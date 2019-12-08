Спасать сезон «Локомотива-Кубань» призван Евгений Пашутин

Новым главным тренером «Локомотива-Кубань» официально назначен Евгений Пашутин, контракт с которым подписан до конца нынешнего сезона. «Локо» остался без постоянного главного тренера после увольнения итальянца Луки Банки. Некоторое время обязанности наставника исполнял Богдан Карайчич.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше Лука Банки полностью провалил групповой этап в Еврокубке. Но шанс спасти евросезон всё ещё остаётся.

Последним местом работы Евгения Пашутина был саратовский «Автодор». По иронии судьбы, Пашутин получил назначение в «Локо» сразу после поражения команды в домашнем матче именно от «Автодора» (74:76). Отсутствие российских тренеров в Единой лиге ВТБ было недолгим. Бывший клуб Пашутина косвенно приложил руку к тому, чтобы Евгений Юрьевич трудоустроился на новом месте.

Карайчич изначально рассматривался как временная фигура. Под руководством сербского специалиста «Локо» выиграл три матча против «Калева», «Лиможа» и «Зелена Гуры». После увольнения Банки эмоциональный подъём был ожидаем. Но затем стала отчетливо бросаться в глаза нехватка квалификации Карайчича для работы на такой должности. Серб начал делать достаточно странные и вызывающие заявления о трениях внутри коллектива. Непонятно, зачем было «выносить сор из избы» и рассказывать общественности информацию о каких-то конфликтах в команде. Если такие моменты действительно существуют, они не должны становиться достоянием общественности.

«Можно констатировать, что у нас в команде уважительная рабочая обстановка. Но, как и в любом большом коллективе, случаются определённые трения. В команде 14 человек, и не все полностью довольны своим положением. Я не побоюсь сказать, что со стороны игроков ещё присутствует эго на площадке. По-прежнему случаются неподготовленные броски, и нам приходится вносить корректировки, разговаривать и обсуждать это. Все хотят быть героями, но не все готовы делиться. А успеха добиваются те команды, где игроки доверяют друг другу полностью. Мы на пути к этому, и чем быстрее исправимся, тем больше шансов, что будем успешными в долгосрочной, а не краткосрочной перспективе", — сказал Карайчич официальному сайту краснодарского клуба.

После этого заявления «Локо» потерпел поражения от «Енисея» (91:98) и «Автодора» (74:76). Команда начала играть так, будто Банки никуда и не уходил. Хорошо, что в Еврокубке выдалась пауза, иначе «Локо» рисковал бы проиграть и в этом турнире, что очень осложнило бы и без того непростую задачу выхода из группы. Карайчич явно «поплыл» и потерял нить управления командой. Нужно было предпринимать срочные меры. О назначении Пашутина объявили уже через несколько часов после завершения игры с «Автодором».

«Енисей» разозлил Карайчича, перепало и Кулагину. Красноярск — в топ-2 Нервотрёпка в Сибири, антирекорд ЦСКА, разбитый нос Воронова и недовольство Плазы. Главное — об очередном туре Единой лиги ВТБ.

Президент «Локомотива» Андрей Ведищев очень аргументированно объяснил причины приглашения Пашутина.

«С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории «Локомотива». Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий, как подготовить команду к важным матчам. Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось. В декабре нас ждут сложные матчи, и команда должна быть к ним готова», — сказал Ведищев.

Е. Пашутин стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

Евгений Пашутина в последнее время часто критиковали. Однако можно констатировать один факт: Пашутин — топовый российский тренер. Он работал в сборной России, возглавлял ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС. Он дважды выигрывал Еврокубок (по одному разу с «Локо» и УНИКСом), становился чемпионом Единой лиги ВТБ и завоевал третье место в Евролиге во главе ЦСКА. В послужном списке Пашутина есть опыт работы и в заграничном клубе, пусть даже период в итальянском «Канту» прошёл не лучшим образом. У кого из современных российских специалистов есть сопоставимый послужной список? Пожалуй, только у Сергея Базаревича.

В Единой лиге ВТБ недавно образовалась очень неприятная ситуация с отсутствием российских тренеров. «Локомотив-Кубань» отчасти помог ее решить. Конечно, одного назначения Пашутина слишком мало. Но это лучше, чем ничего. Евгений Пашутин уж точно заслуживает работать в Единой лиге. Формально он даже пошёл на повышение в клуб более серьезного уровня.

Дебют у Пашутина будет не из простых. В среду «Локо» дома сыграет важнейший матч Еврокубка против «Партизана». Остаётся надеяться, что игроки «железнодорожников» сразу же покажут высокий настрой под руководством нового тренера. Тогда победа и продление еврокубкового сезона станут реальностью.