Понкрашов: почему-то все журналисты задают вопросы мне, а не Базаревичу

Через пару недель в Китае стартует Кубок мира. Сборная России уже провела пять контрольных матчей и прогресс в игре команды заметен. Но последние новости скорее расстраивали, чем добавляли оптимизма. Травма голеностопа не позволит поехать в Поднебесную нашей главной звезде Алексею Шведу. А из-за операции на глазах вне игры останется ещё и лидер «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин.

Прямо сейчас на позиции разыгрывающего в составе россиян четыре баскетболиста: Михаил Кулагин, Андрей Сопин, Александр Платунов и Григорий Мотовилов. Последние трое — дебютанты национальной команды, никогда ранее не выступавшие на крупных турнирах. Вдобавок ко всему Платунов на турнире в итальянской Вероне травмировал голеностоп. Повредил палец на ноге и форвард Сергей Карасёв.

Супермен России не поможет. Медики не пустили Шведа на Кубок мира Главная звезда нашей сборной и европейского баскетбола не прошёл медосмотр и не полетит в Поднебесную.

Естественно, перед турниром, на котором будет решаться поездка на Олимпиаду, нужно собрать максимально боевой состав. Олимпийский чемпион Сергей Тараканов в недавнем интервью «Чемпионату» выразил обеспокоенность обилием травм, а также задался вопросом о том, почему в сборной нет, к примеру, разыгрывающего Антона Понкрашова?

«Не думаю, что Швед решил сачкануть. Надеюсь, что это не так» Олимпийский чемпион Сеула Сергей Тараканов поделился своим мнением о готовности сборной России к Кубку мира.

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпиады Понкрашов всегда открыт к общению. В последние годы его нет в составе сборной, но тема национальной команды в любом интервью активно обсуждается. Много эмоций, но никакого безразличия.

Понкрашов: жаль, никто не сказал: «Ты дурак? Собирай вещи и езжай в НБА!» Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов – о поездке в Китай, желании играть в Европе, сборной, музыкальных предпочтениях и многом другом.

— Со стороны, если честно, ваши интервью о сборной выглядят как крики ветерана, которого не взяли в команду и просьбах сделать это. Зачем вам это?

— Именно этого как раз не хотелось. Хотя согласен, наверное, кому-то так может показаться. Но поверьте — это не так. Просто когда у сборной появились проблемы с травмированными игроками почему-то мне начали звонить и спрашивать. Поверьте, мне хватает забот. Мне нужно переехать в Санкт-Петербург и перевезти семью. Хорошо подготовиться к сезону, который будет очень сложным.

«Мне сказали. Я надел форму, сел в танк» Бывший капитан сборной России Антон Понкрашов — о своей роли в команде, Боломбое, Шведе, поражениях и танке.

Просто сборная для меня лично всегда была важной частью. Ехал туда по первому зову. Дэвид Блатт всегда говорил, что год в сборной — это маленькая жизнь. Получается, я прожил 10 таких жизней и эти эмоции навсегда в моём сердце.

— Что мотивирует Антона Понкрашова сейчас гореть идей выступать за сборную?

— Моя мотивация? Не знаю. Думаю, что по всей моей карьере видно, что я люблю играть за сборную. Сборная — для меня это не просто слова. Это большая честь быть в команде и играть за свою страну.

— В социальных сетях вас напрямую спросили о конфликте с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем во время выступления за самарские «Красные Крылья». Вы ответили словами «ипотека» и «четыре зарплаты». Проясните момент?

— Допускаю, что у каждого здесь будет своя точка зрения. У него уходит игрок прямо по ходу сезона. По его мнению, я поступил неправильно, что перешёл в «Локомотив». Но я разговаривал с ним до этого. Объяснял, что у меня обязательства, семья, которую нужно кормить. Когда ставится такой выбор, думаю, что каждый на моём месте выбрал семью. После этого случая мы нормально вроде общались несколько раз.

— Не так давно легенду сборной США Кармело Энтони не взяли в команду. Ваши ситуации можно сравнивать?

— Ситуация другая совершенно. Не буду сравнивать себя с Кармело, конечно. Но он год не играл. А тренер Попович вообще легенда. Он просто не видит его в команде. Думаю, что если бы Тим Данкан не играл год, но захотел поехать, то решение было бы другое. Потому что его он видит в своих схемах, очень хорошо знает.



Абсолютно понимаю и принимаю ситуацию, в которой тренер нашей сборной также не видит меня. Это нормально. Но почему-то все журналисты задают вопросы мне, а не ему. Мне очень нравится, как старается наша команда. Реально видно желание и характер каждого. Это отличительный момент. Очень круто, что подтянули молодых парней. Понятно, что у них не всё получается, но мне лично симпатична игра, которую наши показывают.