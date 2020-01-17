ЦСКА разобрался с «Басконией». А Джеймс превзошёл самого Шведа!

После победы над «Реалом» болельщики ЦСКА выдохнули. Испанцы сейчас объективно самая горячая и мощная команда Евролиги, а в Москве им позволили забить всего 55 очков. Реванш за поражение в Мадриде состоялся. Но тот испанский выезд вообще-то был двойным, а в столицу Испании «армейцы» приехали после игры в Витории. Там москвичи тоже проиграли.

Тот проигрыш был очень эмоциональным и нет сомнений в том, что все в столичном клубе желали поквитаться с обидчиком. «Баскония» с того момента поменяла главного тренера, поэтому в Россию с командой приехал хорошо известный Душко Иванович, работавший совсем недавно с «Химками».

«Баскония» с первой атаки решила не повторять ошибок «Реала». Шенгелия забил с сопротивлением, после чего за дело взялись его партнёры: Шилдс и Хенри трижды попали издали, обеспечив испанцам уверенное лидерство. Однако с этим был не согласен тот, кого почти треть генеральных менеджеров команд Евролиги в недавнем опросе посчитали лучшим игроком, завершающим атаки в концовках матчей. Майк Джеймс сначала включил вторую (или какую?) космическую скорость, попытался прорваться под кольцо, но высокорослые центровые к этому были готовы. Джеймс изменил план, отправив в цель сразу три трёхочковых.

ЦСКА опустил «Реал» ниже королевского плинтуса. Итудис — гений Кубинский ноунейм за 20 минут стал одним из лидеров лучшего клуба Европы.

Боломбой и Антонов придали энегрии со скамейки. Первого забыли на дуге и он наказал за нерасторопность. Второй же подчищал везде, где было необходимо. Итудис россиянина не убирал. Значит, остался доволен.



Концовка первой четверти получилась эмоциональной. Мэтт Дженнинг перехватил передачу Хилиарда, но не успел придумать ничего в быстром отрыве и позволил всё тому же Хиллиарду подставиться — фол в нападении возмутил Душко Ивановича, посчитавшего решение судей не совсем правильным.

Следом Шенгелия вновь заявил о себе и своей мощи, забив сверху через здоровенные Кайла Хайнса. Ого! Но это всего два очка, как выяснилось. Джеймс же придумал очередной трёхочковый. Впервые Иванович решил взять минуту на разговоры, впервые ЦСКА вышел вперёд. За первую четверть Джеймс набрал 13 очков. Сценарий матча с «Реалом» был переписан полностью.

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Вторая четверть была бы идеально, если бы не игра на подборе. Парни Итудиса отлично растягивали нападение, быстро (и результативно) бежали в прорывы, с высоченным процентом попадали со всех дистанций: 8/12 издали, 10/10 штрафные. «Баскония» сделала ставку на активность после своих промахов. Хозяева собрали 12 подборов только на чужом щите, в то время как все игроки красно-синих сподобились на 15 на обеих сторонах площадки.



После перерыва хозяева показали, что значит играть коллективно. Джеймс переключился на созидание, движение мяча получалось практически идеальным. Фойгтмана вывели на бросок, и немец попал. Забыли Хиллиарда — получите. Кубинский новичок Сент-Рос очень пытался быть полезным. В основном в защите, но и в нападении несколько его бросков достигли цели. Разница перевалила за 10 очков и эмоции испанцев как-то поутихли.

Заключительная четверть могла бы внести интригу, но в планы Димитриса Итудиса сегодня это явно не входило. ЦСКА продолжал контролировать свои эмоции, эмоции соперника, не забывая пахать в защите. Правда, к чести гостей они не опустили руки и пустились в погоню, которая заставила греческого коуча ЦСКА брать тайм-аут за минуту до конца основного времени: разница в счёте когда-то была 15, а теперь съёжилась до жалких 5.



«Мегаспорт» немного напрягся, а скамейка «Басконии» оживилась. Хиллиард долго стучал мячом, прошёл под кольцо и нашёл передачей Хайнса. Капитан на то и капитан, чтобы не бояться взять на себя ответственность. Кайл в окружении двоих оппонентов забил от щита. Следом все тактические фолы реализовал Майк Джеймс, тихой сапой набравший 33 очка. Кажется, первое место Алексея Шведа в гонке снайперов теперь под угрозой.