ЦСКА опустил «Реал» ниже королевского плинтуса. Итудис — гений

Можно сколь угодно много называть принципиальных противостояний в Евролиге, но громче вывески вы не найдёте. В гости к ЦСКА, который 8 раз становился триумфатором главной лиги Европы, пожаловал 10-кратный победитель Евролиги. «Сливочные» были невероятно разочарованы поражением от «армейцев» в Финале четырёх минувшего розыгрыша. Королевский клуб наглядно продемонстрировал своё отношение к этому противостоянию в первом домашнем матче нынешнего сезона, разгромив парней Итудиса с разницей в 18 очков.

Домой без побед. ЦСКА дважды проигрывает в Испании «Реал» начинал каждую из половин с рывка 9:0 и дожал «армейцев». В родных стенах «сливочные» непобедимы.

К московской встрече команды подошли в разном настроении. «Сливочные» — на 13-матчевой победной серии. У мадридцев полный порядок со всеми ключевыми показателями, позволяющими одерживать одну победу за другой. У Итудиса же головной боли значительно больше нормы. И мы уже не вспоминаем потерю Клайберна, с которой давно уже пришлось смириться. Но перед тяжелейшим отрезком москвичи не могут рассчитывать на Стрелниекса и Хаккетта. И это уже ключевые потери.

«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав «Реал» на рекордной серии, «Барса» проиграла обескровленному «Эфесу», «армейцы» в шаге от топ-3. Обзор главных событий Евролиги.

В довесок ко всем этим проблемам, разладилась игра у Йоханнеса Фойгтмана. Два матча тому назад ему необходимо было набрать 12 очков, чтобы преодолеть отметку в 1000 очков в Евролиге. И за эту пару матчей он сумел положить в свою копилку и копилку команды лишь 9 баллов. И это при показателе в 12 очков в среднем за игру. И важно, что Йоханнес сумел преодолеть этот рубеж уже в дебюте матча, отправив в кольцо «Реала» дальнюю трёху.

Димитрис Итудис уже в первой четверти задействовал на площадке 10 игроков. В нынешней ситуации это понятно. Нужно уже в дебюте матча прощупать, кто готов решать здесь и сейчас. В итоге, на паркете появился и новобранец клуба Ховард Сант-Рос, но последнюю атаку в первой десятиминутке завершать решил Ухов. Иван имел возможность сделать скидку на открытого Ховарда. Но предпочёл попасть под блок-шот.

«Куба, давай выпьем со мной!» Главное об историческом новичке ЦСКА Сант-Росе Первый кубинец в «армейском» клубе любит классные тачки, умеет завоёвывать титулы и ярко праздновать.

Пропустили в первой четверти 21, что не так плохо, набрали всего 14, это было досаднее. Но испанцы привыкли работать на 70 пропущенных за игру очков. На вторую четверть вышли Боломбой, Ухов, Сант-Рос, Воронцевич и Антонов. В защите команда работала достойно – всего 2 очка за 2 минуты. В атаке дела складывались куда хуже – 0 баллов… Коли уж отметили мы юбилей Фойгтмана, нельзя не рассказать о том, что уже во второй четверти вышел на паркет легендарный Филипе Рейес и первым же броском (из-за дуги) преодолел рубеж в 3000 очков за карьеру в Евролиге.

Фойгтман набрал 1000-е очко в Евролиге

Чтобы вы понимали, кто вышел против экспериментального состава ЦСКА. Звезда испанского баскетбола Серхио Льюль готовился конкретно к этой игре. У «армейцев» и Михаил Кулагин не смог выйти на этот матч. Джеймс, Ухов и кубинский новобранец, который физически не мог за сутки выучить все комбинации команды. Вот та защитная линия, которую Итудис мог противопоставить лучшим силам королевского клуба, который целенаправленно готовился к битве с ЦСКА.

Но есть ещё один любопытный момент, который нельзя не отметить. Итудис уже к 15-й минуте матча попробовал на площадке всех парней, которых заявил на матч. Обычно, его лимит – 9-10, а тут – все! Нет, в обороне команда отработала достойно, ибо пропустить от «Реала» 33 очка за 20 минут матча почти подвиг. Но вот забросить сопернику за тот же игровой отрезок 26 – повод серьёзно поговорить в перерыве.



Показателен момент в концовке второй четверти, когда Курбанов из угла искал возможность отдать пас на Куфоса, но вынужден был идти под кольцо. Увы, Никита забыл стукнуть мячом о паркет и вместо 28:33 мы получили пробежку. Нервотрёпка, конечно, в первой половине была знатная. Но и «Реал» не выглядел монструозным. Зато в мыслях игроков ЦСКА испанцы выглядели сказочным драконом. Иначе как объяснить тот факт, что «армейцы» за 20 минут отдали лишь одну результативную передачу?

Старт третьего игрового отрезка можно охарактеризовать одной фразой. За 4 минуты команды на двоих набрали 5 очков. «Армейцы» не позволили сопернику ничего. Правда, выбрали лимит фолов. Но главное, «армейцы» очки набирали, а соперник – нет. И когда на 26-й минуте матча Сант-Рос в шикарном проходе набрал первые очки за московский клуб, трибуны взорвались овациями. «Сливочные» же первые очки набрали на исходе 6-й минуты четверти.



Ну не мог «Реал» продолжать эту засуху, конечно. Да и судьи не гнушались принимать решения в пользу гостей. Но суть не в этом. Коленки у «армейцев» дрожать перестали, трибуны в «Мегаспорте» заставили трястись уже игроков «Реала». И на третий перерыв команды ушли при абсолютном равенстве в счёте и ощущении того, что фаворита в матче нет. Но 43:43… После 30-ти минут?! О важности этой игры говорит и тот факт, что в разгар сочинского фестиваля КВН генеральный директор АМИК Сан Саныч Масляков топил за «армейцев» на трибунах «Мегаспорта»,

«Реал», кстати, самая результативная команда лиги. Учитывая потери, «сливочные» на голову выше ЦСКА по уровню и статусу игроков. Нам без разницы, хотели они сыграть вполсилы или экономить по ходу матча. Итудис, как я уже писал, уже в первые 10 минут задействовал всех игроков, заявленных на матч. Анализировать матч будем завтра, сейчас можно сделать 2 главных вывода: Сант-Рос в большом порядке, а команда живёт одной задачей – побеждать!



На самом деле, это фантастика! У Итудиса с лета были сложности с составом, он строил новую команду, вышел на отличные показатели и потерял основу из-за травм. И фанаты ЦСКА могут называть детей именем Димитрис, поскольку наставник клуба за 10 минут большого перерыва построил новую команду, одним из лидеров которой стал Сант-Рос, этот парень за полтора часа из новичка превратился в лидера команды!