Звезда НБА пытался себя нокаутировать. Баскетбольным мячом

«Хьюстон» начал сезон с домашнего поражения от «Миллуоки». Джеймс Харден, который постил так много видео из своего тренировочного лагеря, на фоне Адетокунбо выглядел не особенно впечатляюще. Не феерил лидер «Рокетс» и во встрече с «Пеликанс». Точнее, феерил, но больше в отрицательном плане.

Борода очень хотел отличиться, 18 раз атаковал кольцо из-за дуги, но точными оказались лишь 2 попытки. И с каждым новым промахом лидер «Рокетс» нервничал всё больше и больше. В итоге он создал эпизод, который непременно станет мемом. На последних секундах второй четверти Харден завершал быструю атаку очередной попыткой из-за дуги, но его с видимой лёгкостью накрыл Джош Харт. И тут Борода дал волю эмоциям.

Такой удар в лицо – весьма чувствителен. Баскетбольный мяч – это не мягкая подушка. И в этом эпизоде бесценно всё, от мощнейшей оплеухи самому себе до реакции Харта. И хорошо, что случилось это непосредственно перед большим перерывом. Джеймсу оказали помощь, дали возможность прийти в себя.

Но в любом случае такая нервная реакция говорит о многом. Процент реализации бросков с игры пугает – 27,8. При этом Джеймс набрал свои 29 очков в этой встрече, а усилий Уэстбрука и остальных парней из стартовой пятёрки хватило на то, чтобы одержать победу.

Для Рассела эта встреча оказалась не рядовой. Он набрал 28 очков, собрал 10 подборов и отдал 13 результативных передач. И после финальной сирены поднялся на второе место по количеству трипл-даблов за карьеру.

Да, в НБА существует культ статистики, там подсчитывают всё. Некоторые рекорды выглядят забавными, какие-то притянутыми за уши. Но, чтобы понимать, насколько крутое достижение покорилось Расселу, достаточно отметить, что обошёл он не кого-нибудь, а самого Мэджика Джонсона. Последний, к слову, большой человек во всех смыслах этого слова, сразу же поздравил Уэстбрука.

Но вернёмся к матчу с «Пеликанс». На протяжении всей заключительной четверти гости держались на расстоянии одной-двух атак. При этом хозяева действовали грамотно и более чем на три очка оппонентов не подпускали. Пока за 15 секунд до сирены Харден не обострил ситуацию, потеряв мяч на ведении. Разрыв сократился до одного очка, но Уэстбрук реализовал в следующей атаке два штрафных, а Харт не попал с сиреной из-за дуги.

В регулярном чемпионате «Хьюстон» сыграл всего два матча, выводы делать преждевременно. Лишь плей-офф покажет, насколько верным было решение обменять Криса Пола на Рассела Уэстбрука. Сумеют ли снова ужиться в одной берлоге два таких гиганта, как Джеймс и Рассел? Хватит ли им на двоих одного мяча? И что, в конце концов, у Бороды с трёхочковыми? Вопросов масса, но пока мы видим лишь публичную истерику лидера «Хьюстона». Ой, не к добру это.