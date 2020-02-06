Очередная осечка «Химок». Время подвигов всё ближе

Алексей Швед провёл отличную первую половину, набрав за неё 12 очков и 9 передач. Но после перерыва всё пошло не так.

«Химки» ведут борьбу на два фронта. В Единой лиге ВТБ они лидируют уверенно, проиграв всего один раз, а вот в Евролиге из-за нескольких поражений подряд уже выпали из зоны плей-офф. Естественно, в подмосковной команде все настроены бороться до конца и при этом понимают насколько высокой будет градус соперничества в сильнейшем турнире Старого Света. Сразу семь команд находятся на дистанции двух побед: «Валенсия», «Милан», «Фенербахче», «Црвена звезда», «Химки», «Жальгирис», «Олимпиакос», «Асвел».

Поэтому выезд в Тель-Авив на игру против «Маккаби» становился для российских жёлто-синих (команда из Израиля имеет аналогичную расцветку) особенно важным. Хотя неважных игр у команды Куртинайтиса не осталось.

Перед выездом химчан неплохо протестировали в Казани, где местный УНИКС вцепился в лидера Единой лиги мёртвой хваткой и чуть было не вырвал победу. Если бы не 70 очков на троих от Шведа, Букера и Тиммы, то быть второму поражению «Химок».

На пресс-конференции после матча Куртинайтис не скрывал, что и рад был бы дать Шведу и Тимме отдохнуть подольше, но «зелёные» заставили его держать их почти всю игру. И тренера было откровенно жаль. Практически любое общение с журналистами он начинает о том, что не знает, когда его парни смогут нормально потренироваться.

«Мне бы дать им нормально выспаться. А уж о тренировках можем только мечтать», — сказал литовский коуч в Казани.

Швед долго запрягал, да быстро доехал. Вечер баскетбола в Казани удался Парни из УНИКСа выдали великолепный баскетбол, но «Химки» проснулись и дожали достойного соперника.

В результате состав на матчи приходится изменять. К этому подталкивают и многочисленные травмы. Энтони Гилл пока вне игры, Крис Крамер тоже, а Джереми Эванс вообще вряд ли сможет продолжить сезон. По крайней мере, тренер не скрывает, что клубу может потребоваться замена.

Но у «Химок» есть Сергей Моня, которому через несколько месяцев стукнет 37, а он всё ещё в отличной форме. Капитан химчан не только вышел в старте, но и цементировал оборону.

Очень быстро нагрузился фолами Букер, после чего американцу пришлось присесть на скамейку. Зайцев схватил два фола за 5 минут игрового времени и проследовал аналогичным курсом. Но никаких видимых проблем (и уж тем более паники) в действиях гостей не было. Швед выступал дирижёром нападения, не забывая и самостоятельно набирать очки.

В середине второй четверти разница впервые перевалила за 10. «Химки» повели и действовали грациозно и размашисто. При этом отрыв гостей мог бы быть ещё внушительнее, если бы Жеребко попал несколько раз из выгодных позиций без сопротивлений. Один из его бросков и вовсе был прямо из под кольца.

Швед уходил на большой перерыв с фантастическими цифрами: 12 очков и 9 результативных передач. Казалось, что у «Маккаби», несмотря на их недавние приобретения Аарона Джексона и Амаре Стадемайера, сегодня ничего не получится.

Большой перерыв изменил ход матча. В действиях гостей что-то разладилось. Магия Шведа перестала работать. Причём резко. Доходило даже до того, что несколько раз Алексей промахивался из таких ситуаций, в которых забивал в 9 из 10 случаев.

Беда не приходит одна. Вместе со Шведом перестал попадать и Тимма. Кажется, что именно сейчас сказывается те самые лишние минуты в матче против УНИКСа. Мячи латыша упорно отказывались входить в кольцо, а порой и долетать до него.

Оставалось одно — терпеть. Куртинайтис пытался найти правильное сочетание и в какой-то момент получилось: за короткий период времени из-за дуги попали Вяльцев, Жеребко и Букер. Есть небольшое преимущество в концовке!

«Маккаби» же решил брать ломом, против которого, как известно, приёмов очень мало. Хантер забивал из под кольца важные мячи, а Дорси открыл в себе всё то, чего обычно ждут от Шведа. Израильский клуб вырвался вперёд, а отсутствие командных фолов в это время сильно ударило по «Химкам», уступившим в итоге всего 3 очка.