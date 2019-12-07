«Никс» – худший клуб НБА за последние 20 лет. Там сменили 12 тренеров

«Нью-Йорк Никс» уволили главного тренера Дэвида Физдэйла. Но спасёт ли это самую безнадежную франшизу НБА? И в главном тренере ли основная проблема «Никс»?

Следующий главный тренер «Никс» станет уже 13-м после первого сезона Джеймса Долана в качестве владельца франшизы (с сезона-1999/00). «Нью-Йорк» чаще всего менял тренеров за этот промежуток времени. У «Никс» самый низкий процент побед в НБА за последние 20 сезонов. Команда выиграла всего 40% матчей. Далее следуют «Шарлотт Хорнетс» (41,7%), «Миннесота Тимбервулвз» (42,2%) и «Вашингтон Уизардс» (42,8%). В 21-м веке у франшизы «Никс» было больше главных тренеров (13), чем побед в плей-офф (9). Даже эпоха с приглашением титулованного Фила Джексона закончилась провалом и обилием скандалов. Период выступления в клубе Кармело Энтони тоже в основном был неудачным. «Нью-Йорк» стал настоящим кладбищем для игроков, тренеров, функционеров.



Физдэйл показал результат 21-83 во главе «Никс». Он выиграл 20,2% матчей — худший показатель среди всех тренеров «Никс» в истории франшизы. В этом сезоне баланс «Никс» составляет 4-18. Команда обосновалась на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Конечно, работа Физдэйла неудовлетворительная, но только ли он виноват в печальном положении дел в организации?



Джеймс Долан уже долгое время считается самым неадекватным владельцем в НБА. Президент клуба Стив Миллс и генеральный менеджер Скотт Перри тоже не тянут на звание образца компетентности. Фицдэйл перед увольнением провёл утреннюю тренировку. В зале он встретился и поздоровался с руководством клуба, включая Миллса и Перри. Встреча прошла в рабочей и дружелюбной атмосфере.

На пресс-конференции после тренировки у Физдэйла спросили, не переживает ли он по поводу возможной отставки.



«Нет, я не думаю об отставке. Меня это абсолютно не волнует», — сказал тренер.

Через несколько часов Физдэйл был уволен. Этика этого момента «зашкаливает».



Слухи о возможной отставке Физдэйла ходили уже давно. Долан был недоволен результатом выступления команды. Он вызывал Миллса и Перри к себе на разговор и намекал, что может уволить функционеров. В свою очередь, Миллс и Перри хотели сделать Физдэйла кем-то вроде «козла отпущения». Однако в поддержку тренера открыто выступили игроки «Никс» Ар Джей Барретт и Бобби Портис. На какое-то время Физдэйл сохранил свой пост.



Тем не менее, Перри и Миллс добились своего. Они выиграли какое-то время, прежде чем с них тоже спросят за выступление команды. Летом руководители фронт-офиса «Никс» потерпели крах. «Нью-Йорк» не смог подписать звездных свободных агентов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта. Вместо этого Миллс и Перри решили забить платежку контрактами Джулиуса Рэндла, Бобби Портиса, Таджа Гибсона, Маркуса Морриса, Уэйна Эллингтона, Элфрида Пэйтона и Реджи Буллока.



Рэндл, Портис, Гибсон и Моррис — тяжелые форварды. Чем руководствовались Перри и Миллс, когда брали четырех игроков на одну позицию? Всем приобретенным игрокам заметно переплатили. Пэйтон и Эллингтон получили двухлетние контракты на 16 миллионов долларов каждый, хотя в другом клубе им наверняка светила бы «минималка». 34-летний Гибсон получил двухлетний контракт на 18,5 млн долларов. В другом месте он тоже вряд ли бы получил что-то, кроме ветеранского минимума. Да, платёжку как-то нужно было забивать, но «Никс» могли бы сделать это намного умнее.



В конечном счете, в ростере «Нью-Йорка» собралось много посредственных исполнителей. 7 новых игроков являются достаточно опытными. Каждому из них нужно было давать минуты. «Никс» откровенно «слили» прошлый сезон в надежде заполучить первый пик драфта, чтобы выбрать Зайона Уильямсона. Эта стратегия не сработала. На лотерее драфта команде выпал только третий пик. Может и к лучшему, учитывая текущую ситуацию Зайона в «Нью-Орлеан Пеликанс». Первый номер драфта-2019 не сыграл ни одного матча в этом сезоне, и неизвестно, когда выйдет на площадку (если вообще выйдет). Возможно, болельщики «Никс» ещё будут рады, что франшизе достался только третий пик, под которым был выбран бывший напарник Уильямсона по «Дьюку» Ар Джей Барретт.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.

Каким бы плохим ни был прошлый сезон, молодежь «Никс» подавала надежды. Кевин Нокс, Франк Нтиликина, Алонзо Трир, Митчелл Робинсон, Деннис Смит-младший формировали достаточно качественный молодой костяк. Летом через драфт к ним добавились Ар Джей Барретт и Игнас Браздейкис. А затем была пресловутая «гениальная» трансферная кампания от Миллса и Перри. «Никс» массово набрали игроков среднего и ниже среднего уровня, что сказалось на возможностях проявить себя для молодежи. Трир, Смит-младший и Нокс переживают огромный регресс, Робинсон и Нтиликина стоят на месте. Даже Барретт страдает от того, что «Никс» набрали большое количество неэффективных ветеранов.

Любой тренер на месте Физдэйла наверняка не слепил бы что-то толковое с текущим ростером. Авторитетные тренеры НБА Стив Керр, Грегг Попович и Эрик Споэльстра сразу же высказались в поддержку Физдэйла и раскритиковали его увольнение. Миллс и Перри заслужили отставку в большей степени, чем Дэвид.



Вместе с Физдэйлом был уволен помощник тренера Кит Смарт. Другой ассистент Майк Миллер назначен временно исполняющим обязанности главного тренера. Джейсон Кидд, Бэкки Хэммон и Марк Джексон называются главными претендентами на пост постоянного рулевого «Никс». Если кто-то из них согласится возглавить «Нью-Йорк», им не позавидуешь. В данный момент «Никс» — по-настоящему гиблое место.