Спасать сезон «Локомотива-Кубань» призван Евгений Пашутин

Новым главным тренером «Локомотива-Кубань» официально назначен Евгений Пашутин, контракт с которым подписан до конца нынешнего сезона. «Локо» остался без постоянного главного тренера после увольнения итальянца Луки Банки. Некоторое время обязанности наставника исполнял Богдан Карайчич.
Последним местом работы Евгения Пашутина был саратовский «Автодор». По иронии судьбы, Пашутин получил назначение в «Локо» сразу после поражения команды в домашнем матче именно от «Автодора» (74:76). Отсутствие российских тренеров в Единой лиге ВТБ было недолгим. Бывший клуб Пашутина косвенно приложил руку к тому, чтобы Евгений Юрьевич трудоустроился на новом месте.
Карайчич изначально рассматривался как временная фигура. Под руководством сербского специалиста «Локо» выиграл три матча против «Калева», «Лиможа» и «Зелена Гуры». После увольнения Банки эмоциональный подъём был ожидаем. Но затем стала отчетливо бросаться в глаза нехватка квалификации Карайчича для работы на такой должности. Серб начал делать достаточно странные и вызывающие заявления о трениях внутри коллектива. Непонятно, зачем было «выносить сор из избы» и рассказывать общественности информацию о каких-то конфликтах в команде. Если такие моменты действительно существуют, они не должны становиться достоянием общественности.
«Можно констатировать, что у нас в команде уважительная рабочая обстановка. Но, как и в любом большом коллективе, случаются определённые трения. В команде 14 человек, и не все полностью довольны своим положением. Я не побоюсь сказать, что со стороны игроков ещё присутствует эго на площадке. По-прежнему случаются неподготовленные броски, и нам приходится вносить корректировки, разговаривать и обсуждать это. Все хотят быть героями, но не все готовы делиться. А успеха добиваются те команды, где игроки доверяют друг другу полностью. Мы на пути к этому, и чем быстрее исправимся, тем больше шансов, что будем успешными в долгосрочной, а не краткосрочной перспективе", — сказал Карайчич официальному сайту краснодарского клуба.
После этого заявления «Локо» потерпел поражения от «Енисея» (91:98) и «Автодора» (74:76). Команда начала играть так, будто Банки никуда и не уходил. Хорошо, что в Еврокубке выдалась пауза, иначе «Локо» рисковал бы проиграть и в этом турнире, что очень осложнило бы и без того непростую задачу выхода из группы. Карайчич явно «поплыл» и потерял нить управления командой. Нужно было предпринимать срочные меры. О назначении Пашутина объявили уже через несколько часов после завершения игры с «Автодором».
Президент «Локомотива» Андрей Ведищев очень аргументированно объяснил причины приглашения Пашутина.
«С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории «Локомотива». Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий, как подготовить команду к важным матчам. Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось. В декабре нас ждут сложные матчи, и команда должна быть к ним готова», — сказал Ведищев.
Евгений Пашутина в последнее время часто критиковали. Однако можно констатировать один факт: Пашутин — топовый российский тренер. Он работал в сборной России, возглавлял ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС. Он дважды выигрывал Еврокубок (по одному разу с «Локо» и УНИКСом), становился чемпионом Единой лиги ВТБ и завоевал третье место в Евролиге во главе ЦСКА. В послужном списке Пашутина есть опыт работы и в заграничном клубе, пусть даже период в итальянском «Канту» прошёл не лучшим образом. У кого из современных российских специалистов есть сопоставимый послужной список? Пожалуй, только у Сергея Базаревича.
В Единой лиге ВТБ недавно образовалась очень неприятная ситуация с отсутствием российских тренеров. «Локомотив-Кубань» отчасти помог ее решить. Конечно, одного назначения Пашутина слишком мало. Но это лучше, чем ничего. Евгений Пашутин уж точно заслуживает работать в Единой лиге. Формально он даже пошёл на повышение в клуб более серьезного уровня.
Дебют у Пашутина будет не из простых. В среду «Локо» дома сыграет важнейший матч Еврокубка против «Партизана». Остаётся надеяться, что игроки «железнодорожников» сразу же покажут высокий настрой под руководством нового тренера. Тогда победа и продление еврокубкового сезона станут реальностью.
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