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«Локомотив» — УНИКС — 86:77, 19 октября 2019 года, обзор Единой лиги ВТБ

«Локомотив» — УНИКС — 86:77, 19 октября 2019 года
Марат Арасланов
Казанского проклятия больше нет. «Локо» наконец-то победил УНИКС
Больше двух лет «железнодорожники» не могли обыграть казанцев в Единой лиге ВТБ.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

УНИКС приехал в гости к «Локомотиву». Казалось бы, принципиальнейшее противостояние, получившие даже отдельное название — «битва Баскет-холлов». Однако статистика (вот же скупая на эмоции наука) говорила об обратном. Вот уже больше двух лет краснодарский клуб не может победить казанцев в Единой лиге ВТБ. Магия какая-то. Перед матчем президент клуба Андрей Ведищев (большое интервью с ним читайте в среду, 23 октября. — Прим. «Чемпионата») связал эту неудачную серию с отличной работой греческого тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
86 : 77
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Деккер - 18, О'Брайант - 16, Д. Кулагин - 14, Каммингс - 12, Уильямс - 12, Фридзон - 5, Апич - 5, Мотовилов - 2, Ильницкий - 2, Калниетис, Ивлев, Герасимов
УНИКС: Макколум - 22, Смит - 18, Тайус - 13, Клименко - 6, Манцарис - 6, Кощеев - 4, Колесников - 4, Узинский - 2, Каймакоглу - 2, Сергеев, Лиходей

Действительно, при Прифтисе Казань обрела стабильность и в прошлом году только по собственной нерасторопности не победила в регулярном чемпионате, дважды обыграв ЦСКА. Летом греческий наставник продлил контракт, а состав получил точечные усиления.

Дожать французов в концовке. УНИКС и «Локо-Кубань» одержали яркие победы
Сразу два французских клуба стали жертвами российских дружин в третьем туре Еврокубка.

«Железнодорожники» же обновились куда более ощутимо, оставив российский костяк (кроме Дмитрия Хвостова, перешедшего в «Зенит») и всего одного легионера Драгана Апича. Яркая игра Григория Мотовилова на Кубке мира привлекла внимание боссов кубанской команды, и молодой защитник быстро разменял суперлижный «Спартак» из Владивостока на Краснодар с Единой лигой.

Однако за счастье и игровое время в таком клубе как «Локомотив» необходимо даже не бороться – драться. Перед матчем с УНИКСом Григорий не забил ни одного очка, провела на паркете всего 7 минут игрового времени. Вряд ли это то, на что рассчитывал защитник сборной России.

Однако уже в первой четверти Лука Банки выделил ему почти 5 минут игрового времени. Мотовилов старался в защите и немного нервничал в нападении. Партнёры то и дело призывали его быстрее двигать мяч, но было заметно, что главное для него – не ошибиться. В конце первой десятиминутки он всё-таки решился на проход и дотерпел, высоко зависнув с мячом. Есть первые набранные очки за новый клуб!

Хозяева забрали себе инициативу, а вместе с ней и лидерство в счёте. Каждый из соперников старался как можно лучше использовать возможности скамейки, заиграв за две четверти больше 10 человек.

Дмитрий Кулагин и Уилл Каммингс двумя дальними попаданиями начали рывок кубанцев, который перерос в итоге в двузначное лидерство, продержавшееся до большого перерыва – 42:31.

Удивительно, но выход Валерия Лиходея (единственного, кто не играл в первой половине у гостей) позволил гостям за полторы минуты после большого перерыва сократить отставание до минимума. Он ни разу не бросил по кольцу, но в графе «плюс-минус» у него значилось «+15». УНИКС вышел вперёд, а в нападение заработала связка защитников Макколум-Смит, на счету которых уже после трёх четвертей было в сумме 35 очков.

Казалось, что «Локо» сломался. Он вполне мог и даже, наверное, должен был. Очень вовремя включился Джонни О’Брайант, показавший всю свою универсальность. Дальний бросок? Держите. Передача? Пожалуйста. Проход? Легко. Защита? Сколько угодно!

Потихоньку разница в счёте снова приблизилась к психологической отметке в 10 баллов. Краснодарский «Баскет-холл» и его болельщики не дали сломаться команде, которая вновь, как и в матче Еврокубка, раскрылась во второй половине. И, что важнее, смогла прервать продолжительную серию поражений от УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Проклятие Краснодара пало!

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