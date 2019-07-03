Танцуй, Европа! Россия — в четвертьфинале Евробаскета-2019

Первые два матча российской команды поставили перед тренерским штабом множество вопросов. И дело было даже не в том, что россиянки не показывали игры, которую демонстрировали в товарищеских встречах, — они очень легко отдавали даже «свои» отрезки, с готовностью поддавались панике и часто отдавали мяч друг другу в моментах, когда нужно было бросать. Уверенности не было ни у кого.

Но затем что-то произошло. Третий матч против Беларуси, которая провела два фантастических матча против явных фаворитов и даже забрала одну победу, мог бы стать последним. Но именно в решающие моменты россиянки стали демонстрировать ту игру, которую ждали от них болельщики.



Главная звезда нашей команды Мария Вадеева после той встречи сказала, что главное — чувствовать себя так же расслабленно и уверенно в каждой игре.

Россия отыграла «-8» в третьей четверти и вышла в четвертьфинал Евробаскета Наши девушки столкнулись с ожесточённым сопротивлением Италии, но вырвали победу за счёт характера.

Но одно дело — сказать, и совсем другое — сделать. Из-за поражений в двух первых матчах сборная России была вынуждена играть мат 1/8 финала, да еще и против Италии, которая в своей группе заняла второе место. Несмотря на то, что букмекеры все равно отдавали предпочтение россиянкам, этот матч обещал быть чем угодно, но не лёгкой прогулкой.



Итальянки несколько раз по ходу встречи пытались уйти в отрыв. Один раз — в середине третьей четверти, когда они заработали 8-очковое преимущество — за команду Олафа Ланге даже стало страшно. Но, как оказалось, зря боялись. После матча и игроки, и главный тренер сборной Италии Марко Креспи отметили, что возвращение россиянок с «-8» стало ключевым моментом.



«Мы отлично играли и в защите, и в нападении, и в принципе хорошо смотрелись. Но в решающие моменты матча Россия просто добавила в физическом давлении, и мы не выдержали. «+8» — это момент, когда ты должен держать удар, а мы не сдержали», — сказал Креспи.

Это видео можно посмотреть в Twitter EurobasketWomen.

Теперь перед сборной России задача куда серьёзнее — сборная Испании, которая считается одним из главных фаворитов Евробаскета. В случае, если россиянки пройдут в полуфинал, они уже точно заработают путёвку на Олимпиаду. Олаф Ланге говорит, что должно быть «весело».



«Мы играем против действующих чемпионок. У нас был хороший результат в товарищеском матче недавно, но сейчас они стали, конечно намного лучше, нашли свой ритм. Это будет интересный матч! Мы ждём его. Будет весело», — сказал главный тренер.



В общем-то, в этом после чудесного преображения сборной России прямо по ходу турнира никто не сомневается. Не пропустите — 4 июля в 16:00 мск.



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