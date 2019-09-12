Меньше года назад ради 36-летней певицы хоккеист «Динамо» разорвал помолвку. Теперь вот сын останется без отца.

Да что вы в ней нашли? Теперь Седокова увела из семьи баскетболиста

Российский баскетбол ещё никогда так часто не попадал в светскую хронику. Хоккей – да. Футбол – сколько угодно. Баскетбол всегда в этом (информационном и жёлтостраничном) плане был немного обделён, создавая вокруг себя эфемерный шарм благоразумия и спокойствия.

Попытки взорвать информационное пространство исходили в основном от Марии Лопатовой и Андрея Кириленко. Супруга экс-звезды «Юты» и президента РФБ рассказывала о «свободных отношениях», возбуждая активное обсуждение даже далёких от спорта людей.

Минувшим летом громыхнуло сильно. Супруга Андрея Григорьева-Апполонова ушла от него после почти 20 лет совместной жизни. «Чемпионат» подробно рассказывал о её новом избраннике – форварде «Зенита» Андрее Зубкове, выступавшем несколько сезонов за подмосковные «Химки».

Маша ушла от Рыжего из «Иванушек», чтобы помочь России поехать на Олимпиаду Мария Григорьева-Апполонова и форвард сборной Андрей Зубков перестали прятать свои отношения.

Однако на этом новости не прекратились. Совсем недавно стало известно, что форвард «Химок» и один из главных секс-символов Единой лиги ВТБ Янис Тимм ушёл из семьи, начав отношения с известной певицей Анной Седоковой.



Началось с того, что в интернете стали появляться новости о том, что певица была замечена на отдыхе в Турции с «новым избранником». Очевидцы быстро опознали баскетболиста «Химок». Около недели назад латвийский плейбой выложил в своём «инстаграме» пост о расставании с супругой и «начале нового этапа в жизни». Свою запись спортсмен не сопроводил фотографией, опубликовав белый квадрат.

Седокова — частый гость на баскетболе. Она посещает матчи «Химок» и близко дружит с их главной звездой Алексеем Шведом.

В 2018 году Анна лично присутствовала на игре сборной России против Чехии. После игры она выложила совместное фото с Андреем Кириленко и Виталием Фридзоном. Тот матч, кстати, проходил на домашней арене БК «Химки».

В ноябре прошлого года Седокову уже связывали романтические отношения. Тогда речь шла о хоккеисте Андрее Миронове, который ради возможности быть с певицей расстался с невестой – моделью Александрой Харитоновой. Модель после комментировала разрыв со спортсменом словами «у нас с ним разные представления о семейных ценностях», но подчёркивала, что не держит зла на Анну.

Пока латвийский баскетболист и поп-звезда никак не комментируют свои отношения. Однако оба подписались на друг друга в «Инстаграме» и, кажется, уже вместе готовятся к старту нового баскетбольного сезона.