Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

Обзор игрового дня в НБА, 5 ноября 2019 года, видео

Обзор игрового дня в НБА
Алексей Фалько
«Голден Стэйт» не безнадёжен? Резервисты «воинов» добыли победу
«Фила» терпит первое поражение, у Хардена полетели трёшки, «Нетс» и «Пеликанс» порезвились в Нью-Йорке.
Баскетбол / НБА 0

В НБА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Рассказываем о главных событиях.

1. «Филадельфия» проиграла впервые в сезоне, «Финикс» — второй на Западе

Последнее десятилетие для «Финикс Санз» было поистине мрачным. Команда превратилась в вечного неудачника и постоянно пролетала мимо плей-офф. В сезоне-2019/20 есть основания рассчитывать, что для франшизы из Аризоны всё изменится в лучшую сторону.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Букер - 40, Рубио - 21, Бэйнс - 15, Убре - 14, Бриджес - 6, Шарич - 5, Камински - 3, Джонсон - 2, Окобо, Картер, Диалло, Эйтон
Филадельфия Сиксерс: Хорфорд - 32, Харрис - 24, Коркмаз - 20, Ричардсон - 8, Скотт - 7, Симмонс - 6, О'Куинн - 5, Эннис - 3, Нето - 2, Тибулл - 2, Эмбиид, Бёрк, Болден

Текущий результат «Финикса» (5-2) в турнирной таблице абсолютно закономерен. «Санз» делят второе место с «Клипперс», которых ранее обыграли в личной встрече. Два поражения «Финикс» потерпел с минимальной разницей – в 1 очко. В последнем матче против «Филадельфии» (114:109) на стороне «Санз» был вспомогательный фактор. Центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид отбывал дисквалификацию за памятную драку с «большим» «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом. «Филадельфия» без Эмбиида не без доли везения справилась с «Портлендом» (129:128). «Сиксерс» достаточно неплохо выглядели и в Финиксе, но команды Бретта Брауна хватило только на три четверти.

Таунса и Эмбиида дисквалифицировали на два матча за драку

Первую половину «Филадельфия» выиграла с разницей +6. Перед заключительной двенадцатиминуткой преимущество «Сиксерс» уже было всего +1 очко. В четвертой четверти «Финикс» сразу же вырвался вперед и не упускал лидерство до финальной сирены. Эл Хорфорд (32 очка), Тобиас Харрис (24 очка, 10 подборов) и Фуркан Коркмаз (20 очков) провели очень хорошую игру, чего не скажешь про Бена Симмонса (6 очков, 5 подборов, 6 передач). Австралиец должен был вдвойне выкладываться на паркете в отсутствии Эмбиида, но этот вечер у него не задался.

Как бы то ни было, нельзя не отметить классную игру «Финикса». Команда Монти Уильямса — уже не проходной «сливной» соперник. Девин Букер (40 очков), Рики Рубио (21 очко, 7 подборов, 11 передач), Арон Бэйнс (15 очков, 7 подборов, 6 передач) и Келли Убре (14 очков, 6 подборов) стали главными творцами победы над «Сиксерс». Это не была какая-то случайность в одной отдельно взятой игре. «Санз» уже продолжительный отрезок времени не сбавляют обороты. Если бы кто-то перед стартом сезона сказал, что «Финикс» закончит регулярный чемпионат с лучшим результатом, чем «Голден Стэйт», его бы сочли безумцем. Сейчас же это объективная реальность.

2. «Хьюстон» справился с «Мемфисом» без Уэстбрука, у Хардена полетели трёшки

«Хьюстон» оставил удручающее впечатление в последних выездных матчах против «Бруклина» (116:123) и «Майами» (100:129). Звёздная связка Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука не работала. Уэстбрук вообще закончил матч с «Майами» с худшим рейтингом «плюс-минус» в своей карьере (-46). Этот показатель был введен в сезоне-1996/97. Расселл выдал худший рейтинг не только для себя лично, но и установил антирекорд франшизы «Рокетс» с момента подсчёта «плюс-минус».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 107
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Брукс - 17, Кабокло - 11, Андерсон - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 10, Краудер - 8, Гудурич - 4, Хилл - 4, Кларк - 3, Мелтон, Ватанабэ, Кончар
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Гордон - 16, Хаус - 15, Маклемор - 12, Капела - 10, Риверс - 7, Сефолоша - 3, Уэстбрук, Клемонс, Такер, Чендлер, Андерсон

«Хьюстон» решил предоставить Уэстбруку отдых на игру с «Мемфисом» (107:100). Это накладывало дополнительную ответственность на Хардена. У Джеймса с начала сезона как-то не заладился бросок из-за дуги. Низкая реализация трёхочковых (2/18, 2/16, 1/8, 3/14) случалась куда чаще, чем приемлемая. В игре против «Гриззлиз» Харден наконец-то нашёл свой бросок. Джеймс набрал 44 очка, 10 подборов и 6 передач. Он реализовал 7/16 из-за дуги (43,8%), что стало его лучшим показателем точности в нынешнем сезоне. Теперь в активе Хардена 30 матчей за карьеру с 7 и более точных трёхочковых. Джеймс делит второе место в истории по этому показателю с атакующим защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном. Харден провёл 80-й матч в карьере с результативностью 40 и более очков. Он обошёл Аллена Айверсона и вышел на единоличное пятое место в истории лиги по данному показателю.

ВИДЕО

Конечно, «Мемфис» не тот соперник, после игры с которым можно делать выводы о преодолении кризиса в «Рокетс». Итоговая разница не является убедительной. Но положительный момент в виде прорезавшегося дальнего броска Хардена стоит отметить. Конечно, Джеймс не всегда будет атаковать из-за дуги с такой продуктивностью, но хотя бы с показателями 2/18 или 2/16, возможно, будет покончено. Ну а отдых должен пойти на пользу Уэстбруку. Рассу нужно было «перезагрузиться» после провала в Майами.

3. «Бруклин» и «Нью-Орлеан» — команды одного игрока?

«Бруклин Нетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» — одни из главных разочарований Востока и Запада на старте сезона. В очном противостоянии «Нетс» смогли обыграть «Пеликанс» (135:125). В составе победителей самым результативным игроком стал Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. У гостей 40 очков в активе Брэндона Ингрэма.

ВИДЕО

Ирвинг и Ингрэм с самого старта сезона тащат свои команды. Кайри уже провёл три матча с результативностью 35+ очков. Бывший лидер «Нетс» Д'Анджело Рассел шесть раз покорил такую статистику за весь прошлый сезон. Тогда команда вышла в плей-офф, сейчас же «Нетс» балансируют на грани топ-8 с отрицательным результатом 3-4. Ирвинг набрал 222 очка в этом сезоне. Это второй лучший результат результативности игрока в первых 7 матчах за новую команду в истории НБА. Больше набирал только легендарный Уилт Чемберлен.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Ирвинг - 39, ЛеВерт - 23, Харрис - 19, Аллен - 18, Темпл - 13, Принс - 12, Динуайдди - 7, Джордан - 4, Куруч, Нваба, Пинсон, Муса, Клэкстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 40, Холидей - 15, Болл - 15, Харт - 14, Редик - 12, Джексон - 12, Мур - 7, Окафор - 4, Хэйс - 3, Уильямс - 3, Александер-Уолкер, Мелли, Фэйворс

Ингрэм набрал рекордные в карьере 40 очков в противостоянии с «Бруклином». В этом сезоне на его счету уже две игры с 35+ очков результативности. За весь предыдущий отрезок карьеры в «Лейкерс» он только один раз покорял эту отметку. Брэндон — третий игрок, который в этом сезоне смог набрать не менее 40 очков, 5 подборов и 5 передач за игру. Он присоединился к Ирвингу и Брэдли Билу. У «Нью-Орлеана» ужасный результат 1-6 и последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Пока «Нетс» и «Пеликанс» выглядят как команды одного игрока. Ингрэм и Ирвинг нуждаются в качественной поддержке одноклубников, иначе резкого улучшения результата не предвидится.

4. Доминирование Драммонда под кольцом не спасло «Детройт»

Центровой «Пистонс» Андре Драммонд в очередной раз царил под щитом в матче против «Вашингтона» (99:115). Андре набрал 15 очков и 24 подбора. Драммонд выдал уже пятую игру с 20+ подборов в этом сезоне. Все остальные игроки НБА только дважды смогли сделать это (по одному разу Кевин Лав и Энтони Дэвис).

Усилия Драммонда ранее помогли «Детройту» обыграть «Бруклин» (113:109) в предыдущем матче. Однако без травмированных Блэйка Гриффина и Деррика Роуза «Пистонс» сложно рассчитывать на стабильную продуктивность в нападении.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Бил - 22, Браун - 14, Брайант - 14, Хатимура - 12, Wagner - 12, Майлз - 12, Томас - 9, Дав. Бертанс - 9, Смит - 6, Бонга - 5, Скофилд, Робинсон
Детройт Пистонс: Кеннард - 24, Драммонд - 15, Вуд - 15, Браун - 14, Снелл - 11, Галлоуэй - 10, Михайлюк - 6, Моррис - 4, Мейкер, Томас, Боун

5. «Голден Стэйт» не так плох, как могло показаться

Вероятно, главной сенсацией игрового дня является домашняя победа «Голден Стэйт» над «Портлендом» (127:118). Звучит дико, учитывая, что «Уорриорз» менее полугода назад всухую обыграли «Трэйл Блэйзерс» в серии финала Западной конференции. Тем не менее, сейчас в лазарете «Голден Стэйт» находятся Дрэймонд Грин, Стефен Карри и Клэй Томпсон. Команда Стива Керра считается чуть ли не главным аутсайдером Западной конференции. На игру против «Блэйзерс» из-за повреждения голеностопа не смог выйти четвёртый All-Star калифорнийцев Д’Анджело Расселл.

Именно поэтому итоговый результат вызывает такое удивление. У «Портленда» играли Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум, Хассан Уайтсайд. Но их обставила сборная солянка из новичков и далеко не звездных исполнителей на минимальных контрактах. Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Эрик Паскаль, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Также постарался еще один новичок Кай Боуман, в активе которого 19 очков и 8 передач. Двузначную результативность продемонстрировали Алек Беркс, Джордан Пул, Дэмион Ли и Уилли Коли-Стайн.

ВИДЕО

У «Голден Стэйт» теперь результат 2-5 в турнирной таблице. Победа над «Портлендом» на значит, что «Уорриорз» вдруг резко выдадут длительный отрезок побед. Просто эта команда не так уж плоха, как могло показаться на первый взгляд. Если кто-то выйдет на игру с «Голден Стэйт» с шапкозакидательским настроением, как это сделал «Портленд», может последовательно незамедлительная расплата.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019