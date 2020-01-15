Нужно больше трёшек! Как изменилась НБА за 20 лет

ESPN опубликовал фото, на котором представлено изменение бросковых предпочтений команд НБА за последние 18 лет. На изображении приводятся точки наиболее популярных мест для бросков: слева — в сезоне-2001/2002, справа — в сезоне-2019/2020.

На ESPN показали, как изменилась НБА за 18 лет. Фото

18 лет назад команды НБА в основном предпочитали атаковать кольцо с ближней и средней дистанций, а трёхочковых бросков было относительно мало. Сейчас игроки стали уделять гораздо больше внимания атакам из-за дуги.

Фото: ESPN.com

Уже давно не является новостью, что современная лига строится вокруг трёхочкового броска. Классические центровые становятся вымирающим видом. Сейчас большинство «больших» просто обязаны развивать игру на периметре, чтобы сохранить место в заявках клубов лиги. Лучшие центровые НБА Джоэл Эмбиид, Никола Йокич и Карл-Энтони Таунс активно атакуют с дальней дистанции. Лишь немногие пятые номера старой формации остаются на виду. Руди Гобер, Андре Драммонд и Клинт Капела берут своё за счёт незаурядного доминирования под щитом или выдающихся защитных навыков. Но опять же, к элите лиги эти игроки не относятся и считаются ограниченными.

Рост количества трёхочковых бросков был планомерным с 2001 года, однако особенный всплеск начался 5-7 лет назад. Мода на атаки с дальней дистанции стала распространяться по нескольким причинам. Во-первых, дело в элементарной математике. Три очка больше, чем два. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори очень любит использовать аналитику в своей работе. Он пришёл к выводу, что выгоднее активно бросать из-за дуги, чем стараться пролезть в краску или атаковать со средней дистанции. «Рокетс» пригласили на пост главного тренера Майка Д’Антони, сторонника остроатакующего баскетбола. «Хьюстон» неустанно поливает с периметра, даже если у команды откровенно не летит. Лидер «Рокетс» Джеймс Харден установил не один антирекорд по количеству промахов в регулярном чемпионате и плей-офф. Данная стратегия не принесла команде титул, но упорству организации можно позавидовать. В нынешнем сезоне «Хьюстон» — первый в лиге по количеству дальних попыток (44,2) с приличным отрывом от второго «Далласа» (40,9).

Главной же причиной возникновения «трёхочковой мании» последних лет стал «Голден Стэйт Уорриорз», который сформировал чемпионскую династию и выиграл три титула за период с 2015-го по 2019-й. Стефен Карри и Клэй Томпсон, возможно, лучшие снайперы в истории НБА. Оба за время выступления в лиге ни разу не опускались ниже отметки 40% точности трёхочковых за сезон. Карри однозначно закончит карьеру в качестве рекордсмена всех времён по количеству дальних попаданий. Сейчас в активе Стефена 2492 точных броска из-за дуги, и он на третьем месте. Если бы не перелом руки, он обошёл Реджи Миллера (2560) уже в этом сезоне. Рэй Аллен (2973) пока может наслаждаться первым местом, но Карри нужна парочка здоровых сезонов, чтобы первым в истории превысить отметку 3000 трёхочковых попаданий.

«Уорриорз» стали эталоном лиги. Подавляющее большинство команд стремились им подражать. Небезосновательно стали считать, что наличие топовых шутеров — один из важнейших элементов чемпионской команды. Леброн Джеймс старался всегда окружить себя сильными снайперами. В «Майами» он позвал Рэя Аллена, в «Кливленде» его напарниками долгое время были Кайл Корвер и Джей Ар Смит. Сейчас в «Лейкерс» есть Дэнни Грин и Кентавиус Колдуэлл-Поуп. «Лейкерс» идут на первом месте и вроде как не должны гореть желанием производить перестановки в составе, однако появляется всё больше новостей о заинтересованности «озёрных» в ещё одном снайпере.

Например, клуб из Лос-Анджелеса с радостью поменял бы форварда Кайла Кузму на свингмена «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича, который очень даже неплох на периметре. «Филадельфия Сиксерс» в данный момент барахтается на шестом месте в Восточной конференции во многом из-за того, что игроки стартового состава Джоэл Эмбиид, Эл Хорфорд, Тобиас Харрис и Джош Ричардсон не очень хорошо бросают с дальней дистанции, а Бен Симмонс в упор отказывается следовать тренду и вообще не набирает очков из-за пределов краски (за редчайшим исключением).



Трёхочковые доказали свою эффективность. Тенденция может измениться только в случае, если произойдёт какое-то глобальное изменение в списке доминирующих сил лиги. Например, в НБА ещё остались любители старой школы. «Индиана Пейсерс» (27,7 трёхочковой попытки в среднем за матч) и «Сан-Антонио Спёрс» (27,9) — два наименее активных на периметре клуба лиги. Если кто-то из них создаст чемпионскую команду при условии сохранения нынешнего фирменного стиля, их соперники определённо пересмотрят свой подход.

Пока подобное развитие событий выглядит крайне маловероятным. «Индиана» держится в зоне плей-офф, но потолком команды является попадание во второй раунд, а не борьба за титул. «Сан-Антонио» в этом сезоне вообще рискует пролететь мимо топ-8 впервые за более чем 20 лет. Главный тренер «Спёрс» Грег Попович открыто признаёт, что ненавидит трёхочковые и считает их влияние на баскетбол разрушительным. Тренер Поп долгое время поддерживал команду на плаву, но впервые его архаичная методика игры начала давать трещину.

Нужно принять новые реалии. В НБА наступила эра трёхочковых, и нет оснований полагать, что она закончится в обозримом будущем.

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