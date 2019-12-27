Победа в дерби Техаса и контракт с брендом Джордана. Лука снова в игре

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич вернулся в строй в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс» (102:98). Лука получил травму голеностопа в игре с «Майами Хит» 15 декабря. Изначально ожидалось, что он пропустит минимум две недели, однако словенцу потребовалось меньше времени на восстановление.

Без Дончича «Даллас» справлялся очень неплохо. Команда Рика Карлайла в статусе явного андердога обыграла в гостях контендеров Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Филадельфию Сиксерс», а в играх против «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» уступала не без борьбы с однозначной разницей. Кристапс Порзингис успешно взвалил на себя дополнительную нагрузку в нападении, но возвращение Луки было очевидной потребностью «Маверикс». Перед матчем партнёры по команде «избили» словенца, зарядив его на игру.

Дончич не показал каких-то крупных признаков простоя, хотя проблемы присутствовали. В игре против «Сан-Антонио» Лука остановился в шаге от трипл-дабла — 24 очка, 10 подборов и 8 передач за 33 минуты на площадке. Дончич пока ещё не совсем нашёл свой бросок — 9/23 с игры, в том числе 1/6 из-за дуги, но точность с дальней дистанции наверняка изменится в лучшую сторону уже в следующем матче.



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В целом Дончич хорошо вкатился в игровой ритм. Отдавать передачи из-за спины, забивать данки и исполнять фейки он не разучился.



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«Лука — зверь. Кажется, он нашёл свой ритм. Мы должны лучше его закрывать. Если позволим набирать меньше 20 очков за четверть, будем очень счастливы», — сказал главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович после первой четверти, в которой Лука набрал 13 очков.



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В словах Поповича чувствовалась фирменная ирония, но в дальнейшем «Спёрс» действительно осложнили жизнь словенцу. Тем не менее «Маверикс» сломили неуступчивых парней из Сан-Антонио в техасском дерби, что для команды в данный момент важнее всего.



Перед матчем против «Спёрс» состоялось знаменательное для Дончича событие. Лука официально подписал контракт с Jordan Brand. Ранее у словенца был контракт с Nike, но срок соглашения истёк летом 2019 года. Дончич стал самым лакомым куском на рынке «обувных» свободных агентов.

Детали соглашения Дончича и Jordan Brand не разглашаются, но CNBC сообщает, что речь идёт о пятилетнем контракте на семизначную сумму. Весьма расплывчатая формулировка, но по сроку контракта можно понять, что бренд решил минимизировать риски. Ранее Jordan поспешил выдать семилетний контракт на $ 75 млн первому номеру драфта-2019 Зайону Уильямсону, который из-за травмы не выходил на площадку в этом сезоне, и неизвестно, когда выйдет.

В США юное дарование завалили деньгами. Всё как в российском футболе 75 миллионов долларов парню, который ещё ни матча не сыграл? Какой интересный бизнес.

Легендарный Майкл Джордан не оставил в стороне подписание Дончича. Майкл владеет долей в бренде, который назван в его честь. Эм Джей теперь прямо заинтересован в том, чтобы карьера словенца развивалась как можно успешнее.

«Лука – феноменальный игрок, к тому же он очень молод. Он демонстрирует навыки, которые многие парни развивают годами. Будет интересно наблюдать за его развитием в лиге», – сказал Джордан.

Дончич тоже остался доволен сделкой.



«В Словении и во всей Европе все знают об Air Jordan из-за влияния, которое Майкл Джордан оказал на весь мир. Это бренд с удивительной историей. Подписание контракта стало легким решением, когда я больше узнал о планах бренда и их веру в меня. Мне интересно присоединиться к такому талантливому коллективу и получить привилегию определять новое поколение Jordan. Майкл Джордан был героем моего детства, поэтому возможность представлять этот культовый бренд является честью, особенно для парня из Словении», — заявил защитник «Маверикс».

«У Луки уже есть шесть титулов?» Зачем 20-летнего парня сравнивают с Джорданом? Дончич, как конвейер, штампует рекорды. Шум поднялся, когда словенец переписал достижение легенды баскетбола.

«Даллас» (20-10) продолжает борьбу с «Денвером», «Клипперс» и «Хьюстоном» за второе место в турнирной таблице Западной конференции. Кроме того, Дончич надеется вновь включиться в гонку за MVP. Лука втянулся в игровой ритм в игре против «Спёрс». Дальше он наверняка вновь активно примется переписывать численные рекорды лиги.