ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ третий год подряд одинаковый финал — ЦСКА против «Химок». Ещё в середине сезона мало кто мог поставить на то, что жёлто-синие в итоге дойдут до финальной серии — команда проваливала Евролигу, её штормило во внутреннем чемпионате, менялся тренер, уходили и приходили игроки. В общем, всё было не так чтобы очень хорошо.

Но все эти перипетии в итоге сделали «Химки» сильнее. После вылета из Евролиги подмосковный клуб только прибавлял, ав полуфинальной серии против УНИКСа стало окончательно понятно, что прежние, конкурентоспособные «Химки» вернулись. Особенно радовало местных болельщиков, что Алексей Швед к концу сезона обосновался в открытом космосе и не планировал спускаться на землю.Настроение улучшал и выход в Евролигу на следующий сезон.

Но были и плохие новости для «Химок». Да, ЦСКА взял главный трофей Европы и теперь — хочет он этого или нет — пресыщен и нуждается в эмоциях. Да, главный тренер Димитрис Итудис не раз жаловался, что посещать торжественные мероприятия и при этом не потерять в качестве игры практически невозможно. Но химчане из-за травмы на месяц потеряли великолепно вписавшегося в команду Яниса Тимму, и это обещало стать весьма серьёзным фактором в противостоянии с «армейцами».

Супермен против «Красной машины». «Химки» снова попробуют обыграть ЦСКА 5 июня стартует финальная серия Единой лиги ВТБ. Третий раз подряд в ней встретятся ЦСКА и «Химки».

Вряд ли только из-за отсутствия латвийца, но подмосковный клуб поплыл уже в первой четверти. Поплыл далеко. От берега их отталкивал лично Нандо де Коло — француз за три с половиной минуты набрал 11 очков, ни разу не промазал, выдавал пасы на загляденье и в принципе был неотразим. Настолько, что даже Швед, который не без успеха играл в одиночку, не смог его затмить.

Хозяева в одну калитку взяли оба щита, причём в нападении сделали столько же подборов в нападении, сколько «Химки» — в защите. Всё это москвичи проворачивали без Уилла клайберна, который получил отдых в этом матче. Игроки задней линии ЦСКА создавали для партнёров такие удобные атаки, что те зачастую оставались один на один с кольцом — дело, конечно же, заканчивалось данками. А даже когда на «армейцах» висели защитники, это, в общем-то, ничего не меняло. Красно-синие выглядели куда свежее.

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«Химкам» нужно было срочно что-то делать с 18 очками отставания к перерыву. На вторую половину команда Куртинайтиса вышла совсем другой: набрала 32 очка за десятиминутку, попала пять трёхочковых, Швед набрал столько же, сколько за всю первую половину. Казалось бы, что ещё нужно для камбека?

А нужно было выключить из игры Семёна Антонова. Форвард, вероятно, просто расстроился, что в первой половине его на арене объявили как Антона Семёнова, но сразу после перерыва заставил всех выучить свою фамилию — 4/4 из-за дуги в нужные моменты, и вот уже все потуги химчан отыграться тонут в великолепной игре Саймона.

Психологически сложно продолжать давить с той же силой, как и прежде, когда ты набираешь 30+ очков против ЦСКА за четверть и всё равно не приближаешься к сопернику. «Химки» в последней четверти на чудо не наиграли, «армейцы» победили без вопросов — 106:85.

Из положительного для «Химок»: Алексей Швед попал три дальних броска и довёл общее количество своих точных трёхочковых в Единой лиге ВТБ до 365. Он вышел на первое место по этому показателю, обогнав Виталия Фридзона. При этом у защитника «Локомотива» ушло на это на 109 матчей больше. Фантастика.

ЦСКА и «Химки» в следующий раз встретятся послезавтра, 7 июня, там же. Получится ли у жёлто-синих навязать более упорную борьбу, скоро узнаем.

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