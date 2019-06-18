Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба

Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Слухи относительно ухода Нандо де Коло из ЦСКА ходили последние несколько месяцев. Тогда европейские СМИ подхватили непроверенную историю из блога одного испанского журналиста и написали, что француз собирается подписать контракт с мадридским «Реалом».

Но эти слухи быстро затихли. Во-первых, ни клуб, ни игрок не подтвердили их, и значит, что это могли быть спекуляции конкурентов в надежде на то, чтобы вывести из строя одного из лучших защитников Евролиги. Во-вторых, концовка сезона была в самом разгаре, и болельщикам было за чем следить. Хотя бы даже за выступлением де Коло, который как раз вышел из своего кратковременного игрового кризиса и принялся за старое.

Но уже после окончания сезона президент ЦСКА Андрей Ватутин вновь запустил волну слухов, рассказав в интервью, что, к сожалению, клуб ждут большие изменения. По мере того как клуб переподписывал Уилла Клайберна и продлевал Кайла Хайнса, становилось всё более понятно, что изменения, похоже, ждут именно игроков задней линии. Очередь Нандо де Коло настала первой.

Где окажется француз, прямо сейчас загадка, но президент, главный тренер и сам игрок в своих комментариях единогласно намекают на новые вызовы. Вот небольшие отрывки из того, что они сказали.



Андрей Ватутин, президент ЦСКА: «Невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо де Коло в ЦСКА подошла к концу, но мы с пониманием относимся к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе».



Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА: «Мы хотели, чтобы Нандо остался, но он последователен в своём решении, и мы понимаем его аргументы».



Нандо де Коло: «Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели. Здесь я провёл пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА — лучший клуб на континенте. […]Думаю, сейчас у меня есть шанс что-то изменить, найти новый вызов, вновь сражаться на самом высоком уровне».

«Я больше не могу быть Тони Паркером». Каким запомнят легенду «Спёрс» Он ушёл потому, что больше не мог сражаться за чемпионство. Без этого баскетбол ему неинтересен.

Француз чуть ли не прямым текстом заявляет, что собирается в НБА. Но здесь есть большой шанс выдать желаемое за действительное, потому что на этой неделе Нандо всё-таки исполняется уже 32 года, и в его случае нужно подумать о так называемом последнем большом контракте. Поэтому идею с НБА мы, конечно, запомним, но что, если нет?

Тогда остаётся, по сути, один вариант — в Испанию. По крайней мере помимо «Реала» в прессе всплывала информация о «Валенсии». Это тоже не выглядит нереальным сценарием, потому что именно оттуда Нандо уехал в НБА — до этого в Валенсии он успел познакомиться с женой и выучить испанский. Сейчас, когда у пары родилась ещё одна дочь, есть вероятность, что семья хочет быть ближе к родственникам. К тому же, «Валенсия» выиграла Еврокубок и вышла в Евролигу.

В любом случае пока это всё домыслы. Но если теперь уже экс-звезда ЦСКА действительно подписал контракт с кем-то в Европе, то об этом станет известно в ближайшие дни.



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