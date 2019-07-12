«Рокетс» должны играть двумя мячами. Уэстбрук в «Хьюстоне»!

Если вы думали, что лучшее межсезонье в НБА XXI века закончилось, то вы сильно ошиблись. Кажется, нас ждёт ещё один мощный обмен, который случится между «Оклахомой» и «Хьюстоном». По имеющейся информации, Рассел Уэстбрук станет игроком «Рокетс», а в обратном направлении проследует разыгрывающий Крис Пол и два пика первого раунда. Харден и Уэстбрук снова вместе?



Три недели назад «Чемпионат» рассказывал историю ссоры главных звёзд «Хьюстона». Крис Пол якобы занимался нравоучениями и постоянно пытался лезть с советами к Джеймсу Хардену. Одному из лучших игроков лиги это, естественно, не очень-то нравилось и, судя по слухам из стана клуба, баскетболисты не разговаривали друг с другом несколько месяцев. Естественно, менеджмент появившуюся информацию тотчас опроверг. Но выглядело это не очень убедительно.

«Хьюстон», у вас проблемы! Звёзды команды рассорились, Крис Пол уходит Клуб всё отрицает, но мы уже приготовили варианты обмена лучшего друга Леброна.

История Рассела Уэстбрука как будто поделена на два мира. В первом Расс доминирует на паркете, устраивая краш-тесты баскетбольному оборудованию и демонстрируя невероятный атлетизм, помноженный на космическую статистику, от которой глаза вылезают на лоб. А вот во втором мире есть Уэстбрук, но нет звёзд, желающих с ним играть в одной команде.

Примерно год назад на одном из американских сайтов появилась цитата из монолога неназванного игрока, который говорил, что совместное выступление с Расселом – это «веселье, которое перестало быть смешным и вышло из-под контроля». Иными словами, аноним прямо указывал: Уэстбрук гонится за статистикой, не желая делать команду лучше. В погоне за деанонимизацией многие почему-то сразу подумали на Кевина Дюранта, сбежавшего от разыгрывающего в «Голден Стэйт» после того, как этим же «Уорриорз» их «Оклахома» проиграла, ведя 3-1 в серии. Кажется, лучший игрок современности понял, что с Уэстбруком ему не стать чемпионом. И, кажется, всё сделал правильно.

Но сейчас история другая. После того как Пол Джордж перебежал на сторону Кавая Леонарда (это, кстати, тоже момент, подтверждающий нежелание звёзд играть с Расселом), Джеймс Харден сам связался со звездой «Тандер» и предложил объединиться. Возможно, главный бородач просто пытался избавиться от неугомонного Пола, с которым не сложились отношения и который никак не помог команде попасть в заветный финал.



По совместной игре Хардена и Уэстбрука уже создано очень много мемов. Основной упор, конечно же, делается на то, что оба игрока очень любят держать мяч в руках и большинство атак их команд – это и есть их атаки. «Теперь «Рокетс» будут играть двумя мячами» — эта шутка уже вышла в топы всех баскетбольных соцсетей. Скептики будут глумиться и предрекать «Ракетам» провал до старта сезона. И, как знать, они в конечном итоге могут быть правы.

Но не стоит забывать и о том, что делает Уэстбрука суперзвездой НБА.



— Мощное и атлетичное нападение. В этом аспекте он гораздо привлекательнее Криса Пола, и это то, что обязательно пригодится его новой команде.



— Уэстбрук очень плохо бросает издали – факт. Но теперь у него в команде целая россыпь отличных снайперов. И вот здесь уже работа главного тренера Майка Д’Антони. Он должен постараться (это будет очень сложно) «переформатировать» Рассела. В конечном итоге Уэстбрук – лидер НБА по количеству созданных для партнёров моментов под трёхочковый бросок.



— Защита. Уэстбрук отлично защищается. А при наличии Хардена в команде это то, что доктор прописал. Его габариты должны помочь ему при вынужденных сменах.



— Мотивация. Теперь уже бывший защитник «Тандер» впервые окажется в новой команде. До этого «Оклахома» была его домом и там он делал всё, что хотел. Сейчас ему придётся зайти на поляну Хардена и доказать свою эффективность уже в другой роли. Харден и Уэстбрук вместе выходили в финал 2012 года, где проиграли «Майами» с Леброном. И пока это их самое большое достижение в НБА.



Менеджмент «Рокетс» опять сделал невозможное. Они снова внесли коренные изменения в состав, не тратя при этом половины команды, как в случае прихода Энтони Дэвиса в «Лейкерс». Казалось бы, Джимми Батлер уже сменил клуб. Кавай выбрал «Клипперс» и перетянул Пола Джорджа. Леброн объединился с Дэвисом. Дюрант и Ирвинг тоже организовали звёздный дуэт. И тут «Хьюстон» взрывает информационное пространство, снова оставляя себя в статусе претендентов на чемпионство.



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