Почему плакал Его Воздушество? 10 лет назад Джордан введён в зал славы

Господи, прошло 10 лет с того самого момента, когда величайший Майкл Джордан поднялся на трибуну и произнёс речь во время официальной церемонии введения его в Зал баскетбольной славы. Казалось, что он был в этом зале всегда. Он легенда. Он кумир миллионов (если не миллиардов). Джордан – синоним слова «баскетбол». Лицо игры и её бог. Каждый, кто приходит в неё, хочет быть похожим на него. Майкл Джордан – эталон, единственный в своём роде.

В тот вечер, 10 лет назад, он был окружен семьёй. На церемонию собрался огромный зал, в котором помимо родственников были и самые близкие баскетбольные товарищи по чемпионскому «Чикаго»: Скотти Пиппен, Деннис Родман, Тони Кукоч, Стив Керр. Сотни людей в едином порыве вскочили на ноги, стоило ведущему официальным тоном произнести краткую фразу: «Дамы и господа, Майкл Джордан».

Неизвестный Джордан. Как хорошо ты знаешь Его Воздушество? Величайшему игроку, когда-либо прикасавшемуся к баскетбольному мячу, – 54! Насколько хорошо вы знаете все детали карьеры Майкла Джордана?

Ему аплодировали не только друзья и одноклубники. Вечные соперники тоже были тут. Стоктон, Баркли, Робинсон, Томас. Их вряд ли можно назвать друзьями, но именно в соперничестве с лучшими Майкл становился величайшим.

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Железный Джордан не мог сдержать слёз. Убийца на площадке, победивший во всех шести финалах НБА, протирал глаза всю свою речь. Она действительно была эмоциональной. Легенда баскетбола признался в самом начале, что хотел просто сказать «спасибо» и покинуть трибуну, но не смог. Слишком много людей, которые, по его мнению, заслуживают слов благодарности.

Вот самые яркие высказывания Джордана на той церемонии. Символично, что видео на официальном канале Зала славы длится 23 минуты и 23 секунды. И это вряд ли простое совпадение.

14 самых высокооплачиваемых спортсменов-«пенсионеров» Forbes опубликовал рейтинг спортсменов-ветеранов с самыми высокими доходами по итогам 2015 года. Возглавил список звезда НБА Майкл Джордан.

«На всех видео обо мне на самом деле ведь был не только я. Там был Скотти Пиппен, в каждом завоёванном чемпионстве», — самое первая благодарность и самое нетривиальное признание заслуг главного помощника Его Воздушества.

«Существует ли что-то такое, чего вы ещё не знаете обо мне? У меня два брата: Джеймс и Лэрри. Каждый из них всего-то метр семьдесят ростом. Как все старшие братья, они всегда заставляли меня соревноваться с ними. Брат Лэрри – пример того, что нельзя судить книгу по обложке. Именно он дрался со мной каждый день. Нашей маме приходилось забирать нас с улицы домой, потому что мы слишком много дрались.

Ставка больше, чем легенда. За что Майкла Джордана «ушли» из НБА Одним из самых загадочных эпизодов биографии Джордана является его первый уход из НБА, вероятно, связанный с пристрастием к азартным играм.

Мой старший брат Джеймс служил в армии 31 год, а младшая сестра, которая была на год младше меня, не хотела оставаться дома одна, поэтому брала дополнительные уроки, желая закончить школу в один год со мной и поступить в Северную Каролину. Она закончила её раньше меня! И вы ещё спрашиваете, откуда во мне столько соревновательного духа? Это всё исходит от моей семьи».

60 плюс. Матчи, в которых Майкла Джордана никто не мог остановить Ровно 27 лет назад Майкл Джордан набрал 69 очков в матче с «Кливлендом». Вспоминаем остальные случаи озарения легенды.

«Нельзя забыть и Базза Питтерсона, с которым мы жили вместе в комнате. Когда я впервые услышал, что этот парень из Эшвилля, Северная Каролина, а его называли игроком года в штате, я подумал: «Ведь он никогда не играл против меня, как его могли назвать игроком года?!». Базз Питтерсон стал чёрным пятнышком на моей белой доске. Это была не его вина – он был отличным человеком, во всём виноват мой дух соперничества. Ему просто не повезло оказаться моим соседом по комнате. С того момента он оказался в центре моего внимания, хотя сам этого не знал.

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Так же, как и не знал тренер Смит (Дин Смит – тренер студенческой команды Джордана. — Прим. «Чемпионата»), который попал на обложку Sports Illustrated и не назвал меня среди четырёх основных игроков команды. Да это просто сожгло меня. Я лично считал, что имею право находиться на той обложке Sports Illustrated. У тренера Смита было своё видение того, стоит ли привлекать внимание к новичку-первокурснику. Сейчас я это понимаю, но чисто с баскетбольной точки зрения я заслуживал места на этой обложке. Тренер Смит теперь это понимает».

«Хотел бы выразить благодарность ещё паре человек, которые совсем не ожидали благодарности с моей стороны. Это Айзейя Томас, Мэджик Джонсон, Джордж Гервин. Были слухи про то, что меня пытались игнорировать во время моего первого Матча звёзд. Я бы ни за что так не подумал, потому как всего лишь пытался доказать, что заслуживаю своё место среди вас. Никогда не воспринимал эти слухи всерьёз. А если бы даже это было правдой, меня это бы не задело. Я был просто счастлив там находиться. Хотел доказать Мэджику, Лэрри и всем остальным, что заслуживаю права играть на таком высоком уровне. Считаю, что мне удалось доказать это за свою карьеру».

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале OfficialHoophall.

«Что могу сказать о своей маме? Она всегда чем-то занята. Если вы считаете, что я занятой человек, то посмотрите на мою маму. Она как скала. Даже сейчас она работает на двух работах. Она невероятная женщина! Именно она заставляет меня не забывать о хороших моментах в жизни: умение мириться с вниманием, выдерживать груз славы, знать, как поступать и что говорить, – всё это пришло от родителей. Мне уже 46 лет, а она всё ещё учит меня жизни. Именно за это я люблю её».

«Мне запомнился момент, когда мы проигрывали 5 или 10 очков. Я взял игру на себя, забил 25 очков, а мы одержали победу. Затем, по пути в раздевалку, ко мне подходил тренер и говорил: «Ты знаешь, в слове «команда» нет буквы «я». На что я отвечал: «Хорошо, но буква «я» есть в слове «победа». (Команда в английском — team, я — i, победа — win. — Прим. «Чемпионата») Думаю, все понимали, что я был готов на всё ради победы».

«У меня сложились особые отношения с баскетболом. И они только укреплялись с годами. Баскетбол подарил мне шанс разделить свою любовь с миллионами людей. Надеюсь, что я подарил заряд оптимизма миллионам людей, которые видели мою игру. Надеюсь, я помог их желанию добиваться своих целей упорным трудом, настойчивостью и настроем. Сейчас меня вводят в Зал славы, лично я не считаю этот момент окончанием своей карьеры. Это лишь продолжение того, что началось много лет тому назад. Возможно, когда-нибудь вы увидите меня на паркете в возрасте 50 лет. О, перестаньте смеяться! Никогда не говори никогда. Потому что лимиты, как и страхи, зачастую являются лишь иллюзией. Спасибо».