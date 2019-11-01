Покорно удалённый. ЦСКА вывел из себя тюремного надзирателя

Евролига в Петербурге появилась только с нынешнего сезона и местный «Зенит» старался подготовиться к ней максимально продуктивно. Отличная арена, сильно изменённый состав, тренерский штаб, который пришёл в середине прошлого сезона и хорошо знал организацию изнутри. Оставалось давать результат. И вот тут начались проблемы.

Петербуржцы неплохо стартовали в Единой лиге, сотворив сенсацию после первой в своей истории гостевой победы над ЦСКА. Но после громкого локального успеха начался спад, серия травм и, как следствие, поражения по всем фронтам.



ЦСКА в городе на Неве вот уже несколько лет не может победить. А после вышеупомянутого матча, стоит только догадываться, насколько сильно было желание сильнейшей команды Старого Света перед гостевым поединком в Евролиге. Собственно, баскетбол в данном случае должен был стать разогревом перед субботним футбольным поединком между ЦСКА и «Зенитом» в РПЛ.



«Зенит» начал матч по-хозяйски. Не стеснялся действовать быстро и дерзко. Понитка регулярно искал счастье в проходах и находил – все свои очки в первой четверти (а их было три) поляк набрал с линии штрафных. Добавил мощи в «краске» Густаво Айон, заставившего понервничать Кайла Хайнса. Капитан армейцев схватил неспортивный фол в середине первой десятиминутки, а после «технарь» получил Димитрис Итудис.



Казалось бы, соперник начинает нервничать и это должно было пойти сине-бело-голубым в плюс. Но москвичи решили не проверять нервную систему своего коуча, совершив внушительный рывок, мотором которого выступил Никита Курбанов. На счету форварда 10 очков и почти безупречная «стрельба» с игры.

Активность Курбанова поддержали соотечественники. Ухов вышел и сразу попад, Атонов сначала несколько раз отлично отработал в обороне, а потом тоже попал. Боломбой никак не мог забить мяч, но был привычно полезен в обороне. Красно-синие оторвались на 10 очков и тем самым охладили пыл обидчиков по матчу Единой лиги ВТБ.

Ярчайшей получилась третья четверть. Сначала ЦСКА удался рывок, благодаря которому чемпион оторвался на 15 очков. Когда начало казаться, что итог матча уже предрешён, на сцену вышел Остин Холлинс, взявший игру за то самое нужное место. Казалось, что баскетболист «Зенита» выпил какого-то волшебного эликсира, который позволяет тому играть на уровне звёзд НБА.

Сначала ЦСКА, теперь «Олимпиакос». «Зенит» может обыграть кого угодно? Вдохновенная игра Понитки и Айона помогли питерцам одержать героическую победу в Греции.

Команда Итудиса выглядела в этот отрезок настолько потерянной, что коуч разве что на себе волосы не рвал. Греческий специалист бегал вдоль боковой линии, а во время тайм-аутов очень экспрессивно выговаривал «провинившимся», забывая порой нарисовать на планшете комбинацию. Итудису в принципе не хватало одной минуты для разговора с командой, поэтому он сразу после остановки игры выбегал на паркет и провожал нужного баскетболиста, не забывая о «профилактической» беседе.



Интрига родилась неожиданно и, к сожалению, также неожиданно исчезла. Всё началось с момента, когда Йоханнес Фойгтман смахнул мяч с дужки после броска Понитки. Тренер «Зенита» Жоан Плаза не мог оставить этот эпизод без внимания, разразившись тирадой в адрес одного из арбитров. Полученный технический фол выглядел абсолютно логичным, но к этому моменту у испанца уже было в пассиве одно замечание.

Правило гласит, что за два «технаря» тренер или игрок должен покинуть площадку. Плаза это отлично знал и покорно отправился в подтрибунное помещение. На его лице не было эмоций. Он много лет работал тюремным надзирателем и исполнение законов для него это не просто слова, а смысл жизни.

Почти следом за тренером игру завершил лидер петербуржцев Густаво Айон: мексиканец получил пятый фол, а разница снова увеличилась до 12 очков. Стало понятно, что серия поражений на домашней арене для «Зенита» продолжится. А вот ЦСКА сделал сразу несколько важных дел. Во-первых, взял реванш за поражение в Москве. И во-вторых, положил конец серии поражений в Санкт-Петербурге. Баскетбольный «разогрев» завершился в пользу красно-синих. Как оно сложится в футболе?