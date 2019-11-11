«Парма» была готова дожать «Химки». Но вышел Швед и сказал нет!

На минувшей неделе в интервью «Чемпионату» легендарная в прошлом баскетболистка, а ныне генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что старт нынешнего сезона становится одним из самых интересных.

«Старт чемпионата однозначно самый интересный за всю историю. Осечки у лидеров были и раньше, но случались чаще в середине сезона и были вызваны усталостью, большим количеством травм у лидеров, где-то недостатком концентрации. Сейчас же все свежие, но многие клубы значительно обновили составы.

«В Единой лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами» Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин – о конкуренции, лимите на легионеров и проблеме с российскими тренерами.

Взять хотя бы ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». Действующий чемпион, который всё ещё ищет свою игру, вначале уступил «Енисею», а потом проиграл в Питере. А «Зенит» уже в следующей игре уступил «Калеву». Раньше эстонский клуб иногда называли аутсайдером, но сейчас такого понятия в лиге просто нет», — поделилась мнением Корстин.

И с этим мнением сложно спорить. Единственной командой, которая в стартовых 6 матчах не потерпел ни единого поражения, были «Химки». Под руководством Римаса Куртинайтиса собран настолько впечатляющий состав, что позавидовать ему может 2/3 клубов Евролиги. А что будет, когда вернётся на паркет Тимофей Мозгов, даже представить трудно.



Очередным соперником Шведа и компании стала «Парма». Ну и кто мог предположить, что именно пермяки сумеют доставить лидеру столько проблем и так потрепать нервы? Ещё за 40 секунд до окончания четвёртой четверти перспектива овертайма была абсолютно реальной. А начиналось всё буднично, исключительно в рамках плана, который имели на игру хозяева. Парни Куртинайтиса быстро набрали 14 очков и к исходу пятой минуты игры имели двузначное преимущество.

И тут химчане сбавили обороты. Точнее, не пошли броски у Шведа. Алексей завёлся и вместо того, чтобы сыграть на команду, принялся работать на свою статистику. По итогам первой четверти (а сыграл он её от звонка до звонка) лидер «Химок» показал удручающий процент попадания с игры – 11… Цели достиг лишь 1 бросок с игры из 8 (6 из них – из-за дуги).

А вот «Парма», напротив, играла системно и терпеливо. Набранными очками отметились сразу 6 баскетболистов, и на первый перерыв гости ушли, ведя в счёте 4 очка. Вторая четверть не особо отличалась по характеру игры. Команды держались на расстоянии одной-двух атак, периодически отдавая друг другу лидерство в счёте. У хозяев здорово играл Йеребко, закончивший первые 20 минут с 14 баллами и 8 подборами.

Когда за первые 4 минуты третьего игрового отрезка химчане совершили рывок 13:4, показалось, что интрига в матче тихонько умирает. Настолько уверенно хозяева действовали в обороне и наладили игру в атаке. Ситуация перевернулась с ног на голову буквально за 40 секунд. Сначала Мейерис броском сверху набрал 2 очка. Затем Йеребко схлопотал технический. И гости в одной атаке набрали 5 очков: реализовали технический, Григорьев с фолом забросил трёху и добавил туда премиальную попытку с линии штрафных.

За 3.16 до третьего перерыва пермяки и вовсе повели в счёте. И даже +7 для хозяев не казались уже гарантией победы. И в подтверждение этому Юшкевичюс и Григорьев устроили настоящее шоу. Адас грузил в кольцо «Химок» одну трёхочковую бомбу за другой. И вполне парни из Перми наиграли бы на сенсацию, если бы не Швед.

Алексей включил режим бога и принялся собирать подборы, раздавать передачи и отвечать на дальние попадания Юшкевичюса своими бомбами. За две минуты до сирены Адас вывел «Парму» вперёд – 96:93. Швед ответил двумя трёхами, а Бертанс шикарно сыграл в обороне, перехватив передачу Григорьева.

Ключевой эпизод случился за 35 секунд до сирены при счёте 99:96 в пользу хозяев, когда Макс Григорьев, проведший отличный матч, получил фол в нападении. Отбиться в обороне гостям не удалось, результативный проход Йовича, по сути, стал решающим. Адас ещё дважды отличился с игры, но команде это не помогло. Отметим 5 точных попаданий из-за дуги из 7 в исполнении Шведа и феноменальные 37 очков Юшкевичюса.

«Парма» оставила приятное впечатление, доказав, что даже имея менее звёздный состав можно доставить фавориту массу проблем. «Химки» же порадовали тем, что сумели вернуть по ходу встречи мотивацию и на характере, помноженном на класс, сумели дожать неуступчивого соперника, подарив нам один из самых напряжённых и зрелищных матчей сезона.