Антонов: когда ведёшь 18 очков, тяжело заставить себя играть дальше

Форвард ЦСКА Семён Антонов стал одним из героев матча против «Химок». В третьей четверти, когда соперники пытались отыграться и попадали почти в каждой атаке, именно Антонов не дал жёлто-синим приблизиться к «армейцам», попав подряд четыре раза из-за дуги.

После матча игрок рассказал, какой для ЦСКА получилась первая встреча финальной серии и что он чувствовал, когда отправлял в цель бросок за броском.



— Главное, что болельщикам понравилась результативная игра — это, мне кажется, результат нашей хорошей атаки. Всё-таки два наших последних матча против «Зенита» были не так хороши в плане нападения. Не помню точно, сколько мы там очков набирали, но не очень много. Просто хорошо защищались. А сегодня пошло именно нападение, особенно хорошо мы сыграли в первой половине, сделали достаточно комфортный задел. «Химки» попытались вернуться в третьей четверти, но хорошо, что мы смогли удержать победу и теперь повели в серию.



— ЦСКА, казалось, готов посыпаться в третьей четверти. «Химки» набрали 32 очка.

— Я бы не сказал, что мы посыпались. Всё-таки мы же находили ситуации для открытых бросков, которые мы много тренируем. Это то, чего у нас не было в серии с «Зенитом», может, где-то был какой-то эмоциональный спад после «Финала четырёх». Приходилось ещё больше работать в защите.



Кстати, о защите. Ребята сегодня здорово оборонялись, тот же Никита Курбанов проделал огромную работу против Алексея Шведа. Пусть он забил 30 очков, но мы старались максимально его нагружать. Эта работа не фиксируется в протоколе, но она очень важна.



— А что случилось? Почему вторая и третья четверти так разнились?

— В большом перерыве тренер просил нас не расслабляться, потому что, когда ты ведёшь 18 очков, всё-таки немного тяжело заставить себя играть дальше. При этом мы понимали, что это «Химки», что они не сдадутся просто так. В третьей четверти, когда они подтянулись до 10 очков, мы смоги удержать разрыв.

ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ Нандо де Коло сломил соперника в первой четверти, Семён Антонов добил в третьей.

И в концовке был ещё важный момент, когда они играли без Шведа. Но даже без него они не становятся менее опасными.



— Вы лично перечеркнули шансы «Химок» на победу, когда попали за четверть 4/4 из-за дуги.

— Для меня сегодня очень много поздравляли партнёры. Я два раза только забил с подбора, всё остальное для меня делали партнёры. Я просто стоял, и так получалось, что меня находили, потому что соперники сдваивались на Серхио, на Нандо, на Кайле, на Отелло. Все создавали угрозу, и мы хорошо двигали мяч. Из-за этого у нас вообще сегодня было много открытых бросков.



Просто так получилось, игра на игру не приходится. Сегодня у меня было много открытых бросков, нужно было просто постараться их попасть.

— Но там не все были открытые, например, четвёртая трёха была через руки.

— Мне кажется, что, когда ты уже три подряд попал, ты уже чувствуешь игру, бросок. Я тогда уже бил очень уверенно, даже несмотря на то, что оставалось на атаку ещё секунд семь.



— Пятую не попали…

— Да, не знаю, почему. Вроде там всё сделали для меня, был такой же открытый бросок. Но не попал, жалко. Можно, где-то подостыл немного. Потому что по ситуации было то же самое — ребята создали мне момент, я был открыт.



Вторая игра в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 пройдёт 7 июня на паркете ЦСКА.



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