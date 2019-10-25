55 дней дисквалификации для восходящей звезды НБА – ничто в сравнении с двумя годами для российских биатлонистов.

Чем в Америке кормят молодых звёзд? Их даже свои за допинг наказывают!

Пока «цивилизованное мировое сообщество» рассматривает вопрос проведения Олимпиады в Токио без участия российских спортсменов, профессиональные лиги США ногами в стену упираются, чтобы не пускать своих игроков на главное событие четырёхлетия.

И это ещё не всё. Рулевые бейсбола и американского футбола никогда не согласятся с тем, чтобы их дойная корова оказалась в олимпийской семье. Ведь тогда придётся напрячься и играть по общепринятым правилам. Точнее, будет очень сложно по этим правилам не играть.

Но когда дело доходит до олимпийских видов, да ещё за год до старта Игр, случаются такие вот конфузы. В НБА на 25 матчей дисквалифицирован игрок. Казалось бы, рядовой случай. Но это не простой игрок, речь идёт о первом выборе драфта-2018 Деандре Айтоне. Что-то не складываются дела в НБА с топами выбора.

Зайон Уильямссон (топ 2019 года) был осыпан деньгами и отправлен в лазарет. Непонятно, правда, на какой срок. Огромный парень, которому дали $ 75 млн рекламных денег, а он ещё даже не сыграл ни одного официального матча в НБА. И через два месяца предстанет совершенно другим человеком.

Вернёмся к Деандре. 21-летний парень с Багамских островов, который выглядит на все 30, а то и больше, сыграл в прошлом сезоне в 71 матче. Понятно, что он главный актив «Финикса», но зачем же истязать его так, что даже американский филиал ВАДА не смог найти объективных причин не наказывать его за беспардонное использование допинга?

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Центровой был дисквалифицирован на 25 матчей за положительный результат допинг-пробы. У него в крови нашли следы диуретика.

«От имени «Феникс Санс» мы с Монти Уильямсом разочарованы действиями Деандре Айтона, которые привели к тому, что он дал положительный результат теста на запрещённый диуретик и последующую дисквалификацию со стороны НБА. Это не соответствует стандартам и принципам, которые мы установили для команды», — заявил генеральный директор «Санс» Джеймс Джонс в заявлении, опубликованном командой.

Вы серьёзно, парни? Пацан, который должен стать лицом вашей франшизы, сам добавляет в свой ланч запрещённые препараты, которые можно купить только через специально обученных товарищей?

«Деандре выразил глубокое раскаяние. Пока он отстранён от работы с командой, мы по-прежнему рассчитываем на его развитие на площадке и за её пределами. Мы списываем его поступок на издержки молодости и ценим влияние, которое он оказал на развитие франшизы в прошлом сезоне».

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Теперь команда, которая строит игру вокруг своего главного проспекта, осталась без главного актива до середины декабря. «Я хочу извиниться перед своей семьёй, всей организацией «Санс», моими товарищами по команде, партнёрами, нашими фанатами и сообществом Феникса», — сказал Айтон в своём заявлении. «Это была непреднамеренная ошибка, и, к сожалению, я затолкал в себя что-то, о чём совершенно не знал», — сообщил игрок.

Кстати, какие удачные дисквалификации в этих американских лигах, в которых команды проводят по 75 игр плюс. Не два года, как для российских биатлонистов, к примеру, а 25 матчей. Работа по попаданию в плей-офф начинается после Матча звёзд. А всё остальное – профанация.

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Теперь мы понимаем, почему на Кубок мира поехали простые пацаны с окраин, ибо главным лицам нужно готовиться специально. И ВАДА нужно готовиться специально к приезду звёзд НБА первой величины. А без них ведь праздник баскетбола в Токио не состоится.

P.S. Любопытно, решится ли американское антидопинговое агентство взять допинг-пробу у Зайона Уильямсона после первого его матча после возвращения?