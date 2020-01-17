Ингрэм переписывает рекорды Энтони Дэвиса. А ведь скоро вернётся Зайон

«Нью-Орлеан Пеликанс» вырвал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Юты Джаз» (138:132 ОТ).
Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм стал главным героем встречи, набрав рекордные в карьере 49 очков (15/25 с игры), 8 подборов и 6 передач. Ингрэм стал самым молодым игроком (22 года 136 дней) в истории франшизы «Пеликанс» с результативностью 45+ очков. Брэндон побил рекорд Энтони Дэвиса (22 года 347 дней), на которого его обменяли из «Лос-Анджелес Лейкерс» минувшим летом. Ингрэм стал новым франчайз-игроком «Нью-Орлеана» и очередным лотерейным проспектом, который раскрылся на новом месте после ухода из «Лейкерс». В этот же список можно внести Д’Анджело Рассела и Джулиуса Рэндла.
По итогам матча против «Джаз» Ингрэм стал третьим игроком в истории НБА после Шакила О'Нила и Карима Абдул-Джаббара, который в возрасте менее 23 лет набрал 45+ очков при исполнении 25 или менее бросков с игры.
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Ингрэм вывел свою команду вперед (122:121) за 0,2 секунды до конца основного времени. «Джаз» удалось спастись за столь короткий промежуток. Новичок «Пеликанс» Джексон Хэйс по неопытности сфолил на центровом «Юты» Руди Гобере. К счастью для хозяев, Гобер реализовал только 1 из 2 штрафных бросков, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Ингрэм и компания шансов гостям не оставили.
В этой игре у Брэндона был достойный соперник. Защитник «Джаз» Донован Митчелл настрелял 46 очков, повторив рекорд результативности в карьере.
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Митчелл и Ингрэм — третья пара игроков-соперников в возрасте 23 лет и младше, набравших 45+ очков в одной игре. Они присоединились к Кевину Лаву и Расселлу Уэстбруку (23.03.2012), а также к Заку ЛаВину и Трэю Янгу (01.03.2019). В целом это 33-й случай в истории НБА, когда игроки разных команд записали на свой счёт не менее 45 очков за матч. «Пеликанс» и «Джаз» впервые попали в список команд, которые участвовали в этих встречах.
Деррик Фэйворс — ещё один герой в составе «Нью-Орлеана». Он набрал 21 очко, 11 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота, 2 перехвата. Фэйворс стал третьим игроком в истории франшизы после Демаркуса Казинса и Энтони Дэвиса, который покорил статистику 20-10-3-3-2 при совершении менее 2 потерь.
«Юта» была самой «горячей» командой НБА. «Джаз» выиграли 15 из 16 предыдущих матчей, в том числе добыли 10 побед подряд. Эта серия прервана, поскольку «Нью-Орлеан» уже не является беспросветным аутсайдером. Да, «Пеликанс» (16-26) пока находятся на 12-м месте турнирной таблицы Западной конференции, однако динамика у команды Элвина Джентри исключительно положительная.
«Нью-Орлеан» выдал отрезок 13-3 в режиме контендера и уже не соседствует с «Голден Стэйт Уорриорз» на последних строчках, а реально претендует на плей-офф. Пока клуб из Луизианы опережают «Мемфис Гриззлис», «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз», но расстояние до восьмого места составляет всего 3 победы. За половину регулярного чемпионата это отыграть более чем возможно.
22 января после травмы колена в строй должен вернуться первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон, дебюта которого заждались болельщики, СМИ и сами игроки «Пеликанс». По крайней мере, ударная полоса «Нью-Орлеана» совпала с информацией о том, что Зайон должен появиться на паркете уже в этом месяце.
Слухи об обмене ветеранов Джей Джей Редика и Джру Холидея резко улетучились. Ингрэм ударно играл весь сезон, а теперь его почин поддержали заметно прибавившие бывшие партнеры по «Лейкерс» Лонзо Болл и Джош Харт. Восстановление Зайона — дополнительный мотивирующий фактор для «пеликанов», даже если полезность этого игрока на площадке не будет слишком высокой.
Календарь у «Нью-Орлеана» во второй части сезона достаточно простой. «Пеликанс» осталось отыграть всего 8 матчей против команд из топ-6 Западной конференции. Два из них состоятся на домашней площадке в этом месяце против «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Контендеры Востока «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит» также будут гостить в Луизиане, что даёт неплохие шансы на «апсет». Последнюю игру против топ-команды подопечные Элвина Джентри проведут 14 марта в Лос-Анджелесе против «Клипперс». После этого у «Пеликанс» останется 15 игр до конца «регулярки», когда они не встретятся даже с соперниками из топ-4 Восточной конференции, не говоря уже о доминирующих клубах с родного Запада.
Брать очки с оппонентами из нижней части турнирной таблицы «Нью-Орлеану» по зубам, а значит и подъем вверх по турнирной таблице очень даже вероятен. У «Пеликанс» есть настоящий игрок калибра All Star. Брэндон Ингрэм в среднем набирает 25,8 очка и 4,3 передачи. С 1980 года единственными игроками в истории НБА, которые при покорении статистики 25-4 и не поехали на Матч звёзд НБА, являются Майкл Адамс (1991), Дэмиан Лиллард (2017) и Девин Букер (2019).
От услуг ветеранов Редика и Холидэя не отказались бы многие контендеры НБА. К слову, «Пеликанс» сейчас успешно справляются без них. Редик из-за мышечной травмы пропустил три последних матча, а Холидэй из-за болей в локте не выходил на площадку в 6 предыдущих играх регулярного чемпионата. Молодые Болл, Харт, Хэйс, Никейл Александер-Уокер достаточно продуктивны и умеют подстраховать ветеранов. Скоро на площадке появится Зайон.
«Нью-Орлеан» гораздо стабильнее конкурентов вроде «Портленда», «Сан-Антонио», «Финикса». Взлет «Мемфиса» на восьмое место кажется краткосрочной сказкой. Не будет большим сюрпризом, если Зайон Уильямсон не просто вернется в игру в этом сезоне, но и почувствует вкус плей-офф уже в кампании новичка, если избежит проблем со здоровьем.
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