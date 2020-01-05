У Лава – истерика. Без Леброна он — полный ноль

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав решил пойти на открытую конфронтацию с руководством клуба. Лав устроил истерику перед генеральным менеджером «Кавальерс» Коби Олтмэном, а также выразил «недовольство и отвращение к организации» в гневной тираде перед игроками, тренерами и сотрудниками фронт-офиса, сообщают журналисты The Athetic Шамс Чарания и Джо Вардон.

Инцидент случился перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер» (106:121). Лава оштрафовали на 1000 долларов за неадекватные действия на скамейке во время матча против «Торонто Рэпторс» (97:117) в канун Нового года. По данным источников внутри клуба, Лав сказал, что зол на эгоистичность партнеров по команде. Кевин попросил главного тренера Джона Билайна вывести его из игры. Лав отошел от игроков во время тайм-аута в третьей четверти и гневно бил кулаками по стульям на скамейке запасных пока тренер давал указания его партнерам по команде.

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Вардон и Чарания отмечают, что это не первый случай, когда Лав сердится на организацию. Как сообщается, он повысил голос на Олтмэна в конце прошлого сезона, а когда ему в ответ угрожали штрафом, ответил: «Продолжайте. У меня много денег».



Лав отрабатывает второй год четырехлетнего продления контракта на 120 миллионов долларов, подписанного летом 2018 года. Кевин постоянно фигурирует в обменных слухах, но сумма контракта делает трансфер в другой клуб проблематичной. «Кавальерс» начали перестройку после ухода Леброна Джеймса в межсезонье-2018. Источники сообщают Вардону и Чарании, что Лав хочет перейти в состав команды-контендера, хотя ещё не выражал свое желание публично.



«Кливленд» выиграл 19 матчей в прошлом сезоне и безнадежно отстает от зоны плей-офф в этом регулярном чемпионате (10–24). Логично, что 31-летний Лав не хочет «сливать» после нескольких лет борьбы за титул в команде с Леброном. Кевин и без того растратил первые шесть лет своей карьеры на выступление в «Миннесоте», с которой ни разу не играл в постсезоне.



Карьеру Кевина Лава можно охарактеризовать достаточно лаконично:



Результат 144-291 (33,1% побед) в играх без Леброна Джеймса

176-76 (69,8% побед) в играх с Леброном Джеймсом

8 неудачных сезонов без Леброна Джеймса

4 победных сезона с Леброном Джеймсом

Разочарование Лава перенеслось даже на площадку. В конце первой половины матча против «Оклахома-Сити» Лав в показном стиле начал размахивать руками, открыто демонстрируя своё недовольство розыгрышем комбинации. Кевин наконец-то получил мяч от Коллина Секстона, а затем явно со злости швырнул его Чеди Осману, которому не оставалось ничего иного, кроме как бросать под конец атаки из неудобного положения.

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Лав отыграл 30 минут в матче против «Тандер», за которые набрал 12 очков. После игры он объяснил, что его недовольство было вызвано тем, что у команды был шанс использовать неравноценный размен на разыгрывающем соперников Крисе Поле, но этого не было сделано. Билайн встал на защиту Лава. Тренер сказал, что берет вину на себя, поскольку дал указание разыгрывать мяч до конца атаки, а не использовать неравноценный размен Лава на Поле. Похоже на попытку сглаживания ситуации. Кевин тоже решил снизить градус напряженности.

«Распространяется много неправдивой информации… Но я узнал, что мы живем в мире, где люди запоминают обвинения, а не опровержения. Пусть они рисуют любую картинку, какую хотят. Факт в том, что я люблю своих товарищей по команде», — написал Лав на странице в Instagram под фото с товарищами по команде.

Стоит отметить, что Лав разместил фотографии с одноклубниками Чеди Османом и Коллином Секстоном, которые причастны к злополучной комбинации в матче против «Тандер». Тем не менее, в публикации Кевина нет ни слова о доверии к руководству «Кавальерс».

Лав ранее признавался, что периодически страдает от приступов паники. В ноябре 2017 года он не доиграл матч против «Атланты», а в январе следующего года досрочно ушёл с площадки во время игры с «Оклахома-Сити». Отчасти столь эмоциональную реакцию Кевина на проблемы «Кливленда» можно понять. Хотя для клуба это является огромной проблемой. Лав существенно снизил свою и без того невысокую ценность подобной выходкой.



Совершенно очевидно то, что путь Кевина Лава в «Кавальерс» подходит к концу. Он помог клубу из Огайо стать чемпионом НБА в 2016 году. За это «Кливленд» наградил его чрезвычайно щедрой зарплатой. Вероятно, продление в месжезонье-2018 было поспешным решением с учётом начала перестройки в организации. Сумма контракта Лава является препятствием для обмена на выгодных для клуба условиях. «Кливленд» хотел получить что-то ценное за Кевина, однако команде почти наверняка придется поубавить аппетиты, чтобы сбросить дорогой контракт звёздного «большого» до дедлайна.