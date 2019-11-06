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Интервью с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин

Евгений Пашутин и Илона Корстин
Марат Арасланов
«В Единой лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами»
Трёхкратная чемпионка Европы Илона Корстин – о конкуренции в Единой лиге, лимите на легионеров и проблеме с российскими тренерами.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на 5 злободневных вопросов о стартовавшем сезоне.

Старт сезона

Старт чемпионата однозначно самый интересный за всю историю. Осечки у лидеров были и раньше, но случались чаще в середине сезона и были вызваны усталостью, большим количеством травм у лидеров, где-то недостатком концентрации. Сейчас же все свежие, но многие клубы значительно обновили составы.

Взять хотя бы ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». Действующий чемпион, который всё ещё ищет свою игру, вначале уступил «Енисею», а потом проиграл в Питере. А «Зенит» уже в следующей игре уступил «Калеву». Раньше эстонский клуб иногда называли аутсайдером, но сейчас такого понятия в лиге просто нет.

Радует «Астана», которая после успешного прошлого сезона не снижает оборотов и подтверждает свой высокий класс. Несмотря на сложный календарь, команда Эмиля Райковича одержала две яркие победы и идёт рядом с группой лидеров. Мне нравится, что ни у одной из команд нет страха перед фаворитами. Все, напротив, готовы выкладываться и прыгать выше головы.

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«Химки» пока играют без поражений в Единой лиге. Выглядят внушительно. Но и у них есть проблемы с травмами. Они уже играли с ЦСКА в Евролиге и уступили. Старт сезона как раз получился настолько непредсказуемым, что говорить о том, кто попадёт в плей-офф, сейчас просто невозможно.

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Звёздные игроки в лиге

Конечно, звёздные игроки делают лигу сильнее. Это повышает и зрительский интерес. Лига строит свою репутацию день за днём, и не зря нас называют вторым по силе европейским турниром после испанского чемпионата. У нас топовые клубы, топовые игроки. Причём не только приехавшие из НБА, но и те, кто выступает за свои национальные сборные. Радует, что в наши команды едут не только американцы, но и европейские звёзды.

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Трансферная политика лета была сильной и громкой. Игроки общаются между собой и получают информацию о лиге от друзей и агентов. Самое главное, что игроки, выступавшие в НБА, приезжая сюда, рассказывают, что всё супер. Это говорит о высоком уровне организации и качественном менеджменте. Американцы едут сюда без страха. Они сами признаются, что стереотипы из кино не имеют ничего общего с действительностью.

В Единой лиге ВТБ всего 13 команд, но очень высокие критерии для всех участников. Не только спортивные, но и организационные. Клуб со слабой внутренней организацией не может предоставить своим звёздам необходимые условия. Спортсмены должны просто играть в баскетбол, не отвлекаясь на бытовые вопросы. В идеале игрок приезжает, ему выдаются квартира, машина, медицинское сопровождение. Ему остаётся всё внимание сосредоточить на тренировках и играх. В противном случае спортсмен начинает отвлекаться и его что-то будет беспокоить. Поэтому мы не хотим расширяться и брать команды, которые не будут соответствовать всему списку критериев.

Разница в бюджетах клубов Единой лиги ВТБ

Это реалии. Это действительность. Мы уже много раз говорили, что Единая лига ВТБ – единственная профессиональная лига, которая не боится открывать бюджеты. Конечно, эти цифры шокируют и вызывают вопросы. Если бы футбольная Премьер-лига или КХЛ открыли бюджет, то не думаю, что там у всех были бы одинаковые цифры.

Нормально, что у лидеров и у тех команд, которые играют в Евролиге и нацелены там на первые места, бюджеты больше, чем у других команд. Это объясняется даже тем, что из-за выступления в Евролиге и Единой лиге ВТБ, сезон становится куда более сложным и продолжительным. Соответственно необходимо иметь длинную «скамейку», чтобы элементарно физически выдержать этот долгий сезон.

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Поймите, мы не можем сделать закрытую лигу с равными бюджетами. В Евролиге выступают «Барселона», «Фенербахче» — с ними нужно конкурировать. Искусственное ограничение приведёт лишь к ослаблению наших команд.

Всегда говорим, что слабые должны тянуться к сильным. Конечно, бренд ЦСКА знают все. В какой-то степени по этой причине им легче найти спонсоров. Если мы возьмём, к примеру, «Автодор», то, естественно, им тяжелее.

Но можно использовать заграничный опыт. Я лично выступала за французский клуб «Бурж». Он находится в небольшом городе. При этом маленькой организацию назвать никак нельзя. Мы пять раз становились чемпионами Евролиги. Казалось бы, в столь маленьком городе денег быть не может, но менеджмент работал и привлекал заинтересованных спонсоров. В регионах, с одной стороны, есть сложности. Но нужно работать. Развитие клуба должно заключаться не только в покупке игроков. Необходимо тратить деньги и на квалифицированный менеджмент. Со спонсорами надо работать, затягивать их, придумывать интересные активации.

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Руководство Единой лиги ВТБ – о деньгах, лимите на легионеров, финансовом фэйр-плей и возвращении пива на арены.

Ещё один момент. Мы не открываем бюджеты наших иностранных команд, потому что не имеем на это права в России. Но мы знаем, что их бюджеты ещё меньше, чем у российских команд. При этом «Астана» и «Калев» показывают высокую эффективность. В баскетбол всё-таки играют не деньги, а люди.

Лимит на легионеров

Во-первых, лига в этом важном вопросе очень зависима от нашего министерства спорта. Они принимают такие решения и пишут законы. Мы ориентируемся на министерство спорта и РФБ, поскольку проводим чемпионат России. Сейчас у нас разрешено 6 легионеров (имеется в виду количество легионеров, которых можно заявить на игру. В Единой лиге в заявку на сезон можно внести 8 легионеров. – Прим. «Чемпионата»), есть здоровая конкуренция.

В то время, когда играла я, обязательным условием было нахождение на паркете двух россиянок. В результате наши игроки были словно внутри кокона. Тогда это работало. Но лично я за здоровую конкуренцию. Тренер не будет ставить иностранца, если он хуже, чем российский игрок.

ЦСКА попросил изменить регламент Единой лиги ВТБ. Ваше мнение?

Лига старается разговаривать с клубами на предмет использования в ротации молодых российских баскетболистов. Мы просим давать им шанс проявить себя. Общаемся и с РФБ, которая тоже разговаривает с клубами на эту тему. Считаю, что у нас в лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами. Если командой, к примеру, руководит российский специалист, то, конечно, он всё-таки будет заинтересован в том, чтобы наши таланты развивались. Сейчас в лиге всего один российский тренер.

Лимит — очень сложный вопрос. Сильные иностранцы действительно делают клуб и чемпионат сильнее. К примеру, в «Зенит» пришёл известный Густаво Айон, за которым следит вся Мексика.

Матч звёзд — 2020 в Москве

Почему решили проводить его в Москве? Мы отталкивались прежде всего от экономической составляющей. На проведение тратятся большие деньги, потому что нам хочется сделать настоящее шоу, баскетбольный праздник, который выйдет за пределы баскетбольного мира. В НБА на матч приходят все самые знаменитые люди, общественность в курсе и следит за ним. Мы стремимся к этому.

Хотим сделать яркое открытие, пригласить артиста, которого любит и знает наша целевая аудитория. В Москве есть интерес, мы хорошо продаём билеты. Город нам активно помогает, и мы работаем сообща во многих вопросах.

Конечно, мы думаем над тем, что Матч звёзд нужно возить по регионам. Но здесь финансовая часть играет большую роль. У нас есть определённый бюджет, и в прошлом году нам удалось почти полностью покрыть затраты. Так сказать, отбиться. В регионах с этим сложнее. Рано или поздно мы всё равно уедем из Москвы, но на данном этапе нас полностью устраивает «ВТБ Арена», с которой у нас есть договорённости. Мы её знаем, она очень удобная логистически прежде всего для болельщиков. До арены легко добраться, есть удобная парковка. Хочется, чтобы все пришедшие на Матч звёзд остались довольны.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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