Этот тренер дважды разочаровывал Королей. Есть ли ему место в НБА?

«Сакраменто Кингз» проиграли все пять матчей на старте регулярного чемпионата НБА. «Кингз» остаются единственной командой лиги, которая пока не знает радости побед в сезоне-2019/20. Конечно, от «Сакраменто» не ждали пребывания на самом верху турнирной таблицы, но пять поражения подряд? Это перебор.

«Кингз» последовательно проиграли «Финиксу» (95:124), «Портленду» (112:122), «Юте» (81:113), «Денверу» (101:108) и «Шарлотт» (111:118). Первые четыре поражения ещё как-то можно списать на силу соперников. «Финикс» выглядит очень мощно в этом сезоне и уже не похож на записного аутсайдера. «Денвер», «Портленд», «Юта» — участники плей-офф Западной конференции-2019 с большими амбициями в этом сезоне. Однако настораживала разница проигранных матчей.



«Кингз» «влетели» «Санз» и «Джаз» с унизительным разрывом. Против «Наггетс» и «Блэйзерс» всё было не так плохо, но разница составила больше одного владения. Казалось бы, «Кингз» должны костьми лечь в игре против «Шарлотт», одного из главных претендентов на последнее место в этом сезоне. Однако команда Люка Уолтона в очередной раз разочаровала. Пока «Сакраменто» выглядит как безнадежная лотерейная команда. Даже тот же «Шарлотт» или «Нью-Йорк» удосужились выиграть хотя бы один-два раза, но «Кингз» эта задача пока не по плечу. Что происходит с «Сакраменто»? Ведь казалось, что для такого провала нет никаких оснований.

«Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Шарлотт»

В кампании-2018/19 «Кингз» заняли девятое место. Команда в кои-то веки не «сливала» в надежде заполучить высокий лотерейный пик, а показывала качественный баскетбол. Впервые за многие годы «Сакраменто» играл с мотивацией после перерыва на Матч звезд и сохранял шансы (пусть даже маловероятные) на плей-офф до последних недель регулярного чемпионата. Появилось ощущение, что генеральный менеджер Владе Дивац наконец-то приближается к завершению убийственно долгой перестройки. Конечно, для попадания в плей-офф команда ещё казалась сыроватой, но у «Сакраменто» сформировался сильный молодой костяк в лице ДеАарона Фокса, Марвина Бэгли, Богдана Богдановича, Бадди Хилда. Была высокая степень уверенность в том, что эти парни готовы сделать шаг вперед в своём развитии.

Возможно, корень текущих проблем кроется в достаточно странном решении Диваца, который сразу после завершения регулярного чемпионата-2018/19 решил уволить главного тренера Дэйва Йоргера.



«Оценив сезон, я решил, что нам нужно двигаться в другом направлении, чтобы вывести команду на следующий уровень. От имени всей организации «Кингз» я хочу поблагодарить Дэйва за его вклад в нашу команду и пожелать ему всего наилучшего», — достаточно сухо и без какой-либо конкретики объяснил свое решение Дивац.



Отставка Йоргера выглядела буквально как гром среди ясного неба, учитывая прогресс «Сакраменто» в минувшем сезоне. Команда закончила регулярный чемпионат с 39 победами, что является лучшим результатом с сезона 2005/06. Клуб почти полтора десятка лет не знал подобного успеха. Сразу же увольнять главного тренера? Откровенно говоря, выглядело безумно.



Как бы то ни было, на оценку перспектив «Кингз» увольнение Йоргера никак не влияло. Все-таки «голодная» и прогрессирующая молодежь никуда из команды не делась.



Сменщиком Йоргера стал Люк Уолтон, которого уволили из «Лейкерс» после того как он не вывел команду в плей-офф в первый год Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе. Уолтон вроде как считался специалистом по работе с молодыми игроками. В «Лейкерс» он неплохо коммуницировал с Лонзо Боллом, Брэндоном Ингрэмом, Джошем Хартом и другими перспективными исполнителями. От Уолтона требовали результат только когда Король прибыл в Лос-Анджелес. У Люка были с этим проблемы, поэтому увольнение из «Лейкерс» не выглядело таким уж сенсационным.

«Сакраменто» казался чуть ли не идеальным вариантом для Уолтона. Здесь нет суперзвезды с запредельным авторитетом. Вышеупомянутым молодым игрокам на помощь были выписаны опытные Харрисон Барнс, Кори Джозеф, Дуэйн Дэдмон, Тревор Ариза. Да, «Кингз» всё равно воспринимались как маловероятный претендент на плей-офф, но Уолтона заставляли любой ценой выводить команду в постсезон. Достаточно было поддерживать «Сакраменто» на уровне крепкого середняка, и чтобы при этом молодежь показывала признаки прогресса.



Пока Люк определенно не справляется со своей задачей. Можно смело сказать, что Уолтон — фаворит на первое увольнение в сезоне. Есть ли какие-то аргументы в защиту тренера? Второй номер драфта-2018 Марвин Бэгли выбыл из строя на 4-6 недель из-за перелома пальца уже в первой игре против «Финикса». Болезненная потеря, но на такая уж масштабная, чтобы команда проигрывала всем подряд. Барнс, Богданович, Фокс, Хилд выходят на площадку и зачастую набирают неплохую персональную статистику, но что-то в игре «Сакраменто» не клеится. У Уолтона не получается слепить целостный механизм, который будет приносить победы.



Люк сделал себе имя, будучи помощником Стива Керра в «Голден Стэйт». На старте сезона-2015/16 Керр не мог выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем. У руля его временно заменил Уолтон, с которым «Уорриорз» начали регулярный чемпионат с результатом 24-0 (рекорд НБА). У «Голден Стэйт» был показатель 39-4, когда Керр смог снова приступить к работе. Конечно, «Уорриорз» обладали сверхталантливым составом, но суперзвездами вроде Стефена Карри и Клэя Томпсона ведь тоже нужно уметь управлять. Люк получил похвалу за то, что сумел выдать такой доминирующий старт.

Сезон 2016/17 Уолтон начал в качестве главного тренера «Лейкерс». К нему не было особых требований. «Лейкерс» перестраивались. Люка никто не вынуждал выводить их в плей-офф. Такая ситуация продолжалась два года. Затем пришёл Леброн и Уолтон просто был обязан если не брать титул, то хотя бы вывести команду в постсезон и заложить основу для будущего успеха.

Сразу после прихода Короля начали ходить разговоры о «переоцененности» Уолтона и его неспособности управлять конкурентной командой. Тем не менее, в защиту Уолтона можно было привести немало аргументов: травма Леброна, бардак во фронт-офисе, плохая комплектация команды. Если уж винить кого-то одного в неудаче «Лейкерс», то скорее бывшего президента Мэджика Джонсона, который принял ряд неудачных решений.

Сейчас же Уолтона сложно как-то оправдать. «Сакраменто» сыграл всего пять матчей, из них три против конкурентных клубов. Ситуацию ещё можно исправить. Однако результат игры против безнадежных «Хорнетс» по-настоящему тревожит. Возможно, Уолтон действительно очень переоценен?