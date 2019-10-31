317 очков в Вашингтоне и массовая драка в Филадельфии

Феерия в Вашингтоне

Трудно было придумать сценарий, по которому баскетбольное противостояние Хьюстона и Вашингтона превзошло бы бейсбольное. Накануне в Хьюстоне состоялся эпичный седьмой матч Мировой серии, а в столице США «Рокетс» и «Уизардс» закатили пир атакующего баскетбола.

На двоих команды набрали невероятные 317 очков, при этом гости добились победы с разницей всего в один балл. Впервые с 1990 года команда, набравшая в основное время 158 очков, потерпела поражение. До этого не повезло «Денверу», который уступил «Голден Стэйт» со счётом 158:162. Всего же в истории лиги было два матча, в которых обе команды набрали в основное время 155 очков и более.

Карри сломал руку в матче с «Финиксом»

Настоящая карусель случилась в четвёртой четверти, когда болельщики вертели головами в разные стороны с такой же интенсивностью, что и зрители, наблюдающие за игрой теннисистов. На двоих команды набросали 89 очков за заключительные 10 минут игры. У победителей блистал Джеймс Харден, набравший в итоге 59 очков. Теперь на счету Бороды 19 матчей, в которых он отгружал соперникам 50 очков и более. Больше имеют только Уилт Чемберлен (118), Майкл Джордан (25) и Коби Брайант (25).

ВИДЕО



Трипл-дабл записал на свой счёт Рассел Уэстбрук. В ключевом отрезке матча лидеры «Хьюстона» организовали рывок 38:25, набрав в этом игровом отрезке 27 очков. Это было больше, чем у всей команды соперников. Всего же на счету этой великолепной пары 128 очков из 159, набранных всей командой. Несмотря на поражение, болельщики в Вашингтоне вряд ли расстроились, поскольку в Хьстоне «Нэйшнлз» взяли седьмой матч Мировой серии. Теперь у американской столицы три чемпионских титула, добытых в 2019 году: НХЛ, женской НБА и MLB.

Драка Эмбиида и Таунаса

Главным событием матча, в котором интрига умерла уже к первому перерыву, стала потасовка между Джоэлом Эмбиидом и Карлом-Энтони Таунсом. Инцидент этот случился при счёте 75:55 в пользу «Филадельфии». Большие ребята что-то не поделили под щитом, Джоэл толкнул Карла-Энтони, тот ответил ударом, после чего случилась схватка. Драчунов быстро растащили. На видео отчётливо видно, как Эмбиид умудрился ткнуть пальцем Таунасу в глаз.

В Америке набросились на турецкого баскетболиста. У него нет айфона Кантер помогал сенату США вводить санкции против Турции, но народ США это не оценил.

Арбитры отправились смотреть видеоповтор, после чего удалили грубиянов с площадки. Эмбиид после встречи оправдывался, утверждая, что никаких ударов не наносил. «Я никого не бил, а потому не за что было меня удалять», — заявил лидер «Филадельфии». Арену, кстати, Джоэл покидал под песнопения фанатов, которые скандировали: «MVP! MVP!». Кстати, под шумок Бен Симмондс продемонстрировал борцовские навыки, попытавшись провести удушающий приём.

ВИДЕО

Чёрная полоса «Уорриорз» продолжается

Да уж, что-то не так с кармой у «Голден Стэйт». Команда в нынешнем сезоне заставляет своих болельщиков страдать. На Стива Керра после матча больно было смотреть. Мало того что его команда потерпела очередное поражение, так ещё и потеряла своего лидера. Стефен Карри – главный игрок франшизы, от игры которого зависел успех команды, двукратный MVP, настоящий лидер.



Случилась эта неприятность в дебюте третьей четверти, когда «воины» уже «горели» 19 очков. Стефен пошёл на кольцо, под него подставился Арон Бейнс, после контакта игроки оказались на паркете, а австралиец всем своим могучим телом рухнул на Карри. Что дело худо, стало понятно сразу, поскольку Стефен держался за левую руку и кричал от боли.

ВИДЕО



Пока нет информации о том, на какой срок выбыл Карри. Напомним, что в лазарете у «воинов» уже находятся Клэй Томпсон и Кевон Луни. Последние пять сезонов команда неизменно играла в финале плей-офф, но сейчас такая перспектива кажется фантастической.