распродажи.



Он продолжил верить в неё, когда команда едва пробилась в плей-офф, чтобы сыграть четыре матча с «Голден Стэйт» в 2017-м.

Он не дрогнул даже после позорного вылета от «Нового Орлеана» в 2018-м.

Клуб ясно дает понять, что Лиллард и МакКоллум — это их ядро, от энергии которого заряжается вся остальная команда, кто бы там ни играл — от Эвана Тёрнера до Джека Лэймана. Даже сейчас мы видим удивительное преображение Энеса Кантера из человека, которого нужно держать от плей-офф на расстоянии выстрела винтовка СВЛК-14С «Сумрак», до полезного игрока стартовой пятёрки. Можно вспомнить и Родни Худа, внезапно ставшего икс-фактором серии с «Денвером». Все это люди, зависимые от правильного настроя, который им обеспечивают лидеры коллектива.

Этот финал — это заслуженная победа в первую очередь Дэйма и Си Джея, которые продолжают доказывать, что человеческие отношения не найти ни на одной из вкладок статистических сайтов. Независимо от исхода серии с «Голден Стэйт», это уже огромное достижение для клуба и для руководства, которое до последнего верило в пару «низкорослых гардов без защиты». Жаль только, что Пол Аллен так и не дождался возвращения его детища в главную серию Запада.