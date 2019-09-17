В Китае заставляют смотреть российский блокбастер. Хотят научиться побеждать США

Если мы скажем вам о том, что от российского кинематографа напрямую будут зависеть успехи китайских олимпийцев в Токио, вы нам поверите? Если нет, то очень-очень зря. В преддверие чемпионата мира по баскетболу, в Поднебесной с большим успехом прошёл прокат фильма «Движение вверх». По словам прокатчика, эта спортивная драма стала самым кассовым российским фильмом в Китае, собрав в прокате около $13 млн.

Но речь пойдёт немного о другом. По словам того же китайского прокатчика, во время сборов перед Кубком мира китайская баскетбольная сборная в полном составе смотрела этот фильм. Любопытно, что отвёл команду на это кино сам Яо Мин – легенда китайского баскетбола, сделавший себе имя и в НБА, выступая за «Хьюстон Рокетс».

«Яо Мин предложил показать фильм мужской сборной Китая по баскетболу, которая находилась на сборах, для поднятия морального духа. Он передал этот вопрос в государственное управление по спорту, то есть высшее спортивное ведомство Китая», — цитируют РИА Новости представителя прокатчика Дэн Лэй.

Коби Брайант и Яо Мин Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Сложно сказать, как кинолента сказалась на командном дух китайцев, но вот на результат в положительном плане ей повлиять не удалось. Первый ключевой матч китайцы проиграли в концовке овертайма полякам. И концовка для хозяев получилась по истине трагической. За 7.2 секунды до конца четвёртой четверти они вели очко и вводили мяч в игре на половине поля соперника. Понитка перехватил передачу и парни из Поднебесной вынуждены были фолить. Матеуш соперника простил и лишь перевёл игру в овертам. Выигранную, казалось, игру. В овертайме поляки были активнее, а Минхой Сунь, имевший шанс спасти игру, смазал оба штрафных броска за 6 секунд до сирены (закончили команды с разницей в 3 очка).

Видео можно посмотреть на официально аккаунте FIBA в YouTube.

Все мы привыкли считать китайских спортсменов машинами без чувств и эмоций. И тем неожиданней было видеть слёзы комментатора матча, бывшего баскетболиста сборной, который не в силах был подобрать слов, чтобы описать концовку матча.

И это был знак. Оправиться от такого удара команда не сумела, уступив два дня спустя ещё и Венесуэле. Там всё было вообще без вариантов (к вопросу о командном духе). Южноамериканцы как захватили преимущество с первых атак, так и довели дело до уверенной победы. Хотя они как раз котировались ниже сборных Китая и Польши.

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И, что самое грустное для максималистов китайцев, их сборная потеряла все шансы на борьбу за попадание на Олимпиаду-2020. Однако же, на этом история не заканчивается. Авторитет Яо Мина в Китае настолько велик, что каждое слово, брошенное им публично, обсуждается и осмысливается, как народная мудрость. А уж если он с какой-то просьбой обратился в официальные органы…

То там незамедлительно берут под козырёк и доводят положительное решение до не просто до абсолюта, порой даже до абсурда. Именно так и получилось с простой просьбой санкционировать поход сборной Китая на фильм про баскетбол. Там показано, как советская сборная обыгрывает США, а эту цель ставят все сильнейшие сборные планеты. В том, что ничего безнадёжного в этом нет, показал чемпионат мира.

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А мы вернёмся к китайским чиновникам. Они взяли под козырёк и выпустили директиву, согласно которой, все (да, абсолютно все) олимпийцы обязаны (да, именно обязаны!) посмотреть фильм «Движение вверх» перед поездкой на Игры в Токио.

«После обращения Яо Мина, управление распространило директиву, то есть обязательный к исполнению документ, в котором говорилось, что все, кто готовится принять участие в Олимпийских играх, должны посмотреть этот фильм», — подтверждает Лэй.

И даже если сейчас в голове кого-то из ответственных товарищей в китайском руководстве появится мысль о том, а стал ли этот опыт позитивным, он делится ей не станет. Яо Мин в Китае один, а ответственных товарищей, которые берут под козырёк, ну очень много. И как бы желание использовать все возможности для того, чтобы настроить атлетов над победу, в том числе и над американцами, не навредила репутации не самого плохого, кстати, фильма.

С другой стороны, в борьбе за первое место в медальном зачёте с могучими Штатами все средства хороши. Жаль только, баскетболистов в Токио уже не будет…