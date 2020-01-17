Ингрэм переписывает рекорды Энтони Дэвиса. А ведь скоро вернётся Зайон

«Нью-Орлеан Пеликанс» вырвал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Юты Джаз» (138:132 ОТ).



Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм стал главным героем встречи, набрав рекордные в карьере 49 очков (15/25 с игры), 8 подборов и 6 передач. Ингрэм стал самым молодым игроком (22 года 136 дней) в истории франшизы «Пеликанс» с результативностью 45+ очков. Брэндон побил рекорд Энтони Дэвиса (22 года 347 дней), на которого его обменяли из «Лос-Анджелес Лейкерс» минувшим летом. Ингрэм стал новым франчайз-игроком «Нью-Орлеана» и очередным лотерейным проспектом, который раскрылся на новом месте после ухода из «Лейкерс». В этот же список можно внести Д’Анджело Рассела и Джулиуса Рэндла.

По итогам матча против «Джаз» Ингрэм стал третьим игроком в истории НБА после Шакила О'Нила и Карима Абдул-Джаббара, который в возрасте менее 23 лет набрал 45+ очков при исполнении 25 или менее бросков с игры.



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Ингрэм вывел свою команду вперед (122:121) за 0,2 секунды до конца основного времени. «Джаз» удалось спастись за столь короткий промежуток. Новичок «Пеликанс» Джексон Хэйс по неопытности сфолил на центровом «Юты» Руди Гобере. К счастью для хозяев, Гобер реализовал только 1 из 2 штрафных бросков, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Ингрэм и компания шансов гостям не оставили.



В этой игре у Брэндона был достойный соперник. Защитник «Джаз» Донован Митчелл настрелял 46 очков, повторив рекорд результативности в карьере.



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Митчелл и Ингрэм — третья пара игроков-соперников в возрасте 23 лет и младше, набравших 45+ очков в одной игре. Они присоединились к Кевину Лаву и Расселлу Уэстбруку (23.03.2012), а также к Заку ЛаВину и Трэю Янгу (01.03.2019). В целом это 33-й случай в истории НБА, когда игроки разных команд записали на свой счёт не менее 45 очков за матч. «Пеликанс» и «Джаз» впервые попали в список команд, которые участвовали в этих встречах.



Деррик Фэйворс — ещё один герой в составе «Нью-Орлеана». Он набрал 21 очко, 11 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота, 2 перехвата. Фэйворс стал третьим игроком в истории франшизы после Демаркуса Казинса и Энтони Дэвиса, который покорил статистику 20-10-3-3-2 при совершении менее 2 потерь.

«Юта» была самой «горячей» командой НБА. «Джаз» выиграли 15 из 16 предыдущих матчей, в том числе добыли 10 побед подряд. Эта серия прервана, поскольку «Нью-Орлеан» уже не является беспросветным аутсайдером. Да, «Пеликанс» (16-26) пока находятся на 12-м месте турнирной таблицы Западной конференции, однако динамика у команды Элвина Джентри исключительно положительная.



«Нью-Орлеан» выдал отрезок 13-3 в режиме контендера и уже не соседствует с «Голден Стэйт Уорриорз» на последних строчках, а реально претендует на плей-офф. Пока клуб из Луизианы опережают «Мемфис Гриззлис», «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз», но расстояние до восьмого места составляет всего 3 победы. За половину регулярного чемпионата это отыграть более чем возможно.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.

22 января после травмы колена в строй должен вернуться первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон, дебюта которого заждались болельщики, СМИ и сами игроки «Пеликанс». По крайней мере, ударная полоса «Нью-Орлеана» совпала с информацией о том, что Зайон должен появиться на паркете уже в этом месяце.



Слухи об обмене ветеранов Джей Джей Редика и Джру Холидея резко улетучились. Ингрэм ударно играл весь сезон, а теперь его почин поддержали заметно прибавившие бывшие партнеры по «Лейкерс» Лонзо Болл и Джош Харт. Восстановление Зайона — дополнительный мотивирующий фактор для «пеликанов», даже если полезность этого игрока на площадке не будет слишком высокой.



Календарь у «Нью-Орлеана» во второй части сезона достаточно простой. «Пеликанс» осталось отыграть всего 8 матчей против команд из топ-6 Западной конференции. Два из них состоятся на домашней площадке в этом месяце против «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Контендеры Востока «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит» также будут гостить в Луизиане, что даёт неплохие шансы на «апсет». Последнюю игру против топ-команды подопечные Элвина Джентри проведут 14 марта в Лос-Анджелесе против «Клипперс». После этого у «Пеликанс» останется 15 игр до конца «регулярки», когда они не встретятся даже с соперниками из топ-4 Восточной конференции, не говоря уже о доминирующих клубах с родного Запада.

Первый номер драфта НБА Зайон выглядит толстым, но при этом колотит прекрасные данки Самый загадочный игрок лиги скоро покажет, что из себя представляет на площадке. За Уильямсона боязно.

Брать очки с оппонентами из нижней части турнирной таблицы «Нью-Орлеану» по зубам, а значит и подъем вверх по турнирной таблице очень даже вероятен. У «Пеликанс» есть настоящий игрок калибра All Star. Брэндон Ингрэм в среднем набирает 25,8 очка и 4,3 передачи. С 1980 года единственными игроками в истории НБА, которые при покорении статистики 25-4 и не поехали на Матч звёзд НБА, являются Майкл Адамс (1991), Дэмиан Лиллард (2017) и Девин Букер (2019).

От услуг ветеранов Редика и Холидэя не отказались бы многие контендеры НБА. К слову, «Пеликанс» сейчас успешно справляются без них. Редик из-за мышечной травмы пропустил три последних матча, а Холидэй из-за болей в локте не выходил на площадку в 6 предыдущих играх регулярного чемпионата. Молодые Болл, Харт, Хэйс, Никейл Александер-Уокер достаточно продуктивны и умеют подстраховать ветеранов. Скоро на площадке появится Зайон.



«Нью-Орлеан» гораздо стабильнее конкурентов вроде «Портленда», «Сан-Антонио», «Финикса». Взлет «Мемфиса» на восьмое место кажется краткосрочной сказкой. Не будет большим сюрпризом, если Зайон Уильямсон не просто вернется в игру в этом сезоне, но и почувствует вкус плей-офф уже в кампании новичка, если избежит проблем со здоровьем.