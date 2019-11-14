Родригес, Скола и Мессина едут в Мытищи. «Химки» ждёт сражение с лидером

Казалось бы, ещё в прошлом году «Милан» не воспринимался серьёзной баскетбольной силой. Соперник подмосковных «Химок» проигрывал больше, чем выигрывал, завершив сезон с одной победой в шести матчах. Жёлто-синие, правда, тоже не были в лидерах, победив всего девять раз за сезон Евролиги. Однако обе команды провели отличное лето, которое изменило отношение к ним, а заодно и расклад сил в европейском клубном баскетболе.



Химчане переформатировали состав, заменив почти всех легионеров. Широченная ротация позволяет обходиться без травмированных игроков. В лазарете команды до сих пор находится не кто-нибудь, а целый Тимофей Мозгов. Врачи пока не разрешают ему играть, но предматчевых разминках можно регулярно наблюдать за тем, как чемпион НБА крушит кольца.

Отлично вписался в состав Джереми Эванс, игравший за российский клуб несколько сезонов назад. Чемпион НБА в конкурсе по броскам сверху удивляет не только своей прыгучестью, но и игрой в защите. Именно он стал MVP в Единой лиге ВТБ в октябре.

Алексей Швед и Янис Тимма – лидеры нынешних «Химок». Угроза от российско-латышского дуэта исходит почти с любой дистанции. Они одинаково хороши как в проходе, так и в бросках издали. В четыре руки парни дают команде почти 34 очка за матч, а всего «Химки» набирают 87 баллов – это лучший показатель среди всех участников турнира.

Кажется, что команда Куртинайтиса наконец обретает ту стабильность, которой ей не хватало в прошлые годы. После возвращения литовского специалиста химчане побеждают чаще, а сенсации (типа проигрыша «Калеву») не допускаются. Хотя последняя игра против «Пармы» на домашнем паркете выдалась по-настоящему жаркой. Швед и компания добыли победу, но потратили на это немало сил. Пермскому клубу удалось набрать 100 очков, что вряд ли порадовало тренера жёлто-синих.

«Парма» была готова дожать «Химки». Но вышел Швед и сказал нет! Юшкевичюс и Григорьев набросали дружине Куртинайтиса 56 очков. Победа уплыла из-за ошибки на последней минуте.

Если «Химки» проиграли в Евролиге дважды, то «Милан» сделал это всего раз, и то в стартовом матче. Итальянский клуб летом возглавил великий Этторе Мессина, много лет руководивший ЦСКА и сделавший отличную карьеру в «Сан-Антонио». Из стана «армейцев» в Милан перебрался и Серхио Родригес. Испанский защитник стал главной звездой в новой команде, лидируя по количеству набранных очков и игровому времени. Мессина позволяет делать Чачо всё. Ну, или практически всё.



Особой трансферной удачей «Милана» стало подписание контракта с Луисом Сколой. Ветерану в апреле стукнет 40, но биологический возраст не имеет ничего общего с тем, что мы видим на паркете. Вы ведь не забыли, как он в сентябре вёл к медалям Кубка мира свою Аргентину?

Аргентина в финале ЧМ. Месси не играл, но он в полном восторге! Великий Луис Скола вынес французов и доказал, что Кубок мира может быть шикарен и без американской дрим-тим.

Про особенность предстоящего матча ещё в прошлом году вряд ли бы кто-то говорил всерьёз. Но сейчас реалии таковы, что именно «Химки» — «Милан» один из центральных матчей тура. Наравне с «Реал» — «Барселона» и ЦСКА – «Фенербахче».



Важность встречи для «Химок» велика вдвойне. Предстоящий домашний матч станет последним перед крайне непростым испанским «двойником», в котором команде Куртинайтиса предстоит сыграть с «Реалом» и «Валенсией».