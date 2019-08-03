«Химки» подписали Мозгова и Карасёва. ЦСКА готовит адекватный ответ

Информация о том, что московские армейцы могут подписать американского защитника Майка Джеймса, появилась в первый день августа. Более бодрящей новости для летнего межсезонья, чем возможный приход в российскую команду самого результативного игрока Евролиги прошедшего сезона, придумать сложно.

28-летний американец, способный сыграть на позиции как разыгрывающего, так и атакующего защитника, провел в итальянском «Милане» отличный сезон, набирая в среднем 19,8 очка и отдавая 6,4 результативные передачи за игру. С такими показателями Джеймс стал лучшим скорером Евролиги, опередив другого армейца, Кори Хиггинса (14,83), и защитника турецкой «Дарюшшафаки» Тони Дугласа (14,50). Стал лучшим американец и по показателю эффективности, а по количеству результативных передач уступил только легенде «Панатинаикоса» Нику Калатесу.

Возможный переезд в Россию Джеймса станет первым крутым трансфером августа. Но повторить жаркий трансферный июль будет все-таки сложно. Хотя клубы Единой лиги ВТБ делают все возможное, чтобы это межсезонье запомнилось надолго. В июле только российская «большая тройка» (ЦСКА, «Химки», «Зенит») укрепилась так, что начнись сезон Евролиги завтра, команды не растеряются.

Тимофей Мозгов («Орландо» — свободный агент — «Химки»)

Пока главный трансфер этого лета. Возвращение 33-летнего центрового в Россию и родной клуб большой неожиданностью не стало. Маршрут Орландо — Химки напрашивался сам собой. Комментарии о вариантах в Европе и даже НХЛ, конечно, были, но очевидно, что на данный момент «Химки» — самый предсказуемый и оптимальный вариант для центрового сборной России. Что ждет Мозгова в России? Главная задача сейчас — решить наконец проблемы с надоевшей до зубовного скрежета травмой. Будет в порядке колено, наберет форму Тимо, «Химки» и сборная получат одного из лучших «бигменов» Европы.

Уезжал в НБА дылдой, а возвращается легендой. Мозгов в «Химках» Помощник Леброна в «Кливленде» провёл год без баскетбола, но с большими деньгами. Первый российский чемпион НБА возвращается в родной клуб.

Сергей Карасев («Зенит» — «Химки»)

Атакующий защитник «Химок» Сергей Карасёв Фото: bckhimki.com

Баскетболист в расцвете лет, игрок сборной, имеющий опыт выступления в НБА — одним этим переходом «Химки» сняли все вопросы к своей трансферной кампании в это межсезонье. 25-летний Карасев, как и Мозгов, долго восстанавливался от травмы, но сейчас уже в порядке и играет за сборную. Крутая фишка Карасева — его универсальность. Диапазон действий на площадке — второй-третий номера. Сергей полезен на позиции как атакующего защитника, так и легкого форварда. Вопрос — как его использовать и встроить в специфическую игру «Химок», где роль баскетбольного альфа-самца исполняет Алексей Швед. И отдавать ее просто так он точно не захочет. Но об этом голова болеть должна у главного по тренерским делам в подмосковном клубе Римаса Куртинайтиса.

Бэтмен теперь вместе с Суперменом. Карасёв — в «Химках» Противостояние Сергея Карасёва и Алексея Шведа украшало чемпионат. Теперь они в одной команде.

Густаво Айон («Реал» Мадрид — «Зенит»)

Питерский «Зенит» любит удивлять звездными, порой даже «звезданутыми» легионерами. Один Брендон Дженнингс прошлого сезона чего стоит. Но в этот раз должно быть по-другому. Все должно сложиться. После того, как петербургский клуб получил wild card от Евролиги, он как будто повзрослел и на что-то подобное уже не решится. Гаставо Айон — это серьезно, солидно, по-евролиговски. Истерики, угары, сборы чемоданов и неожиданные отъезды из команды — точно не о 34-летнем испано-мексиканце. Не самый удачный опыт в НБА пригодился центровому в Европе, да не где-нибудь, а в мадридском «Реале». Две Евролиги, четыре чемпионства в испанском чемпионате и вот это вот все. «Зенит» сделал широченный шаг навстречу плей-офф Евролиги.

Потери ЦСКА этим летом — Де Коло, Серхио Родригес, Кори Хиггинс, Отелло Хантер — даже при армейском всемогуществе перекрыть будет нереально. Прежде всего потому, что Итудису придется строить с нуля команду, семью, как любит говорить об этом президент клуба Андрей Ватутин. До первого официального матча армейцев понять, что они из себя представляют, будет невозможно. А Куфос — это классный центровой, всю карьеру отыгравший в НБА («Юта» — кстати, с Кириленко, «Миннесота», «Денвер», «Мемфис», «Сакраменто»), но звезд с неба не хватавший. Для ЦСКА, учитывая его вечные проблемы с пятым номером, 30-летний центр с гигантским опытом в НБА и сборной Греции может стать настоящей находкой.

Антон Понкрашов (УНИКС — свободный агент — «Зенит»)

Казанский этап карьеры 33-летнего чемпиона Европы завершился неожиданно и не очень приятно. О своем уходе из клуба капитан казанцев узнал из СМС. Пять лет в УНИКСе уместились в одном коротком сообщении. Зато теперь бронзовый призер Олимпиады будет играть в родном городе и в Евролиге, которую казанцы в этом сезоне так обидно упустили.

Понкрашов — это не игрок первой пятерки, тем более в таком «Зените», который предстанет в этом сезоне. Но это авторитетный мастер, который всегда скажет свое веское слово в раздевалке, несколько лет капитанства в УНИКСе тому подтверждение. Никто не удивится, если Антона еще позовут в сборную, в которой он не был уже очень давно. Теми темпами, которыми национальная команда несет потери, придется вспомнить и о старой гвардии.