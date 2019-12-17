Странный антирекорд Адетокунбо. «Даллас» остановил «Бакс» и без Дончича

«Милуоки Бакс» уступил «Даллас Маверикс» (116:120) в матче регулярного чемпионата НБА. 18-матчевая победная серия «Милуоки» прервалась достаточно неожиданно, учитывая отсутствие из-за травмы лидера «Далласа» Луки Дончича.



Как бы то ни было, в составе «Маверикс» есть достаточно качественных исполнителей, даже если учесть потерю Луки. В поединке против «Бакс» дабл-даблами отметились Кристапс Порзингис (26 очков, 12 подборов) и Джейлен Брансон (13 очков, 11 передач). Также со скамейки классно вышел Сет Карри (26 очков).

«Даллас» доказал свою состоятельность без Дончича и в предыдущей игре против «Майами» (118:122 ОТ), когда словенец травмировался уже на второй минуте. «Маверикс» уступали «-23» по ходу второй половины, но довели дело до овертайма. Дожать соперника не удалось, однако стало отчетливо ясно, что травма Дончича — не конец света для команды.

Дончич может вернуться на паркет в конце декабря

Лука не смог выйти на паркет в Милуоки, но в стороне от поддержки команды не остался. Дончич на своей странице в «Твиттере» провел онлайн-репортаж встречи.

Дончич отдельно отметил дальние попадания Порзингиса. Латвиец действительно во многом решил исход поединка, реализовав два трёхочковых в четвертой четверти, что помогло «Маверикс» оформить двузначный отрыв и более-менее спокойно входить в концовку. В этой встрече Кристапс сполна оправдал своё прозвище «Единорог».



ВИДЕО.

Стоит отметить, что Дончич может вернуться на паркет после травмы голеностопа раньше, чем изначально озвученные две недели. Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл отметил прогресс словенца.



«Лечение проходит хорошо. Дончич не ходит на костылях и не носит специальный сапог на ноге. Прогресс в процессе восстановления хороший. Лука не будет играть в среду. Если будет какая-то новая информация, она появится в среду вечером», — приводит слова Карлайла ESPN.



Вероятно, Лука пропустит 4 матча, а затем снова вернется в игру после Рождества. «Даллас» вполне может достойно справиться и без него на этом отрезке.



Видимо, «Милуоки» не осознал всю опасность «Маверикс» без Дончича и вышел на игру с шапкозакидательским настроением. Исключением стал только действующий MVP НБА Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов.

Весомой поддержки у Янниса в этот вечер не нашлось. Ветеран Кайл Корвер набрал лучшие для себя в сезоне 17 очков, в то время как основные вспомогательные опции Адетокумбо провалились. Крис Миддлтон (9 очков, 4/12 с игры) и Брук Лопес (3 очка, 1/8 с игры) в этот день были далеко не на высоте.



48 очков Адетокумбо — самая высокая результативность игрока в проигрышном матче за всю историю НБА, когда его команда прерывала серию из 15+ побед подряд. Прежним рекордсменом был Стив Нэш, набиравший 42 очка в сезоне 2006/07 во время прервавшегося ударного отрезка «Финикс Санз».

«Милуоки» потерпел первое поражение с 8 ноября, когда обидчиком команды Майка Буденхольцера стала «Юта Джаз» (100:103). 18-матчевая выигрышная серия была второй самой длинной в истории франшизы «Бакс» после рекордных 20 побед подряд чемпионской команды сезона 1970/71, в которой задавали тон Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.



В истории НБА было 12 других команд, которые выиграли 18 матчей подряд. 7 из них стали чемпионами НБА в том сезоне. Это внушающий оптимизм статистический факт для «Милуоки». Как бы то ни было, команде Буденхольцера ни в коем случае нельзя витать в облаках.



Следующий соперник «Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. «Лейкерс» стали командой с лучшим процентом побед в регулярном чемпионате после осечки «Милуоки». «Озёрные» заедут в гости к «Индиане» перед визитом к «Бакс». У «Милуоки» будет чуть больше времени на подготовку. Численные недостатки в игре с «Далласом» нужно устранять, иначе победная полоса «Бакс» рискует вылиться в проигрышный отрезок.