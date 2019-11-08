Кавай вернулся в матче с «Портлендом». «Клипперс» сэкономили $ 50 тыс.

Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, который подарил немало занимательных событий.

1. «Клипперс» с Каваем вымучили победу над «Портлендом»

Встреча «Клипперс» и «Портленда» была самой ожидаемой из всех противостояний игрового дня. Причиной стал форвард клуба из Лос-Анджелеса Кавай Леонард. Дело в том, что «Клипперс» решили предоставить ему отдых в предыдущем матче с «Милуоки Бакс» (124:129), чем вызвали целый шквал критики со стороны СМИ и фанатов. Игра «Клипперс» — «Бакс» транслировалась по национальному телевидению, и противостояние Кавая и Янниса Адетокунбо должно было стать её главным украшением, но «Клипперс» просто лишили зрителей возможности лицезреть дуэль двух суперзвёзд из-за «управления нагрузкой» Леонарда.

Риверс лишил болельщиков дуэли Кавай — Яннис, а «Клипперс» — победы Адетокунбо снова переписал историю, Харден и Уэстбрук потешили своё самолюбие. Главное — в обзоре игрового дня НБА.

Скорее всего, Каваю действительно лучше не играть в «бэк-ту-бэках» для минимизации риска получения травмы. Такой подход помог «Торонто Рэпторс» стать чемпионом НБА в прошлом сезоне. Тем не менее «Клипперс» могли бы предоставить ему отдых на игру против «Блэйзерс» и выпустить против «Милуоки». Всё же но встреча с «Бакс» намного более рейтинговая, чем против «Портленда».



Кавай однозначно мог сыграть против «Милуоки». Об этом свидетельствует заявление главного тренера «Клипперс» Дока Риверса, за которое клуб оштрафовали на $ 50 тыс. НБА поддержала решение «Клипперс» предоставить отдых Леонарду. Однако в тот же день Риверс сказал, что Кавай отлично себя чувствует. За такую непоследовательность лига решила наказать.

«Клипперс» оштрафованы на $ 50 тыс. за пропуск игры Леонардом

«Клипперс» на ровном месте создали абсолютно ненужную отвлекающую шумиху и чуть было не поплатились за это. Победа над «Портлендом» (107:101) была добыта с огромным трудом. У «Клипперс» абсолютно не летели броски из-за дуги (4/23), да и с игры в целом тоже не всё было гладко (43,8%). Хозяева перенервничали. «Портленд» не показывал какой-то феноменальный баскетбол, но сумел затащить «Клипперс» в напряжённую концовку. Более того, команда Риверса была вынуждена отыгрывать отставание -8 очков по ходу четвёртой четверти. В клатче «Клипперс» всё-таки оказались хладнокровнее соперника. Решающий трёхочковый забил Лу Уильямс за 32,5 секунды до финальной сирены. Хозяева повели +4, после чего не были расточительными с линии штрафных и довели дело до победного результата.



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Кавай стал самым результативным игроком матча, набрав 27 очков (9/23 с игры, 0/5 из-за дуги) и 13 подборов. Но не лучше было бы дать ему отдых против «Блэйзерс»? Всей этой лишней нервозности можно было бы избежать, просто выпустив Кавая на игру против «Милуоки» и дав отдых на матч с «Портлендом». Возможно, у «Клипперс» были бы даже две победы за два дня, а не одна. Конечно, в быстротекущем ритме НБА вся эта ситуация с Леонардом быстро забудется. Однако «Клипперс» получили хороший урок на будущее. В рейтинговых матчах главную звезду команды лучше не беречь.

2. Кемба Уокер вернулся в Шарлотт. Гордон Хэйворд снова порадовал

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер провёл первый выездной матч против своей бывшей команды «Шарлотт Хорнетс». «Шарлотт» сделал трибьют-видео для Кембы. Уокер покинул «Хорнетс» в межсезонье-2019 в качестве самого результативного игрока в истории франшизы. Реакция Кембы на трибьют была очень эмоциональной.



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«Хорнетс» фактически без борьбы уступили «Селтикс» (87:108). Уокер набрал 14 очков (точность 4/12) и 6 передач. Вероятно, Кемба немного перенервничал. Зато в очередной раз в ударе был Гордон Хэйворд, в активе которого 20 очков, 10 подборов и 6 передач при респектабельной точности 9/16. Гордон провёл три половины подряд с результативностью 15 и более очков во второй раз за карьеру, показав на этом отрезке выдающуюся точность двухочковых 22/24 (92%). Похоже, Гордон готов исправиться за неудачный сезон-2018/19. Последствия ужасной травмы ноги всё менее заметны в его действиях на площадке.

3. Джимми Батлер идёт по стопам Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда

Джимми Батлер сразу же получил статус франчайз-игрока «Майами» после обмена по схеме «сайн-энд-трейд» из «Филадельфии» прошлым летом. Однако старт Батлера в форме «Хит» вышел не самым удачным. За первые четыре матча он набирал всего 15 очков при невзрачной точности 35,4% с игры и 23,1% из-за дуги.



Батлер наконец-то показал звёздный уровень в выездном матче с «Финиксом» (124:108). На счету Джимми 34 очка (11/16 с игры), 30 из которых за первые две четверти. Батлер стал третьим игроком в истории «Хит» после Дуэйна Уэйда и Леброна Джеймса, набравшим 30 или более очков за одну половину. Кроме того, Батлер — 6-й игрок за последние 20 лет с 30+ очков на счету за половину при точности 90+% с игры. Свингмэн «Хит» присоединился к Энтони Дэвису, Стефену Карри, Джо Джонсону, Карлосу Бузеру и Коби Брайанту.



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«Майами» (6-2) упрочил свои позиции в турнирной таблице. Команда Эрика Споэльстры показывает готовность бороться за место в топ-4 Восточной конференции, что даёт преимущество домашней площадки в плей-офф. «Финикс» — достаточно крепкий соперник в нынешнем сезоне, который до этого не проигрывал с разницей более 1 очка. «Хит» же просто разобрали «Санз», не отдав оппоненту ни одной четверти.

4. Ламаркус Олдридж вспомнил молодость

«Большой» «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж показал лучшее выступление в сезоне в матче против «Оклахома-Сити Тандер» (121:112). В активе Олдриджа 39 очков при точности 19/23 с игры (82,6%). Ламаркус выдал лучшую точность в форме «Сперс» при совершении более 20 попыток с игры со времён легендарного Дэвида Робинсона в 1995 году.

До этого Ламаркус чередовал средние выступления с провальными. Против клубов из Лос-Анджелеса он вообще не добрался до двухзначной результативности — 5 очков против «Клипперс» и 8 очков против «Лейкерс». В прошлой встрече против «Атланты» Ламаркус набрал 14 очков (6/14 с игры) и стал главным неудачником игрового дня, после того как его серией финтов убрал молодой разыгрывающий соперников Трэй Янг.



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Олдридж принимал участие в Матче звёзд НБА последние два года. На старте сезона-2019/20 он не показывал продуктивность, которая позволяла бы рассчитывать на ещё одно приглашение на звёздный уик-энд. Игра против «Тандер» даёт надежду, что Ламаркус всё-таки близок к выходу на свой оптимальный уровень.