Молодая, красивая и талантливая. Надежда сборной России

Накануне тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав, который будет готовиться к отборочным матчам к Евробаскету-2021. Одной из ключевых фигур в национальной дружине станет 21-летняя Раиса Мусина.

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О том, насколько перспективна эта очаровательная девушка, говорит сразу несколько фактов. Во-первых, воспитанница «Спарта и К» уже в 20 лет оказалась в составе лучшего клуба Европы. Попасть в состав УГМК считается престижным не только для европейских игроков, но и для профи из WNBA. А уж иметь 5-6 игровое время в составе «лисиц» — это показатель не только доверия тренеров, но и уровня мастерства.

Во-вторых, Мусина минувшим летом была выбрана на Драфте WNBA под общим 21-м номером. Под 11-м, кстати, была выбрана близкая подруга Раисы и партнёр по клубу и сборной Мария Вадеева. За океаном обратили внимание на успехи нашей героини на молодёжном уровне.

В 2015 году Раиса была признана MVP чемпионата Европы U19. И это при том, что сама сборная России в финале не играла, а заняла третье место. Спустя же 2 года этим составом российские девушки одержали победу на молодёжном чемпионате мира U19. При этом, она была на год младше большинства участниц этих турниров.

Мусина из того поколения российских баскетболисток, на кого будет делаться ставка в нелёгком деле возвращения национальной женской сборной «к жизни». Не последнюю роль, к слову, будет играть и поддержка болельщиков. Как раз они Раису любят и ценят. Да, не только за отличную игру, но и за превосходные внешние данные.

Среди титулов официальных, носит она и неофициальное звание «Самая красивая баскетболистка России». Мы понимаем, что это момент субъективный, но не признать её удивительную красоту нельзя. Ну а если кто-то поинтересуется секретом красоты нашей героини, то вполне полезно будет узнать, что Раиса — вегетарианец.