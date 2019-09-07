Ругать не стоит, хвалить не за что. Сборная не заслужила критики

Как и многие неприятные события в жизни, поражение сборной России в матче с Польшей произошло в самый неожиданный момент. Не сказать, что всю последнюю неделю мы наблюдали за превращением Золушки в принцессу. Просто потому, что приехавшая в Китая российская сборная точно не была Золушкой, а выход во второй групповой этап — по большому счету, не сказка, а рабочий момент. Как сказал Андрей Кириленко: «Выполнена задача-минимум».

Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам Вести по ходу матча 11 очков, бросить играть и уступить сборной Польши. С четвертьфиналом можно проститься.

Глобально ничего страшного не случилось. Мы вошли в топ-16 сборных мира. Мы действительно решили главную задачу, стоявшую перед началом турнира — выйти в олимпийскую квалификацию. Такие страны как Германия, Турция, Новая Зеландия и Канада с этой задачей пока не справились. И не факт, что они в итоге попадут в Токио. Мы же точно поборемся за путевку на Игры в июне следующего года. К тому времени, будем надеяться, в строй вернутся все те, кого мы потеряли перед Кубком мира. И это будет уже совсем другая история. Отличная от печальной истории нашей женской сборной, которая этим летом на Олимпиаду не отобралась и пропустит уже вторые Игры подряд.

«Это мы проиграли, а не поляки выиграли». За что теперь бороться России? Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов подвел итоги провального матча с Польшей.

Еще один момент, который не дает назвать выступление сборной на ЧМ провальным, а тем более позорным, — появление в большой российской баскетбольной жизни двух новых лиц — Григория Мотовилова и Андрея Сопина. Признайтесь честно, много вы знали об этих двух баскетболистах до августа этого года? Теперь вы знаете и точно запомните их имена. И 21-летний Мотовилов, и 22-летний Сопин — не просто дебютанты сборной, это баскетболисты, поехавшие на чемпионат мира из клубов Суперлиги. Нет, несмотря на название, это не высшая лига, а всего вторая по силе после Единой лиги ВТБ.

Своим шансом громко заявить о себе парни воспользовались. Персонально для каждого из них этот чемпионат мира стал билетом во взрослый баскетбол. Отчасти шанс этот появился благодаря кадровым дырам в составе российской сборной. Швед, Мозгов, Дмитрий Кулагин, Хвостов, Боломбой — полноценная стартовая пятерка. И не вина, а беда главного тренера Базаревича, что у него этой пятерки не оказалось.

Да, проигрывать Польше нельзя даже играя не сильнейшим составом. А таковым он и является сейчас, безусловно. Попробуйте убрать в абсолютно любой сборной (даже в нынешней сборной США) пять ведущих игроков из состава, и не факт, что она сыграла бы лучше. Если уж сравнивать составы сборной России с ее соперниками на этом Кубке мира, то ни перед кем наша команда не имела преимущества, кроме Южной Кореи, пожалуй.

Объективно оценить работу тренерского штаба, тем более на таком высоком уровне как чемпионат мира, могут эксперты — коллеги и бывшие профессиональные игроки. На журналистский взгляд, Базаревич выжимал максимум из этих игроков, из этого состава. Да, можно упрекнуть главного тренера, что в матче с поляками он не выпустил хотя бы на несколько минут Сопина, который вытащил нас из пике в игре с аргентинцами.

Как минимум, молодой защитник это право заслужил. Но было видно, и Сергей Тараканов это подтвердил в эксклюзивном интервью, что Базаревич до последнего верил в Кулагина и ждал от него чего-то необычного, какого-то чуда. Чуда не случилось. Случилось обидное поражение, которое никакой трагедией не является.

Другой вопрос — невыход из такой «слабой» группы в четвертьфинал. Понятно, что одно место было забронировано Аргентиной, за второе можно и нужно было бороться с Польшей и Венесуэлой. Парадокс, но выход в четвертьфинал из такой группы сенсацией не стал бы. Мы бы так же говорили что-то о рабочем моменте и тому подобных материях. Но случилось как случилось.

Есть известная поговорка: ругают того, от кого еще чего-то ждут. Добавим: и хвалят. Время хвалебных слов прошло, сборную накрыла волна критики. Значит, чего-то от нее еще ждут.