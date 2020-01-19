Леброн и Ховард преподали Хардену урок эффективности

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях без особых проблем обыграли «Хьюстон Рокетс» (124:115). Самым результативным игроком матча с 35 очками стал разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук. На счету его звёздного напарника Джеймса Хардена 34 очка. В составе «Лейкерс» дабл-дабл в активе Леброна Джеймса (31 очко, 12 передач). Король не смог рассчитывать на помощь Энтони Дэвиса, который продолжает залечивать проблемы со спиной. В этом раз в роли вспомогательных опий неплохо выступили Кайл Кузма (23 очка), а также Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Дэнни Грин (оба по 20 очков).

«Хьюстон» проиграл 3 из 4 матчей до свидания с «Лейкерс». Команда Майка Д’Антони просела в гонке за второе место в Западной конференции, поэтому от Уэстбрука и Хардена ожидалось достойное сопротивление. «Рокетс» хватило только на первую половину, которую они выиграли со счётом 65:59. После перерыва Леброн и компания захватили полный контроль за игрой. «Лейкерс» вышли на четвертую четверть при комфортном преимуществе «+9» (91:82) и не позволили сопернику приблизиться, доведя дело до итоговой победы — 124:115.



Леброн Джеймс привычно не покинул площадку без очередного достижения. Он стал первым игроком «Лейкерс» после Мэджика Джонсона (сезон-1989/90), который в одном сезоне провел минимум 8 матчей со статистикой 30+ очков и 10+ передач.

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Для «Хьюстона» это поражение стало третьим кряду. «Рокетс» (26-15) опустились на шестое место в турнирной таблице. Игра дуэта Уэстбрук-Харден как-то разладилась, несмотря на номинально сильные цифры в графе результативности у каждого из исполнителей.



Харден в матче против «Лейкерс» реализовал 2 из 9 трёхочковых. Плохая точность не помешала Джеймсу подняться на седьмое место в истории НБА по количеству дальних попаданий. Он забил 2221 трёхочковых и опередил Джамала Кроуфорда (2220). Ближайшая цель Хардена — Винс Картер (2264).

Конечно, рекорды заслуживают похвалы, но вопиющая неэффективность Хардена на лицо. Лидер «Рокетс» реализовал 27,0% трёхочковых (20/74) за последние две недели. «Рокетс» проиграли 4 из 5 предыдущих игр.



Перед очной встречей центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард отметил сильные стороны Хардена и Уэстбрука.



«Джеймс Харден – тот парень, который может легко забросить в твоё кольцо 40 или 50 очков. У «Рокетс» также есть Уэстбрук. У «Хьюстона» очень динамичный дуэт звёзд. Они проходят под кольцо и набирают очки из краски, собирают подборы и отдают передачи. Этих парней очень тяжело остановить», – заявил Ховард.

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Ховард в своё время не поладил с Харденом в «Рокетс». Дуайт много где не прижился из-за своего проблемного характера. Однако именно сейчас опытный центровой, похоже, исправился. В этом сезоне 34-летний Ховард согласился принять скромную роль в команде Леброна и Дэвиса. Супермен в настоящее время является единственным игроком в истории НБА, бросающим с точностью 70+% с игры и 60+% из-за дуги за сезон (при минимум 5 трёхочковых попытках).

Ховард максимально выверено подходит к каждому броску и не берёт на себя лишнего. В матче против «Рокетс» он набрал всего 6 очков при точности 2/2 с игры плюс реализовал 2 штрафных. Дуайт добавил к этому 10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.



Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони не удивлён положительным переменам в игре Ховарда и ещё одного бывшего игрока своей команды Кармело Энтони. К слову, Мело гостил в Хьюстоне перед Дуайтом три дня назад. Энтони оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов, превзошел по результативности провалившегося Хардена (13 очков) и помог «Портленду» одержать победу — 117:107.

«Дуайт — очень талантливый баскетболист. Если он счастлив в команде, а именно так он чувствует себя в «Лейкерс» сейчас, нет ничего, что помешает ему добиться успеха. В НБА всё возможно. Меня ничто не удивляет. То же самое сейчас происходит с Кармело Энтони, который пришёл в «Портленд» и проводит отличный сезон. НБА — это место, где нужно найти возможность и максимально использовать её», — сказал Д’Антони.



«Лейкерс» (34-8) продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. У команды Фрэнка Вогеля есть приличный запас перед ближайшим преследователем «Денвер Наггетс» (29-12). В прошлой игре «озёрные» слишком расслабились дома против «Орландо Мэджик» (118:119). Леброн не раз подчеркивал, что два поражения подряд — недопустимая роскошь для нынешних «Лейкерс». В свою очередь, «Хьюстон» не извлёк никакой выгоды из травмы Дэвиса и дополнил список невзрачных матчей во главе со связкой Уэстбрук-Харден. Пока «Рокетс» совсем не похожи на контендера, который способен претендовать на завоевание титула чемпиона НБА.