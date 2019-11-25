«Зениту» для победы над УНИКСом хватило удаления Айона

Старт нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ называли лучшим в истории. Как показало время – называли справедливо. Только два поражения ЦСКА чего стоят. Тот самый случай, когда фраза про «каждый может обыграть каждого» абсолютно справедлива.

«В Единой лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами» Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин – о конкуренции, лимите на легионеров и проблеме с российскими тренерами.

Ещё в прошлом сезоне сложно было представить ситуацию, в которой «Зенит» едет в гости к УНИКСу, находясь при этом на десятом месте в турнирной таблице. Казанцы же и сами находятся на пятой строчке, получив положительный баланс побед лишь в последней игре против «Пармы». Чтобы понять, насколько плотной была та встреча, достаточно всего лишь напомнить, что исход её решался даже не на последних секундах: за 0,3 секунды Марекс Мейерис при «-2» встал на линию штрафных, но не забил второй мяч, подарив победу гостям.



Четыре сезона назад УНИКС и «Зенит» бились за путёвку в Евролигу. Та серия плей-офф наверняка положила начало принципиальному соперничеству между коллективами. Евролижная судьба казанцев получилась незавидной. Красно-зелёные оказались не готовы к большому количеству перелётов, а мастерства Кита Лэнгфорда оказалось совершенно недостаточно.



«Зенит», кажется, сначала отыскал те самые грабли своего соперника по матчу Единой лиги ВТБ, а после сильно и уверенно на них наступил. Команда Жоана Плазы в нынешнем розыгрыше сильнейшего турнира Строго Света одержала две победы (ни одной на своей площадке) и уверенно занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Понятно, что матч против УНИКСа должен был стать особенным не только потому, что петербуржцам как воздух нужны победы. Экс-капитан казанцев Антон Понкрашов отыграл за УНИКС пять сезонов и нынешним летом вроде бы хотел продлить контракт, но клуб принял решение отпустить своего многолетнего лидера, который отправился в родной Петербург. Все знают, что Понкрашов – человек эмоция. Когда Антон видит препятствие, то каким бы огромным оно не было, пока оно не будет покорено, он не сдастся.

Но и про другого экс-игрока УНИКСа не стоило забывать. Евгений Воронов когда-то также защищал цвета клуба из столицы Татарстана, а сейчас является капитаном сине-бело-голубой команды. Именно Воронов взял на себя снайперскую ношу, набрав 10 очков в первой половине. Статистика Евгения внушает уважение: 2 из 2 дальних бросков и 4 из 5 с игры. К снайперским подвигам обязательно нужно добавить и фантастическую полезность защитника.

Хозяева «Баскет-холла» при этом играли вторым номером, а несколько раз за половину их нападение совсем напоминало школьную команду: центровой становился в трёхсекундную зону, а кто-то из защитников пытался забросить ему туда мяч по высокой траектории. Удивительно, но такая простота иногда работала. Чего не скажешь о скамейке хозяев. Если не считать 13 очков Макколума, то за половину скамейка Димитриса Прифтиса наиграла всего на одно очко.



Главный эпизод случился в конце второй четверти. Позиционная атака УНИКСа только начиналась, когда Артём Клименко рухнул на паркет, корчась от боли. Оказалось, что Густаво Айон ударил российского центрового кулаком в пах. Арбитры посмотрели эпизод на мониторе, посовещались… и выгнали звёздного мексиканца с площадки.

Удивительно, но потеря одного из лидеров положительно подействовала на гостей с берегов Невы. После большого перерыва отрыв «Зенита» начал планомерно расти, а в какой-то момент и вовсе стал фатальным – «+25». Казанцы ничего не могли противопоставить Алексу Рэнфро. В американского защитника вселился дух какого-то супергероя и тот попросту разучился промахиваться, реализовав все четыре дальних броска и ещё два из двух со средней. Дело сделано?

Такого разгрома Казань не терпит. Вдруг за спинами тренерского штаба образовалась большая фигура большого начальника. Президент УНИКСа Евгений Богачёв, мягко говоря, не скрывал недовольства. Тотчас его команда выдала рывок 12:0, но на большее ни сил, ни эмоций уже не хватило. «Зенит» добывает важнейшую победу, а игрокам УНИКСа точно придётся получить нагоняй от руководства в раздевалке.