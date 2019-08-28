Её муж – надежда баскетбольной сборной России

В рубрике «Красота дня» жена защитника Сергея Карасёва, который должен взвалить на себя бремя лидерства на чемпионате мира в Китае.

Баскетболисты сборной России сосредоточены на финальном этапе подготовки к чемпионату мира, который стартует 31 августа в Китае. На сей раз главная команда страны столкнулась с массой сложностей, в первую очередь кадровых. Сборной не смогут помочь семь игроков основной ротации в борьбе за олимпийскую квалификацию.

Не будет у большинства игроков и персональной поддержки в Китае. Фотографы могут не искать на трибунах подруг и жён российских баскетболистов. По разным причинам почти никто и не поедет на турнир. Но это вовсе не значит, что парни останутся без поддержки. Для лучей добра и любви нет расстояний.

Маша ушла от Рыжего из «Иванушек», чтобы помочь России поехать на Олимпиаду Мария Григорьева-Апполонова и форвард сборной Андрей Зубков перестали прятать свои отношения.

Сергей Карасёв может и должен стать тем ключевым игроком, который сумеет решить задачу выхода во второй раунд. И романтичность, которая всегда была присуща их отношениям, преодолеет даже такое расстояние. Молодые люди сочетались браком три года назад, аккурат 14 февраля, да ещё и в воздухе над Лос-Вегасом.

Но и после этого Сергей не забывал радовать свою половинку красивыми жестами. В феврале 2017 года форвард участвовал в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, а после победы в конкурсе трёхочковых бросков подарил любимой огромный букет цветов.

Фото: instagram.com/eveliisha

Эти умения (мы не про букеты) очень пригодятся сборной России, для которой в ключевые моменты твёрдая рука Сергея будет крайне необходима.

Фото: instagram.com/eveliisha

Эвелина, кстати, вовсе не чужой человек в баскетболе. Она сама занималась «лучшей игрой с мячом», доигравшись до звания «кандидат в мастера спорта». Очень хотелось бы увидеть Эвелину в Китае, во время плей-офф, а ещё – чтобы Сергей получил повод красиво подарить ей цветы на площадке после очередного победного матча сборной!

Фото: instagram.com/eveliisha

Фото: instagram.com/eveliisha

Фото: instagram.com/eveliisha

Фото: instagram.com/eveliisha

Фото: instagram.com/eveliisha

Фото: instagram.com/eveliisha

Фото: instagram.com/eveliisha