«Голден Стэйт» не безнадёжен? Резервисты «воинов» добыли победу

В НБА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Рассказываем о главных событиях.

1. «Филадельфия» проиграла впервые в сезоне, «Финикс» — второй на Западе

Последнее десятилетие для «Финикс Санз» было поистине мрачным. Команда превратилась в вечного неудачника и постоянно пролетала мимо плей-офф. В сезоне-2019/20 есть основания рассчитывать, что для франшизы из Аризоны всё изменится в лучшую сторону.

Текущий результат «Финикса» (5-2) в турнирной таблице абсолютно закономерен. «Санз» делят второе место с «Клипперс», которых ранее обыграли в личной встрече. Два поражения «Финикс» потерпел с минимальной разницей – в 1 очко. В последнем матче против «Филадельфии» (114:109) на стороне «Санз» был вспомогательный фактор. Центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид отбывал дисквалификацию за памятную драку с «большим» «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом. «Филадельфия» без Эмбиида не без доли везения справилась с «Портлендом» (129:128). «Сиксерс» достаточно неплохо выглядели и в Финиксе, но команды Бретта Брауна хватило только на три четверти.

Таунса и Эмбиида дисквалифицировали на два матча за драку

Первую половину «Филадельфия» выиграла с разницей +6. Перед заключительной двенадцатиминуткой преимущество «Сиксерс» уже было всего +1 очко. В четвертой четверти «Финикс» сразу же вырвался вперед и не упускал лидерство до финальной сирены. Эл Хорфорд (32 очка), Тобиас Харрис (24 очка, 10 подборов) и Фуркан Коркмаз (20 очков) провели очень хорошую игру, чего не скажешь про Бена Симмонса (6 очков, 5 подборов, 6 передач). Австралиец должен был вдвойне выкладываться на паркете в отсутствии Эмбиида, но этот вечер у него не задался.



Как бы то ни было, нельзя не отметить классную игру «Финикса». Команда Монти Уильямса — уже не проходной «сливной» соперник. Девин Букер (40 очков), Рики Рубио (21 очко, 7 подборов, 11 передач), Арон Бэйнс (15 очков, 7 подборов, 6 передач) и Келли Убре (14 очков, 6 подборов) стали главными творцами победы над «Сиксерс». Это не была какая-то случайность в одной отдельно взятой игре. «Санз» уже продолжительный отрезок времени не сбавляют обороты. Если бы кто-то перед стартом сезона сказал, что «Финикс» закончит регулярный чемпионат с лучшим результатом, чем «Голден Стэйт», его бы сочли безумцем. Сейчас же это объективная реальность.

2. «Хьюстон» справился с «Мемфисом» без Уэстбрука, у Хардена полетели трёшки

«Хьюстон» оставил удручающее впечатление в последних выездных матчах против «Бруклина» (116:123) и «Майами» (100:129). Звёздная связка Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука не работала. Уэстбрук вообще закончил матч с «Майами» с худшим рейтингом «плюс-минус» в своей карьере (-46). Этот показатель был введен в сезоне-1996/97. Расселл выдал худший рейтинг не только для себя лично, но и установил антирекорд франшизы «Рокетс» с момента подсчёта «плюс-минус».

«Хьюстон» решил предоставить Уэстбруку отдых на игру с «Мемфисом» (107:100). Это накладывало дополнительную ответственность на Хардена. У Джеймса с начала сезона как-то не заладился бросок из-за дуги. Низкая реализация трёхочковых (2/18, 2/16, 1/8, 3/14) случалась куда чаще, чем приемлемая. В игре против «Гриззлиз» Харден наконец-то нашёл свой бросок. Джеймс набрал 44 очка, 10 подборов и 6 передач. Он реализовал 7/16 из-за дуги (43,8%), что стало его лучшим показателем точности в нынешнем сезоне. Теперь в активе Хардена 30 матчей за карьеру с 7 и более точных трёхочковых. Джеймс делит второе место в истории по этому показателю с атакующим защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном. Харден провёл 80-й матч в карьере с результативностью 40 и более очков. Он обошёл Аллена Айверсона и вышел на единоличное пятое место в истории лиги по данному показателю.



ВИДЕО



Конечно, «Мемфис» не тот соперник, после игры с которым можно делать выводы о преодолении кризиса в «Рокетс». Итоговая разница не является убедительной. Но положительный момент в виде прорезавшегося дальнего броска Хардена стоит отметить. Конечно, Джеймс не всегда будет атаковать из-за дуги с такой продуктивностью, но хотя бы с показателями 2/18 или 2/16, возможно, будет покончено. Ну а отдых должен пойти на пользу Уэстбруку. Рассу нужно было «перезагрузиться» после провала в Майами.

3. «Бруклин» и «Нью-Орлеан» — команды одного игрока?

«Бруклин Нетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» — одни из главных разочарований Востока и Запада на старте сезона. В очном противостоянии «Нетс» смогли обыграть «Пеликанс» (135:125). В составе победителей самым результативным игроком стал Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. У гостей 40 очков в активе Брэндона Ингрэма.



ВИДЕО



Ирвинг и Ингрэм с самого старта сезона тащат свои команды. Кайри уже провёл три матча с результативностью 35+ очков. Бывший лидер «Нетс» Д'Анджело Рассел шесть раз покорил такую статистику за весь прошлый сезон. Тогда команда вышла в плей-офф, сейчас же «Нетс» балансируют на грани топ-8 с отрицательным результатом 3-4. Ирвинг набрал 222 очка в этом сезоне. Это второй лучший результат результативности игрока в первых 7 матчах за новую команду в истории НБА. Больше набирал только легендарный Уилт Чемберлен.

Ингрэм набрал рекордные в карьере 40 очков в противостоянии с «Бруклином». В этом сезоне на его счету уже две игры с 35+ очков результативности. За весь предыдущий отрезок карьеры в «Лейкерс» он только один раз покорял эту отметку. Брэндон — третий игрок, который в этом сезоне смог набрать не менее 40 очков, 5 подборов и 5 передач за игру. Он присоединился к Ирвингу и Брэдли Билу. У «Нью-Орлеана» ужасный результат 1-6 и последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Пока «Нетс» и «Пеликанс» выглядят как команды одного игрока. Ингрэм и Ирвинг нуждаются в качественной поддержке одноклубников, иначе резкого улучшения результата не предвидится.

4. Доминирование Драммонда под кольцом не спасло «Детройт»

Центровой «Пистонс» Андре Драммонд в очередной раз царил под щитом в матче против «Вашингтона» (99:115). Андре набрал 15 очков и 24 подбора. Драммонд выдал уже пятую игру с 20+ подборов в этом сезоне. Все остальные игроки НБА только дважды смогли сделать это (по одному разу Кевин Лав и Энтони Дэвис).

Усилия Драммонда ранее помогли «Детройту» обыграть «Бруклин» (113:109) в предыдущем матче. Однако без травмированных Блэйка Гриффина и Деррика Роуза «Пистонс» сложно рассчитывать на стабильную продуктивность в нападении.

5. «Голден Стэйт» не так плох, как могло показаться

Вероятно, главной сенсацией игрового дня является домашняя победа «Голден Стэйт» над «Портлендом» (127:118). Звучит дико, учитывая, что «Уорриорз» менее полугода назад всухую обыграли «Трэйл Блэйзерс» в серии финала Западной конференции. Тем не менее, сейчас в лазарете «Голден Стэйт» находятся Дрэймонд Грин, Стефен Карри и Клэй Томпсон. Команда Стива Керра считается чуть ли не главным аутсайдером Западной конференции. На игру против «Блэйзерс» из-за повреждения голеностопа не смог выйти четвёртый All-Star калифорнийцев Д’Анджело Расселл.

Именно поэтому итоговый результат вызывает такое удивление. У «Портленда» играли Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум, Хассан Уайтсайд. Но их обставила сборная солянка из новичков и далеко не звездных исполнителей на минимальных контрактах. Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Эрик Паскаль, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Также постарался еще один новичок Кай Боуман, в активе которого 19 очков и 8 передач. Двузначную результативность продемонстрировали Алек Беркс, Джордан Пул, Дэмион Ли и Уилли Коли-Стайн.

ВИДЕО



У «Голден Стэйт» теперь результат 2-5 в турнирной таблице. Победа над «Портлендом» на значит, что «Уорриорз» вдруг резко выдадут длительный отрезок побед. Просто эта команда не так уж плоха, как могло показаться на первый взгляд. Если кто-то выйдет на игру с «Голден Стэйт» с шапкозакидательским настроением, как это сделал «Портленд», может последовательно незамедлительная расплата.