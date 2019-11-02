Харден промазал трёхочковых больше, чем весь «Бруклин». Борода вляпался в историю и отдал матч.

В регулярном чемпионате НБА сезона-2019/20 «Хьюстон» до встречи с «Бруклином» провёл четыре матча. «Рокетс» уступили «Бакс», но затем одолели «Пеликанс», «Тандер» и «Уизардс». Многих болельщиков и специалистов волновало уживутся ли вместе Харден и Уэстбрук. Время показало, что в связке двух любителей контролировать мяч полный порядок. Расселл брал на себя инициативу, когда того требовала ситуация, а Джеймс действовал в своей фирменной манере.

Начало сезона у Хардена не задалось с точки зрения эффективности, поэтому Борода решил добирать очки излюбленным способом. За четыре проведённых матчах Джеймс в сумме реализовал лишь 36 из 95 попыток с игры (37,9%), включая чудовищные 12 из 54 с дальней дистанции (22,2%). Зато лидер «Рокетс» положил 63 из 66 штрафных.

Как много Харден забивает штрафных? До поединка с «Нетс» Борода реализовывал по 15,8 попытки за матч. «Шарлотт», «Индиана», «Сакраменто», «Орландо» и «Вашингтон» на момент написания текста попадали с линии меньше, чем один игрок «Хьюстона». Откровенные симуляции, раздвинутые ноги в прыжке, врезания в защитников и крики с поднятыми вверх руками – Джеймс использует любые способы, чтобы «купить» судей.

Звезда НБА пытался себя нокаутировать. Баскетбольным мячом Всё произошло настолько неожиданно, что даже соперники растерялись.

«Бруклин» сам сломал и сам починил

В первой половине матча с «Бруклином» Харден не блистал точностью, но стал самым результативным баскетболистом на упомянутом отрезке. Борода отправил в цель 6 из 16 в поле и добавил 6 из 7 с линии штрафных. У «Нетс» три ранних фола получил Леверт, поэтому Джеймс часто оставался против слабых опекунов: Ирвинга, Темпла, а порой даже и глубоких резервистов Мусы и Куруца.

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Лидер «Рокетс» легко разбирался с оппонентами, но несколько раз «Бруклин» простили судьи. Сами «Нетс» с хозяйским гостеприимством раздавали один подарок за другим. Коллектив Кенни Аткинсона совершил в первой четверти десяток потерь, половина из которых пришлась на выкрутасы Ирвинга. Кайри порой излишне чудил и проснулся только во второй 12-минутке.

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«Хьюстон» выдал рывок 20:1 и создал неплохой гандикап, однако в дело вмешалась дальнобойная артиллерия. Несколько потерь «Рокетс» позволили «Нетс» вернуться в игру, а разница в проценте попаданий из-за дуги повернула всё с ног на голову. К большому перерыву «Бруклин» отправил в цель 10 из 15 с периметра, а Харден и компания 7 из 23.

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После двух четвертей «Бруклин» вёл «+2», а звёзды обеих команд несмотря на приличные цифры в основных статистических показателях не впечатляли публику эффективностью.

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«Хьюстон» остался в игре несмотря на все проблемы

Кенни Аткинсон проделал великолепную работу в перерыве. «Нетс» успокоились, стали меньше терять мяч, контролировали борьбу за отскок и вынуждали Хардена обстукивать дужки своего кольца. Защита «Хьюстона» продолжала выглядеть посредственно на фоне великолепного нападения «Бруклина».

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Если в первой половине «Нетс» слишком мудрили, то в третьей четверти хозяева прибавили по части принятия решений. После замены Бороды «Рокетс» приободрились. Чендлер воевал на щитах аки лев, Уэстбрук, Риверс и Такер старались изо всех сил. Учитывая пойманную хозяевами волну «-12» для «Хьюстона» перед заключительной 12-минуткой смотрелись не так плохо.

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Команда Майка Д’Антони уступала по подборам 30:39 и реализовала в поле на 6 бросков меньше при том, что совершила на 11 попыток больше. Несмотря на неутешительную статистику «Хьюстон» был на дистанции одного рывка. Нескольких классных эпизодов от звёзд было бы достаточно «Рокетс», чтобы заставить соперника нервничать.

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«Рокетс» включились в защите, но Ирвинг не отдал

Уэстбрук выдал фантастическое начало заключительной четверти. Расселл совершил серию шикарных проходов, а затем выписал чумовой блок-шот Динвидди. «Рокетс» играли ультра-лёгкой пятёркой несмотря на наличие высокорослого Аллена у «Бруклина». Именно в данном сочетании «Хьюстон» стал качественнее защищаться и постепенно сокращал разницу в счёте.

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В середине четвёртой 12-минутке включилась и главная звезда «Рокетс». Харден всю игру мазал из-за дуги, но умение находить фолы Джеймс не мог растерять. После нескольких точных штрафных Борода успокоился, попал с периметра, а затем уничтожил кольцо «Нетс» смачным данком.

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«Бруклин» сдержал удар не без доли везения. «Хьюстон» активно использовал лёгкую пятёрку и выжал практически максимум дивидендов. «Рокетс» всей командой бились на щитах против превосходящих в росте оппонентов, а в нападении гости создавали отличные возможности для открытых бросков из-за дуги. Тем не менее, ключевые попытки не реализовал молодой Хаус, а точку в матче поставил Кайри Ирвинг классной бомбой из угла.

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Концовка превратилась в формальность. Харден клянчил фолы и набивал статистик передач, а баскетболисты «Бруклина» упражнялись в точности штрафных. 123:116 заслуженная победа «Нетс».

Короткие заметки:

— Главный запасной «Рокетс» Гордон полностью провалился. Эрик выдал 0 из 7 в поле.

— Джаретт Аллен великолепно оборонял собственную краску. Центровой хозяев получил лишь один фол, хотя великану удалось помешать множеству проходов «Хьюстона».

— Кайри Ирвинг выдал линейку 22+10+4 (7 из 18 с игры) при 6 потерях. Стоит отметить, что 5 огрехов пришлись на первую четверть, в дальнейшем разыгрывающий уменьшил количество брака.

— Уэстбрук к 27 очкам (12 из 25 в поле) добавил 7 передач, 8 подборов и 4 перехвата.

— Хардену на этот раз не удалось забить штрафных больше, чем вся команда соперника. Зато Джеймс смазал 14 бросков из-за дуги, а весь «Бруклин» промахнулся только 13 раз с периметра.

— У бывшего клуба Михаила Прохорова прекрасное будущее, ведь в следующем сезоне к составу добавится Дюрант.

«Привык в России всё решать деньгами». Западные СМИ критикуют Прохорова Российский олигарх делал всё ужасно и неправильно, но умудрился заработать миллиарды долларов.

— У «Хьюстона» колоссальный ресурс для усиления. «Рокетс» на выезде до последнего сражались с одной из лучших команд Востока при том, что у главной звезды совсем не летело. Когда Харден улучшит процент, то команда Майка Д’Антони станет в разы сильнее.