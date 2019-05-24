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УНИКС — «Химки» — 98:103, 24 мая 2019, Единая лига ВТБ 2018/19, полуфинал

УНИКС — «Химки» — 98:103
Артём Комаров
Нас ждут ещё как минимум два матча-триллера! «Химки» обыграли УНИКС
Команды переезжают в Подмосковье при равном счёте в серии.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

После того, как УНИКС добыл волевую победу в первом матче полуфинальной серии с «Химками», подмосковная команда встала перед необходимостью во что бы то ни стало выигрывать вторую встречу. Всё-таки ехать домой при счёте 0-2 противопоказано в принципе, а в серии с УНИКСом образца этого сезона — почти самоубийство.

Дополнительной головной боли Римасу Куртинайтису добавило отсутствие Стефана Марковича. Он ушёл в раздевалку ещё по ходу первой половины стартового матча серии, потом вышел и продолжил матч, но к игре номер два, к сожалению, оказался не готов. У серба сильно болит спина, и пока непонятно, сможет ли он продолжить серию.

В Казани тоже была одна существенная потеря, но к ней Димитрис Прифтис, кажется, уже привык — разыгрывающий Пиеррия Хенри, возвращение которого несколько недель назад анонсировал Евгений Богачёв, в очередной раз остался вне заявки.

УНИКС повёл в серии с «Химками», выиграв всего одну четверть
Казанцы проигрывали по ходу третьей четверти 14 очков, но взяли последнюю десятиминутку со счётом 32:17 и победили.

В первой половине казалось, что команды просто поменялись местами. Двумя днями ранее Куртинайтис жаловался на пресс-конференции, что команды непропорционально били штрафные, чуть позже в Instagramна это же пожаловался Швед; в этот раз химчане только за первую четверть пробили 10 свободных бросков, в то время как казанцы — ни разу.

Более того, УНИКС и «Химки» стали копировать друг друга и в позиционной игре. Казанцы, которые в первом матче исключительно лезли в «краску», вдруг принялись при малейшей возможности палить издали; гости, обычно всегда готовые атаковать из-за трёхочковой линии, стали загружать мяч под кольцо. Это вылилось в два быстрых фола для Рэймара Моргана и как раз штрафные броски.

Но казанцы держались на дальних попаданиях и не отпускали соперника в отрыв — догнать жёлто-синих во второй раз за три дня могло и не получиться. Разбросавшиеся Евгений Колесников и Мелвин Эджим позволяли своей команде идти за гостями по пятам. К перерыву клубы разделяло всего очко.

Это видео можно посмотреть в Instagram Единой лиги ВТБ.

При этом, несмотря на разные стратегии команд, игра продолжала идти по сценарию первого матча и дальше. По крайней мере, в третьей четверти уж точно: половину десятиминутки команды шли очко в очко, после чего химчане опять стали уходить в отрыв — Тони Крокер с Алексеем Шведом выдали отрезки, в которых набрали по пять очков подряд, а разделила из да-а-альняя трёшка Сергея Мони. Метров с девяти.

«Химки» немного оторвались и снова, как позавчера, смогли выйти на последнюю четверть при преимуществе в два-три точных владения. Джамар Смит и Эрик Макколлум выдали совершенно фантастическую четверть, заставив Куртинайтиса нервничать и испытывать дежавю — американские защитники бросали из-за дуги не только очень быстро, но ещё и точно. За две минуты до конца УНИКС подобрался на четыре очка, за 50 секунд до финального свистка — на два…

И вот тут сценарий поменялся. Штрафные химчан и поспешное нападение казанцев в концовке сделали своё дело, и в этой очень результативной встрече победа осталась за «Химками» — 98:103.

Единая лига ВТБ
24 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
98 : 103
(23:21, 24:27, 25:31, 26:24)
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Макколум - 23, Смит - 20, Эджим - 18, Морган - 16, Колесников - 9, Понкрашов - 5, Локкетт - 3, Ндур - 2, Кощеев - 2, Сергеев, Клименко, Шелекето
Химки: Швед - 25, Зубков - 14, Томас - 13, Микки - 13, Крокер - 12, Тимма - 10, Дженкинс - 10, Зайцев - 3, Моня - 3, Вяльцев, Губанов, Барашков

Счёт в серии стал 1-1. Теперь серия перемещается в Подмосковье, где игры пройдут 27 и 29 мая. А там, кто знает, возможно, серия ещё раз приедет в Казань, только уже на решающие 40 минут.

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