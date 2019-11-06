«В Единой лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на 5 злободневных вопросов о стартовавшем сезоне.

Старт сезона

Старт чемпионата однозначно самый интересный за всю историю. Осечки у лидеров были и раньше, но случались чаще в середине сезона и были вызваны усталостью, большим количеством травм у лидеров, где-то недостатком концентрации. Сейчас же все свежие, но многие клубы значительно обновили составы.

Взять хотя бы ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». Действующий чемпион, который всё ещё ищет свою игру, вначале уступил «Енисею», а потом проиграл в Питере. А «Зенит» уже в следующей игре уступил «Калеву». Раньше эстонский клуб иногда называли аутсайдером, но сейчас такого понятия в лиге просто нет.



Радует «Астана», которая после успешного прошлого сезона не снижает оборотов и подтверждает свой высокий класс. Несмотря на сложный календарь, команда Эмиля Райковича одержала две яркие победы и идёт рядом с группой лидеров. Мне нравится, что ни у одной из команд нет страха перед фаворитами. Все, напротив, готовы выкладываться и прыгать выше головы.

В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть? Президент «Милана» никак не успокоится. Он выгнал из команды лучшего бомбардира Евролиги и продолжает нападки на него.

«Химки» пока играют без поражений в Единой лиге. Выглядят внушительно. Но и у них есть проблемы с травмами. Они уже играли с ЦСКА в Евролиге и уступили. Старт сезона как раз получился настолько непредсказуемым, что говорить о том, кто попадёт в плей-офф, сейчас просто невозможно.

«Астана» лидеру не помеха. В Единой лиге «Химки» не проигрывают В отсутствие Шведа команда Куртинайтиса без особых энергозатрат разобралась с гостями из Казахстана.

Звёздные игроки в лиге

Конечно, звёздные игроки делают лигу сильнее. Это повышает и зрительский интерес. Лига строит свою репутацию день за днём, и не зря нас называют вторым по силе европейским турниром после испанского чемпионата. У нас топовые клубы, топовые игроки. Причём не только приехавшие из НБА, но и те, кто выступает за свои национальные сборные. Радует, что в наши команды едут не только американцы, но и европейские звёзды.

Лучший трансфер лета в Единой лиге ВТБ. Выбираем! Мозгов, Йеребко, Джеймс, Карасёв и Хвостов. Назовите самый крутой переход.

Трансферная политика лета была сильной и громкой. Игроки общаются между собой и получают информацию о лиге от друзей и агентов. Самое главное, что игроки, выступавшие в НБА, приезжая сюда, рассказывают, что всё супер. Это говорит о высоком уровне организации и качественном менеджменте. Американцы едут сюда без страха. Они сами признаются, что стереотипы из кино не имеют ничего общего с действительностью.



В Единой лиге ВТБ всего 13 команд, но очень высокие критерии для всех участников. Не только спортивные, но и организационные. Клуб со слабой внутренней организацией не может предоставить своим звёздам необходимые условия. Спортсмены должны просто играть в баскетбол, не отвлекаясь на бытовые вопросы. В идеале игрок приезжает, ему выдаются квартира, машина, медицинское сопровождение. Ему остаётся всё внимание сосредоточить на тренировках и играх. В противном случае спортсмен начинает отвлекаться и его что-то будет беспокоить. Поэтому мы не хотим расширяться и брать команды, которые не будут соответствовать всему списку критериев.

Разница в бюджетах клубов Единой лиги ВТБ

Это реалии. Это действительность. Мы уже много раз говорили, что Единая лига ВТБ – единственная профессиональная лига, которая не боится открывать бюджеты. Конечно, эти цифры шокируют и вызывают вопросы. Если бы футбольная Премьер-лига или КХЛ открыли бюджет, то не думаю, что там у всех были бы одинаковые цифры.



Нормально, что у лидеров и у тех команд, которые играют в Евролиге и нацелены там на первые места, бюджеты больше, чем у других команд. Это объясняется даже тем, что из-за выступления в Евролиге и Единой лиге ВТБ, сезон становится куда более сложным и продолжительным. Соответственно необходимо иметь длинную «скамейку», чтобы элементарно физически выдержать этот долгий сезон.

«Нам достаются остатки того, что не забрали ЦСКА, «Химки» и «Локомотив» Президент БК «Автодор» Владимир Родионов — откровенно о том, почему в России не всё в порядке баскетболом.

Поймите, мы не можем сделать закрытую лигу с равными бюджетами. В Евролиге выступают «Барселона», «Фенербахче» — с ними нужно конкурировать. Искусственное ограничение приведёт лишь к ослаблению наших команд.

Всегда говорим, что слабые должны тянуться к сильным. Конечно, бренд ЦСКА знают все. В какой-то степени по этой причине им легче найти спонсоров. Если мы возьмём, к примеру, «Автодор», то, естественно, им тяжелее.



Но можно использовать заграничный опыт. Я лично выступала за французский клуб «Бурж». Он находится в небольшом городе. При этом маленькой организацию назвать никак нельзя. Мы пять раз становились чемпионами Евролиги. Казалось бы, в столь маленьком городе денег быть не может, но менеджмент работал и привлекал заинтересованных спонсоров. В регионах, с одной стороны, есть сложности. Но нужно работать. Развитие клуба должно заключаться не только в покупке игроков. Необходимо тратить деньги и на квалифицированный менеджмент. Со спонсорами надо работать, затягивать их, придумывать интересные активации.

«Мы за матч заработали больше, чем 8 клубов за весь сезон». И им всё равно Руководство Единой лиги ВТБ – о деньгах, лимите на легионеров, финансовом фэйр-плей и возвращении пива на арены.

Ещё один момент. Мы не открываем бюджеты наших иностранных команд, потому что не имеем на это права в России. Но мы знаем, что их бюджеты ещё меньше, чем у российских команд. При этом «Астана» и «Калев» показывают высокую эффективность. В баскетбол всё-таки играют не деньги, а люди.

Лимит на легионеров

Во-первых, лига в этом важном вопросе очень зависима от нашего министерства спорта. Они принимают такие решения и пишут законы. Мы ориентируемся на министерство спорта и РФБ, поскольку проводим чемпионат России. Сейчас у нас разрешено 6 легионеров (имеется в виду количество легионеров, которых можно заявить на игру. В Единой лиге в заявку на сезон можно внести 8 легионеров. – Прим. «Чемпионата»), есть здоровая конкуренция.



В то время, когда играла я, обязательным условием было нахождение на паркете двух россиянок. В результате наши игроки были словно внутри кокона. Тогда это работало. Но лично я за здоровую конкуренцию. Тренер не будет ставить иностранца, если он хуже, чем российский игрок.

ЦСКА попросил изменить регламент Единой лиги ВТБ. Ваше мнение?

Лига старается разговаривать с клубами на предмет использования в ротации молодых российских баскетболистов. Мы просим давать им шанс проявить себя. Общаемся и с РФБ, которая тоже разговаривает с клубами на эту тему. Считаю, что у нас в лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами. Если командой, к примеру, руководит российский специалист, то, конечно, он всё-таки будет заинтересован в том, чтобы наши таланты развивались. Сейчас в лиге всего один российский тренер.



Лимит — очень сложный вопрос. Сильные иностранцы действительно делают клуб и чемпионат сильнее. К примеру, в «Зенит» пришёл известный Густаво Айон, за которым следит вся Мексика.

Матч звёзд — 2020 в Москве

Почему решили проводить его в Москве? Мы отталкивались прежде всего от экономической составляющей. На проведение тратятся большие деньги, потому что нам хочется сделать настоящее шоу, баскетбольный праздник, который выйдет за пределы баскетбольного мира. В НБА на матч приходят все самые знаменитые люди, общественность в курсе и следит за ним. Мы стремимся к этому.

Хотим сделать яркое открытие, пригласить артиста, которого любит и знает наша целевая аудитория. В Москве есть интерес, мы хорошо продаём билеты. Город нам активно помогает, и мы работаем сообща во многих вопросах.



Конечно, мы думаем над тем, что Матч звёзд нужно возить по регионам. Но здесь финансовая часть играет большую роль. У нас есть определённый бюджет, и в прошлом году нам удалось почти полностью покрыть затраты. Так сказать, отбиться. В регионах с этим сложнее. Рано или поздно мы всё равно уедем из Москвы, но на данном этапе нас полностью устраивает «ВТБ Арена», с которой у нас есть договорённости. Мы её знаем, она очень удобная логистически прежде всего для болельщиков. До арены легко добраться, есть удобная парковка. Хочется, чтобы все пришедшие на Матч звёзд остались довольны.