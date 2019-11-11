Потеряли звезду, но сохранили лицо. Как живут «Хорнетс» после ухода Уокера

Благодаря потолку зарплат и процедуре драфта в НБА удаётся поддерживать высокий уровень конкуренции, а каждый клуб лиги имеет в своём составе хоть какую-то звезду. Франшизы с больших городов заманивают в свои ряды свободных агентов за счёт крупного рынка и повышенного внимания, а организации из провинции стараются развиваться по классической модели.

Та же «Оклахома» в своё время набрала на драфте перспективных ребят (Дюрант, Харден, Уэстбрук), окружила своих молодых звёзд ролевиками, стала выходить в плей-офф и даже добралась до финала. «Тандер» так и не взяли титул, а все лидеры уже играют в других клубах, но цикл запущен снова. Множество пиков позволяют заполучить юных проспектов в будущем и попытать удачу.

Болотом в НБА называют франшизы, которые имеют настолько ограниченный потенциал, что в лучшем случае станут пушечным мясом в первом раунде плей-офф, но и опуститься слишком низко в турнирной таблице такие команды неспособны. Домашнюю арену необходимо заполнять за счёт побед, состав не позволяет откровенно сливать, а перспективной молодёжи не видно.

Майкл Джордан считается лучшим баскетболистом в истории, но его «Хорнетс» — настоящее болото. В Северную Каролину нереально затащить толкового свободного агента, поэтому менеджеры «Шарлотт» были вынуждены переплачивать исполнителям средней руки. Ситуация с контрактами достигла абсурда, так как клуб не захотел влезать в налог на роскошь и не стал предлагать своей единственной звезде максимально возможное соглашение.



Кемба Уокер ушёл в «Селтикс», а взамен «Хорнетс» получили Терри Розира, которому заплатят порядка $ 57 млн. Многие специалисты ждали от малыша существенного прогресса, но по итогам первых десяти игр регулярного чемпионата мы видим даже ухудшение некоторых важнейших статистических показателей.

По сравнению с прошлым далеко не самым удачным сезоном в «Бостоне» у Розира стал чуть хуже процент попадания с игры и с дальней дистанции, а также практически в четыре раза возросло количество потерь. Если учесть тот факт, что «Хорнетс» не подписали ни одного свободного агента с именем, то становится удивительно положение «Шарлотт» в турнирной таблице. Коллектив Джеймса Боррего находится в одной победе от зоны плей-офф, чему есть простое объяснение.

Летом 2018 года менеджмент «Хорнетс» провернул крайне сомнительную на тот момент сделку. В целом, «Шарлотт» редко заключает другие сделки, поэтому никто особо не удивился. Клуб Майкла Джордана заполучил Девонте Грэма от «Атланты Хоукс», а взамен отдал два пика второго раунда.



Грэм был выбран «Хоукс» под общим 34 пиком, и на тот момент разыгрывающему уже было 23 года. Вскоре появилась информация о том, что Девонте выбыл на неопределённый срок из-за проблем с правым коленом, однако операции удалось избежать. Впрочем, перспективы малыша в первом сезоне вызывали вопросы: ссылка в лигу развития, только 46 матчей за «Хорнетс», мусорное время и ужасная реализация.

Кавай вернулся в матче с «Портлендом». «Клипперс» сэкономили $ 50 тыс. Эмоциональная встреча Кембы Уокера с «Шарлотт», погоня Батлера за Леброном и помолодевший Олдридж. Главные события игрового дня в НБА.

С такими вводными данными морально сломаться мог кто угодно, но Грэм относится к тому типу игроков, которым необходимо время на адаптацию и доверие тренерского штаба. В скаутских отчётах перед драфтом 2018 года о Девонте говорили следующее:

— Грэм обладает высоким баскетбольным IQ и умело разыгрывает пик-н-роллы



— В трёх из четырёх последних сезонах за «Канзас» Девонте выдавал от 40% при бросках из-за дуги



— Разыгрывающий способен атаковать как с получения, так и после дриблинга



— Грэм проявляет себя в качестве лидера и способен сплотить партнёров



— Защита Девонте часто остаётся незаметной, но он готов осложнить жизнь любому оппоненту



У каждого проспекта есть свои минусы, и Грэм в данном случае не исключение. Девонте не отличается сумасшедшим атлетизмом, а когда к 23 годам баскетболист не показывает высокий потенциал для роста на уровне университета, то в НБА к перспективам такого парня относятся со скептицизмом.



Тем не менее, в свой второй сезон Грэм демонстрирует что-то невероятное. По итогам первых десяти игр регулярного чемпионата статистика Девонте выглядит следующим образом: 17.9 очка (при 42,5% из-за дуги) + 7,6 ассиста (2,6 потери) + 3,6 подбора. А ведь разыгрывающий начинает матчи со скамейки.

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Кемба по ходу второго сезона в «Хорнетс» выдавал 17,7 + 5,7 + 3,5, совершая на 2,5 попытки с игры больше. Сравнение не совсем корректное, так как юной звезде «Шарлотт» было 22 года. Сейчас Девонте Грэму 24. Когда Уокер был в том же возрасте, то проводил уже четвёртый год в лиге и показывал следующую статистику: 17,3 + 5,1 + 3,5 при том, что и по количеству бросков и по минутам нынешний игрок «Бостона» обладал преимуществом.

У Девонте не самый высокий процент, но его универсализм в атаке и выбор момента значительно повышают эффективность малыша. 57,5% своих попыток в поле Грэм совершает из-за дуги. И с получения и после дриблинга разыгрывающий попадает свыше 34% бросков с дальней дистанции. Скаутские отчёты оказались верны. Теперь у «Шарлотт» есть игрок, который опасен, как без мяча, так и в роли основного диспетчера.

5 ноября в поединке против «Индианы» Грэм установил рекорд «Хорнетс» по очкам, набранным запасным игроком в отдельно взятом матче. Девонте набрал 35 очков, реализовав 6 из 12 с ближней и средней дистанции, 4 из 9 с периметра, а также 11 из 15 с линии штрафных. Разыгрывающий «Шарлотт» был хорош не только в завершающей стадии, но и в помощи партнёрам.

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Грэм отдал 6 результативных передач при 2 потерях, взял 4 подбора, сделал 3 перехвата и 2 раза подставился под фолы в нападении. Теперь основная задача Девонте – стабильно держать установленную планку. Если разыгрывающему удастся остаться на заданном уровне или даже улучшить свои показатели, то он сможет претендовать на одну из индивидуальных наград.



На данный момент Грэм входит в число лучших шестых и самых прогрессирующих игроков по сравнению с прошлым сезоном. Перед болельщиками «Хорнетс» замаячил новый лучик надежды, и теперь многое зависит от Джеймса Боррего. Главному тренеру «Шарлотт» необходимо повысить эффективность Терри Розира и поделить мяч между двумя разыгрывающими.



Если Розир оправдает ожидания менеджмента «Хорнетс», а Грэм сможет оставаться стабильным даже когда соперники его полностью изучат, то «Шарлотт» получит одну из самых интересных задних линий в Восточной конференции. Проблема защиты не должна стоять остро, так как Терри и Девонте способны упереться на своей половине. Те же «Рэпторс» до травмы Лоури использовали ветерана в связке с Ванвлитом.

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Нынешний год последний по контракту для Бийомбо, Марвина Уильямса и Кидд-Гилкриста. Эта практически бесполезная троица сжирает порядка $ 45 млн в платёжной ведомости. Будущее межсезонье не назвать богатым с точки зрения свободных агентов, но любое подписание на фоне указанных парней уже можно будет считать усилением. К тому же, не стоит исключать интересное предложение перед дедлайном от клуба, желающего сбросить тяжёлое соглашение.



Сам Грэм на контракте новичка ($ 1,4 млн, по меркам лиги – это то же самое, что играть за еду), а в следующем сезоне «Хорнетс» воспользуются опцией клуба и продлят соглашение. Одна из самых провальных с точки зрения работы менеджмента франшиза умудряется перестроиться в сжатые сроки, потеряв единственную звезду. Чего только в этой НБА не бывает.