Супермен против «Красной машины». «Химки» снова попробуют обыграть ЦСКА

5 июня стартует финальная серия Единой лиги ВТБ. Третий раз подряд в ней встретятся ЦСКА и «Химки».

Так получилось, что финал Единой лиги ВТБ, куда выходит ЦСКА (а красно-синие туда выходят примерно всегда) почти автоматически теряет часть интриги. Всё-таки, согласитесь, путёвка в Евролигу — очень серьёзная мотивация. А выход в финал, где уже есть «армейцы», это гарантия участия в сильнейшем турнире Старого Света в следующем сезоне. Получается, что игроки с задачей на сезон справились, внутренне немного успокоились. Нет, конечно, амбиции профессионалов никто не ставит под сомнение, но, поражение становится чуть менее обидным.

ЦСКА приходит к очередному финалу в статусе фаворита. Конечно, в этом статусе москвичи выходят на паркет примерно в 99 процентах матчей, но сейчас это ощущается заметнее. Разберёмся по пунктам.

— Армейцы уверенны в своих силах. Чуть меньше месяца назад они победили в «Финале четырёх» Евролиги и на год официально закрепили за собой статус самой сильной команды Европы. Сделали они это в том самом турнире, в котором «Химки» не смогли пробиться в плей-офф;

Ваши нервы — наши проблемы! Как ЦСКА опять стал сильнейшим клубом Европы Спустя три года после Берлина-2016 красно-синие возвращают себе корону европейского баскетбола! «Армейцы» — лучший клуб Старого Света!

— Максимально широкая ротация и отсутствие травмированных (лишь Михаил Кулагин продолжает восстановление после перелома стопы, полученного в середине сезона) дают Димитрису Итудису множество опций как для нападения, так и для защиты;

— Контракты многих игроков подходят к концу, а переподпишут (или нет) их только после окончания сезона. Кажется, финал — отличный шанс ещё раз проявить себя перед тем, как сесть за стол переговоров. Правда, есть и новости о том, что кто-то команду покинет;

«Чем дольше Швед будет сидеть на скамейке, тем хуже будет команде» Главный тренер химчан Римас Куртинайтис — о серии против УНИКСа.

— «Химки» никогда не побеждали «армейцев» в серии. Собственно, никто этого не делал. Последнее поражение в Единой лиге ВТБ случилось с ними в Казани в 2016 году. Тогда при счёте 2-0 в серии против УНИКСа Артурас Милакнис решил своими дальними попаданиями задержать столичных гостей в Казани. Стоит ли говорить, что уже в следующем матче серия была закрыта?

— Ещё один контрактный момент. За день до старта серии ЦСКА объявил о переподписании соглашения с Димитрисом Итудисом. Греческий коуч теперь обязан направить всю энергию в работу, а контрактные вопросы и нервы остались в прошлом.

— В финальном матче Евролиги ЦСКА обыграл «Эфес», который по стилю отдалённо может напоминать «Химки». По крайней мере там тоже имеется неординарный суперснайпер Шейн Ларкин. В итоге Итудис решил эту задачку, пусть и не засушив полностью игру американца.

Так что, получается у «Химок» нет шансов? Не торопитесь с выводами. Да, подмосковный клуб по ходу сезона потерял вторую скрипку Энтони Гилла. Но нашёл на его место Яниса Тимму, сходу ставшего главным помощником Алексея Шведа. Но вот же беда, игрок сборной Латвии повредил палец на ноге и пропустит серию. При этом, в конце концов, его не было в матче регулярного чемпионата, когда «Химки» дома сломили сопротивление действующего чемпиона в овертайме.

Главное оружие жёлто-синих — Алексей Швед. Подмосковный Супермен набирал космические 28 очков + 8 передач в среднем за матч серии против УНИКСа. Столь доминирующего российского игрока не было давно. А может, и вовсе не было. Именно Швед набрал больше половины очков в весенней игре против красно-синих. И эта самая игра стала для него первой после трёх месяцев реабилитации от перелома пальца на руке.

Римас Куртинайтис нашёл правильные пути взаимодействия с лидером и игра «Химок» преобразилась. Жёлто-синие попали 60 (!) трёхочковых за четыре матча против УНИКСа. Не сложно посчитать, что это 15 в среднем за матч. И да, это новый рекорд Единой лиги ВТБ.

Кстати, контракт литовского наставника «Химок» также пролонгирован, что даёт ему уверенности и спокойствия. Как минимум, оба тренера (хочется верить) будут сконцентрированы на баскетболе, а не на околоигровых вещах.

Нельзя недооценивать и отсутствия давления на Шведа и его команду в целом. Ему не привыкать играть в сложных матчах, но в серии против ЦСКА жёлто-синие — откровенный андердог. Любой выигранный матч — уже сенсация. «Армейцам» же проигрывать нельзя категорически. И в этом может быть психологическое преимущество химчан.

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