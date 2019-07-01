Бэтмен теперь вместе с Суперменом. Карасёв — в «Химках»

Противостояние Сергея Карасёва и Алексея Шведа украшало чемпионат. Теперь они в одной команде.

Три года назад Сергей Карасёв и Алексей Швед были одними из главных звёзд лиги ВТБ. Оба россиянина вернулись домой из-за океана и стали лидерами «Зенита» и «Химок» соответственно. То, что раньше делали только легионеры — а именно набирали очки в больших количествах, — теперь стали выполнять парни из сборной России. Талант присутствует, доверие они оправдывают, так почему бы и не быть первыми скрипками?

Полуфинальная серия плей-офф 2017 года между «Химками» и «Зенитом» вполне может называться одной из самых крутых за всю историю лиги. По крайней мере она точно войдёт в пятёрку самых огненных. Тогда сине-бело-голубые дважды победили дома и ехали в Химки завершать серию. Но Алексею Шведу удалось вывернуться, переродиться и за уши вытянуть жёлто-синих в заветный финал.

Карасёв и Швед были отличными соперниками. Оба сверхамбициозны и всегда мотивированны. С отличным броском, особенно дальним. А самое главное — оба полностью брали на себя ответственность за результат команды. Журналисты называли эту дуэль «Бэтмен против Супермена». Баскетбольная афиша, на которой были наши парни. Такого мы ждали очень долго. Дождались.

Ему 33 года, и «Зенит» — его 14-й клуб. Кто такой Алекс Рэнфро Новичок питерцев — фигура неоднозначная. Но, кажется, это именно то, что нужно тренеру.

За последние три сезона Швед укрепился в статусе героя. Ему, кажется, всё равно, против кого играть. Он готов набирать больше 20 очков в абсолютно каждом матче, а в последнем сезоне регулярно добавлял к очкам ещё и подборы с передачами, наращивая влияние на итоговый результат и свою полезность.

Карасёв же последние два года (в последний сезон особенно) больше мучился. Травмы случались чаще и чаще, а время реабилитации регулярно увеличивалось. Дошло до того, что в прошедшем сезоне Сергей сыграл всего 18 матчей в регулярном чемпионате. На вопрос, есть ли места на теле, которые не болят, Сергей не ответил словами, а лишь выдохнул и улыбнулся.

Ходили слухи, что у форварда сборной России было недопонимание с врачами «Зенита», которые очень долго не могли поставить тому правильный диагноз. Также по ходу сезона Сергею пришлось пережить увольнение отца. Василий Карасёв был бессменным тренером петербургской команды, но зимой его сменил Жоан Плаза.

И вот теперь Сергей Карасёв официально в «Химках»! Перезагрузка карьеры бронзового призёра Олимпиады началась.

Главное, что Сергей Карасёв переходит в состав клуба — участника Евролиги. Турнир, в котором Карасёв-младший никогда не участвовал. За последние годы уровень Евролиги сильно поднялся, а значит, и конкуренция возрастёт. Лёгкой жизни здесь никто не обещает. И это новый вызов для него.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

В составе «Зенита» никогда не было такой другой звезды, как Карасёв. При всём уважении к Рэйнольдсу, Куричу и Уайту. Теперь Карасёв-младший не будет тем единственным, к кому будет приковано максимальное внимание оппонентов. Тем более в Подмосковье игрок объединит усилия не только с талантами Алексея Шведа, но и с двумя своими близкими товарищами Евгением Валиевым и Янисом Тиммой. Последний пришёл в клуб лишь во второй половине сезона и стал настоящим икс-фактором.

Но в объединении звёзд есть и подводные камни. Швед и Тимма очень хорошо сыгрались с первого же матча. Латвийский баскетболист стал дополнением россиянина, и вместе они показали свою истинную силу, переломив напор УНИКСа в полуфинальной серии нынешнего сезона. Справится ли с этим Карасёв? Сможет ли найти правильный баланс между подыгрышем и инициативой?

«Химки» провернули один из самых громких трансферов лета и определённо более внимательно готовятся к следующему сезону. Болельщиков жёлто-синих прямо сейчас должно радовать ещё и то, что большая часть команды, включая и главного тренера, будет говорить в следующем сезоне на русском языке. И если непосредственно игре это вряд ли даст большое преимущество, то в коммуникации с фанатами точно должно быть проще каждой из сторон.

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