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Главные события игрового дня в НБА, 20 декабря 2019 года

Главные события игрового дня в НБА
Алексей Фалько
Яннис отнимает корону у Леброна, а Уэстбрук издевается над «Клипперс»
Адетокунбо троллит Джеймса, «олени» в битве лидеров убрали «Лейкерс».
Баскетбол / НБА 0

Программа игрового дня регулярного чемпионата НБА подарила сразу два суперматча: «Милуоки» — «Лейкерс» и «Клипперс» — «Хьюстон». Оба поединка не подкачали в плане наличия интересных событий, хотя противостояние «Клипперс» и «Рокетс» всё-таки получилось более интригующим.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Хилл - 21, Миддлтон - 15, Мэттьюз - 13, Лопес - 10, Корвер - 6, Дивинченцо - 5, Браун - 3, Ильясова - 2, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Грин - 21, Джеймс - 21, Колдуэлл-Поуп - 18, Макги - 4, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Карузо, Кузма, Кук

«Милуоки» дома нанёс «Лейкерс» (111:104) второе поражение подряд в регулярном чемпионате. С клубом из Лос-Анджелеса подобное случилось впервые в сезоне. Итоговая разница «+7» в полной мере не отражает преимущества «Бакс» в этой встрече. «Милуоки» в последний раз уступал в счёте 9:10 на старте первой четверти. Затем подопечные Майка Буденхольцера катком прошлись по «Лейкерс». Лидерство «Бакс» к перерыву составило +19 очков. Лишь в концовке четвёртой четверти «Лейкерс» удалось создать подобие надежды на спасение. Дэнни Грин трёхочковым попаданием сделал счёт 104:109 за 30 секунд до сирены. Но времени отыграться уже было слишком мало.

Во вторник «Лейкерс» в отсутствие Энтони Дэвиса потерпели поражение от «Индианы» (102:105). Энтони вернулся в строй в игре против «Милуоки» и стал самым результативным игроком на площадке, оформив дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Его звёздный напарник Леброн Джеймс записал себе в актив трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач.

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Однако в этот день на площадке солировал действующий MVP НБА Яннис Адетокунбо. Лидер «Бакс» оформил дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Яннис реализовал 5 трёхочковых, установив новый карьерный рекорд.

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Яннис провёл 63-ю игру за карьеру с покорением статистики 30+ очков и 10+ подборов. Он опередил Леброна Джеймса и вышел на третье место по количеству таких матчей среди всех игроков за последние три десятилетия в возрасте 25 лет или моложе. Только Шакил О'Нил (109) и Энтони Дэвис (99) выдавали больше подобных бенефисов в столь молодые годы. Адетокунбо первым в истории франшизы «Бакс» показал статистическую линию 30-10-7, дополнив её как минимум 5 дальними попаданиями.

Дэвис потешил своё самолюбие постер-данком через Янниса в концовке, но это ни на что повлияло.

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Леброн при содействии Дуайта Ховарда перед игрой решил изобразить квотербека, игрока, который отвечает за построение атак в американском футболе.

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Навыки паса Джеймс оттачивал не зря. Леброн превзошёл Гэри Пэйтона (8966) по количеству ассистов за карьеру и поднялся на девятое место в истории НБА по этому показателю. Следующим в списке идёт Айзея Томас (9061). Как бы то ни было, Яннис доминировал в этот вечер на площадке, о чём недвусмысленно намекнул. Адетокунбо всерьёз нацелен на то, чтобы отнять звание Короля НБА у Леброна.

«Я ношу эту ерунду сейчас!» — выкрикнул Яннис, примерив на себя эфемерную корону.

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«Лейкерс» потерпели поражение, но с результатом 24-5 всё равно уверенно лидируют в Западной конференции и занимают второе место в НБА в целом, уступая только «Милуоки» (25-4).

«Клипперс» были и остаются основным преследователем «озёрных» (21-9). Команда Дока Риверса знала результат матча в Милуоки перед выходом на игру против «Хьюстона». Но сократить отставание от конкурента «Клипперс» не удалось. «Рокетс» одержали победу со счётом 122:117 в поединке, который смело тянет на звание триллера.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Леонард - 25, Харрелл - 19, Шамет - 13, Беверли - 10, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 6, Зубац - 3, Макгрудер - 1, Coffey, Грин, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон, Харклесс
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 40, Харден - 28, Капела - 16, Риверс - 10, Такер - 10, Хаус - 10, Маклемор - 8, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер

Хотя в первой половине намёка на интригу не просматривалось. «Клипперс» ушли на перерыв с преимуществом +15 очков. До этого «Клипперс» выиграли 49 домашних матчей подряд, когда лидировали 15+ очков по итогам двух четвертей. На этот раз подопечные Риверса нарвались не на такого уж простого соперника. «Хьюстон» — четвёртая команда за последние 50 лет, преодолевшая отставание минимум в 15 очков в двух играх подряд. Ранее подопечным Майка Д’Антони удалось героически спастись в игре против «Сан-Антонио» (109:107).

«Хьюстон» просто уничтожил «Клипперс» в третьей четверти — 36:18. От преимущества хозяев не осталось и следа. Более того, «Рокетс» нарастили преимущество до «+12» на старте четвёртой двенадцатиминутки. Правда, затем «Хьюстон» феноменально быстро разбазарил уверенное лидерство. «Клипперс» вырвались вперёд — 113:107. Казалось, что гости «поплыли», но не тут-то было. Клатч остался за Расселом Уэстбруком и Джеймсом Харденом. «Рокетс» выдали рывок 15:4 и довели дело до закономерной победы.

Главным героем встречи стал Уэстбрук, набравший 40 очков и 10 подборов. Джеймс Харден отметился дабл-даблом из 28 очков и 10 передач. Звёзды «Клипперс» в этот день были не так уж плохи. Пол Джордж набрал 34 очка и 9 подборов, Кавай Леонард — 28 очков и 9 подборов. Но в клатче на фоне Хардена и Уэстбрука они просто потерялись.

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Уэстбрук провалил предыдущую игру против «Клипперс» (119:122) на арене «Стэйпл Центр» в этом сезоне. Тогда Расс взял на себя решающий трёхочковый бросок и запустил ужасный «кирпич». Для него было принципиально взять реванш. Уэстбрук не просто показал качественную игру, но и «залез под кожу» своим оппонентам. Вначале он спровоцировал удаление Лу Уильямса, которого чуть ли не принудительно удалось заставить покинуть площадку.

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Расс не упустил возможности потроллить нервного соперника, когда с паркета удаляли его «лучшего друга» Патрика Беверли. Уэстбрук помахал Беверли на прощание, что выглядело слишком самоуверенным жестом за три минуты до конца при преимуществе «Рокетс» «+1».

Но «Хьюстон» своего не упустил. У «Клипперс» и «Рокетс» теперь по 9 поражений в регулярном чемпионате. Между этими командами ожидается очень захватывающая битва за вторую строчку в турнирной таблице Запада, хотя «Денвер» и «Даллас» после возвращения Луки Дончича тоже могут вклиниться в эту гонку.

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