В Китае России нужен только финал. Объясняем, как до него добраться

В субботу, 31 августа, российская баскетбольная дружина матчем с Нигерией начинает борьбу на чемпионате мира. Но не заветный кубок является главным трофеем турнира, а путёвки на Олимпийские игры. Разбираемся, какие препятствия ждут сборную России на этом пути.

Дорога в четвертьфинал открыта

Начиная с этого розыгрыша в программу чемпионата мира вводится предварительный этап, который на предыдущем мировом первенстве не проводился. Всего за 16 дней турнира будет сыграно 92 игры, так что посмотреть будет на что и на кого.

Если говорить о формате самого чемпионата мира, то он достаточно прост и понятен. Турнир пройдёт в три этапа.

1. На предварительном этапе 32 команды, разделённые на восемь групп (от A до H), сыграют каждая с каждой. По итогам игр две лучшие команды из каждой группы проходят во второй групповой этап турнира. Напомним, сборная России руками Коби Брайанта на мартовской жеребьёвке была отправлена в группу В, где встретится с Нигерией, Южной Кореей и Аргентиной. Понятно, что аргентинцы — фавориты нашей группы, основная борьба развернётся за второе место. Если не обыгрывать корейцев и нигерийцев, то о чём тогда говорить? Не о борьбе же за 17-32-е места.

2. На втором групповом этапе 16 сборных делятся на четыре группы — по четыре команды в каждой соответственно. При этом очки, набранные командами на первом этапе, переносятся во второй. Принцип розыгрыша — команды сыграют друг с другом, но уже не встретятся с командой, с которой играли на предварительном этапе. То есть с Аргентиной второй раз мы играть уже не будем.

Наши клиенты — две лучшие сборные из группы А. Там за две путёвки будут бодаться Китай, Кот-д’Ивуар, Польша и Венесуэла. Скажем прямо, не самые страшные соперники. Да, хозяева турнира, но им для начала надо ещё выйти из своей группы, которая по силе является одной из самых ровных на предварительном этапе. Соответственно в плей-офф из каждой группы выходят две лучшие сборные. Противопоказаний к тому, что в группе I ими снова станут аргентинцы и россияне, пока не просматривается.

3. Ну а дальше начнётся самое интересное — классический плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал. И вот здесь уже придётся серьёзно напрячься — как ребятам из сборной России, так и нам, болельщикам.

Как Россия будет побеждать на чемпионате мира? Так, как громила Испанию! Провели аналитику и думаем, что Россия имеет хорошие шансы успешно пройти оба групповых этапа.

Дело в том, что в четвертьфинале нас, по всей вероятности, будет ждать кто-то из четвёрки — Испания, Сербия, Италия, Пуэрто-Рико. Встреча с испанцами накануне старта ЧМ показала, что играть можно и с такими сборными. Ничего страшного в них нет. Тем более если учесть, что мы на втором групповом этапе, то есть перед четвертьфиналом, сыграем (условно) с Китаем и Кот-д’Ивуаром, в то время как те же испанцы зарубятся с итальянцами и сербами. Потенциально группа J, на которую мы выходим в четвертьфинале, вообще может стать ещё одной «группой смерти» на этой стадии.

Впрочем, по сравнению с группами К и L — это ещё цветочки. Там в группе К могут оказаться США, Турция, Греция, Бразилия, а в L вообще намечается термоядерный коктейль — Франция, Германия, Литва и Австралия. В этом смысле чиновникам из ФИБА можно выразить огромный респект за такую формулу турнира.

Говорить о раскладах на полуфиналы сейчас смысла нет. Там всё очень запутанно и будет зависеть от мест, занятых командами на втором групповом этапе. Скажем главное: финал США — Россия возможен!

Если дать волю фантазии, то путь к финалу сборной России может выглядеть так: 1/4 финала — Испания, 1/2 — Франция, финал — США. Но вернёмся с небес на землю.

Фото: twitter.com/FIBAWC

Как попасть на Олимпиаду напрямую

Наши потери в составе колоссальны. Парадокс, но если мы попадем на Игры, наш состав там будет кардинально отличаться от того, что поехал сейчас добывать билеты туда. Чтобы отсутствующие Хвостов, Швед, Мозгов, Дмитрий Кулагин поехали в Японию, сегодняшний, собранный по крупицам состав должен пройти в олимпийскую квалификацию.

Вообще, путь на Олимпиаду выглядит посложнее любой космической программы.

Начнём с того, что в олимпийском турнире будущим летом примут участие всего 12 сборных. Одно место уже занято — хозяевами, японцами, это понятно. Ещё семь команд получат прямые путёвки по итогам ЧМ. Но не торопитесь радоваться: это будут не просто команды, занявшие первые семь мест на Кубке мира, а две европейские, две американские и по одной команде от Азии, Африки и Океании.

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Несмотря на две путёвки для европейских сборных, на самом деле им придётся тяжелее всех: учитывая крупные проблемы сборной США, даже гипотетически третье место сборной России не забронирует ей поездку в Токио. Например, в призовой тройке Франция — Испания — Россия третьей лишней для Олимпиады станет именно наша страна. У скромной Океании всего два представителя на этом празднике баскетбольной жизни (Австралия и Новая Зеландия), но тем же австралийцам достаточно просто финишировать выше новозеландцев и — Токио, привет!

Для тех, кто не вытащит свой счастливый билет в Японию на чемпионате мира, предстоит жестокая драка за четыре оставшиеся путёвки в олимпийской квалификации.

Как попасть в олимпийскую квалификацию

Что это такое?

Это четыре независимых квалификационных турнира по шесть сборных в каждом, которые пройдут в июне 2020 года. Итого 24 команды.

Как в неё попасть?

Во-первых, войти в 16 лучших команд ЧМ-2019 из тех, кто не попал в Токио напрямую.

Во-вторых, ещё восемь сборных (по две от Европы, Азии, Америки и Африки) будут добираться в квалификацию по действующему рейтингу ФИБА. Проблема в том, что в этом случае России ничего не светит от слова совсем. Два европейских места в олимпийской квалификации железно держат за собой не попавшие на китайский турнир Словения (7-е место) и Хорватия (9). Взлететь выше кого-то из них за оставшееся время нереально.

Что всё это значит?

Это значит, что все сборные, которые займут первое или второе место в своей группе на первом предварительном этапе чемпионата мира, как минимум сыграют в квалификации ОИ. Самое интересное, что туда смогут попасть даже неудачники первого группового этапа, свалившиеся в увлекательную борьбу за 17-32 места. Проползут в квалификацию занявшие места как минимум с 17-го по 21-е, а при определенных раскладах и даже по 24-е.

«Плакать не надо». Вот такая сборная России едет на Кубок мира А главный тренер напоминает, что команда пробилась в Китай без игроков Евролиги.

Короче говоря, уже первая игра нашей многострадальной сборной может стать, по сути, самой главной для неё на этом турнире. Именно в матче с Нигерией будет решаться, куда мы пойдём дальше: в верхнюю часть, где получим гарантированную путёвку в олимпийскую квалификацию, или вниз, в болото к лузерам с риском не отобраться даже в квалифай. В любом случае на чемпионате мира мы сыграем как минимум пять матчей. Будем верить, что в этот раз мы увидим движение вверх.

Ещё один важный пунктик в нашем мозголомном обзоре — критерии распределения мест. Пункт важен тем, что от него может зависеть, поедем мы на Олимпиаду или нет. Итак, считаются:

— соотношение побед и поражений по сумме двух групповых турниров (предварительный + второй групповой или «утешительный» для неудачников предварительного),

— разница набранных и пропущенных мячей во всех пяти матчах,

— сумма набранных очков по итогам всех пяти матчах.

Единственное место, где разница набранных и пропущенных очков будет неважна, — финальная восьмёрка. Здесь все проведут по три матча. Даже если Россия вылетит в четвертьфинале, то сыграет ещё мини-турнир за 5-8-е места. Оговоримся только, что для европейских сборных он фактически будет формальным (см. выше).

Грубый итог для России

Занимать минимум второе место в первом групповом раунде и выходить в топ-16 сборных на ЧМ. В этом случае мы гарантируем себе участие в олимпийской квалификации.