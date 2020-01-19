«А так ты сможешь?» Американский футболист бросил вызов Стефену Карри

Двукратный MVP НБА отказался от ритуального «броска из тоннеля». Но 24-летний Томпсон доказал, что нет ничего невозможного.

«Голден Стэйт Уорриорз» доминировали в НБА во второй декаде XXI века. А лидер команды Стефен Карри дважды признавался MVP. Более того, этот парень приложил руку к глобальным изменениям, которые произошли в лиге. Во времена Мэджика, Джордана, Шакила и того же Баркли баскетбол был комбинационным, ценились и разыгрывающие защитники, и центрфорварды, способные доминировать в краске, и тяжёлые форварды.

К игрокам каждого амплуа предъявлялись классические требования, трёхочковый бросок считался чем-то бонусным и неочевидным. Команды двигали мяч по периметру, а атаки продолжались более 10 секунд. Показатель в 30 дальних бросков за матч выглядел невероятным. И это от обоих соперников. В матче «Лейкерс» и «Рокетс», прошедшем накануне, только парни из Хьюстона совершили 37 попыток.

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И именно Стеф Карри вместе с Клеем Томпсоном сформировали моду на дальние броски. Эта тактика позволила «воинам» 5 раз кряду играть в финале и взять 3 титула. Всё идёт к тому, что Карри станет первым в истории баскетболистом, который превысит отметку 3000 трёхочковых попаданий. Именно со способностью попадать в кольцо практически с любой дистанции связана одна из главных традиций «Уорриорз».

Стеф перед матчем традиционно бросал мяч из тоннеля, который связывает раздевалки и чашу арены. Это происходило перед домашними матчами «Голден Стэйт». У лидера «воинов» было 5 попыток, но он редко использовал их все. Зачастую хватало и одного броска. Но здесь есть один нюанс. На «Оракл-Арене» этот тоннель располагался параллельно лицевой линии и само кольцо было отлично видно, никаких естественных помех не было.

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С традицией этой пришлось завязать, когда «Уорриорз» перебрались из Окленда в Сан-Франциско. Особенностью «Чейз-Центра», ставшего для команды новым домом, является то, что тоннель расположен на вираже, под углом в 45 градусов по отношению к щиту. И для того чтобы исполнить точный бросок, Стефу необходимо выбрать слишком затейливую траекторию. В апреле 2019 года Карри обещал подумать над решением этой проблемы, но перед стартовым матчем продлить традицию не удалось.

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Но Стефен был настолько близок, что момент с попаданием казался тогда вопросом времени. Возможно, вожак «воинов» уже закрыл бы этот гештальт, но карты спутала травма руки. Понятно, что сейчас можно заниматься геометрическими рассчётами, к практике Карри вернётся после полного выздоровления.

И тут вполне уместно вспомнить, что НБА – это большое и невероятно дорогое шоу, дивиденды и хайп от которого хотят получить все. И пока Стеф восстанавливает работоспособность руки, к нему прилетел неожиданный вызов. Американский футболист Томми Томпсон при поддержке ребят из трюковой команды «Гарлем Глоубтроттерс» попал баскетбольным мячом из того самого тоннеля в то самое кольцо через тот самый зловредный щит!

Видео доступно на «Чемпионате».

Как вам такое, друзья? Да, тут есть нюанс, Томпсон пробил ногой. И после точного попадания Томми обратился к Карри с вопросом: «А так ты сможешь?». Это видео 24-летний полузащитник клуба MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» распространил во всех своих социальных сетях и везде тегнул Стефена Карри. Лидер «Голден Стэйт» на этот вызов пока не отреагировал.

Без традиционного ритуала Карри команда рухнула на дно турнирной таблицы. Примет ли Стеф вызов? Если нет, то руководству «воинов» есть смысл подумать над тем, чтобы приглашать Томми на домашние матчи, чтобы он исполнял традиционное попадание из тоннеля.