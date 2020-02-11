«Выигрывает матчи защита». Мастер-класс от Евгения Пашутина

Поражение от «Локомотива-Кубани» стало для «Зенита» четвёртым подряд. Команда Жоана Плазы скатилась уже на 11-е место в Единой лиге ВТБ и пока не попадает в заветную восьмёрку участников плей-офф. «Железнодорожники» же оформили уже 8-ю победу подряд и сравнялись с ЦСКА по количеству побед.

Понятно, что краснодарцы сейчас имеют огромное преимущество над всеми конкурентами. Они закончили свою еврокампанию и теперь могут сосредоточиться на одном турнире. К примеру, перед «Зенитом» у них была целая неделя.

Форвард «Локомотива» Станислав Ильницкий:



— Благодаря тому что мы имеем одну игру в неделю, можем хорошо подготовиться к сопернику. Мы много тренируемся и пока имеем достаточную энергию, чтобы выкладываться полностью в этом одном матче Единой лиги ВТБ. Поэтому, наверное, у нас есть серия побед подряд: хорошо готовимся и хорошо играем.



— Какой план был на матч против «Зенита»?



— Понятно, что надо было остановить Айона и Томаса. Это основные люди в этой команде. И также внимательно сыграть с теми, кто бросает трёхочковые. На этом тоже был акцент. Необходимо было затруднить все их броски. Считаю, что с задачей мы справились.

«Задачи? Свергнуть ЦСКА, оформить золотой хет-трик и пробиться в Евролигу!» Фридзон соскучился по баскетболу и готов помочь «Локомотиву-Кубань» и сборной России решить все задачи на сезон.

На экс-капитана «Локо» Андрея Зубкова, который сейчас выступает за «Зенит», после игры было больно смотреть. Кажется, столько он ещё не проигрывал в своей карьере. Этот матч для него был особенным, поскольку именно в Краснодаре Зубков стал тем спортсменом, которым он является. Клуб на разминке даже вручил своему воспитаннику специальный приз.



Форвард «Зенита» Андрей Зубков:



— Я честно не разглядел, что это был за подарок, потому что это всё случилось на разминке. Конечно приятно, отыграл здесь восемь лет, вырос в игрока. Приехал сюда в 18 лет, и переход в большой баскетбол случился именно в этом месте. Мне очень нравилось здесь играть, здесь отличные болельщики, хороший зал, очень приятно, что они меня помнят.



— «Зенит» в первой половине показывал очень свежую игру. Что изменилось после большого перерыва?



— Как сказал один мой друг сейчас в раздевалке: «У нас был план «А», и он получался хорошо. Они его разобрали. Но у нас не было плана «Б». Мы продолжали играть то же самое, но соперник всё это разобрал. Было тяжело. Трудно находить слова, потому что матчи проигрываем довольно странно. Нам надо как-то разбираться в этом всём. Тяжело говорить, потому что мы очень много встреч проиграли уже. Находимся в не очень хорошей ситуации. До конца сезона осталось очень мало времени и надо это как-то исправлять.



Это наша третья игра за шесть дней, пятая за десять дней — нам тяжело. Но мы не можем на это жаловаться, потому что мы сами выбрали этот путь. Надо как-то исправлять это всё.

Понятно, что наставники команд по-разному смотрели на ситуацию с количеством проведённых матчей. Евгений Пашутин не скрывает, что его парням не хватает соревновательного ритма. А Жоан Плаза на каждой пресс-конференции повторяет сакральные цифры проведённых матчей за какой-либо временной отрезок.

Пашутин сметает с пути всех. Для единственного российского тренера лиги авторитетов нет «Локомотив» стал исключительно тренерской дружиной. А у команды Плазы дела совсем плохи.

Главный тренер «Локомотива» Евгений Пашутин:



— У нас есть свои цели, и мы идём к ним маленькими шагами. Сегодня мы очень невыразительно сыграли на старте, благодаря чему позволили «Зениту» совершить много свободных бросков. А когда в составе соперника такие снайперы, то они будут реализовывать свои шансы. Во второй четверти уже собрались и выравняли игру, а после большого перерыва перестроились и сыграли как надо. Начали действовать жёстко в защите, не давали возможность гостям набирать очки «второго шанса», сами же эффективней заиграли в нападении. Но главное, что выигрывает матчи защита, и вот в третьей четверти мы пропустили всего восемь очков против команды Евролиги.



Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза:



— Поздравляю «Локомотив», они заслужили победу. Даже несмотря на то что обе команды выиграли по две четверти. Мы начали неплохо и играли до перерыва хорошо, но в начале второй половины мы резко потеряли энергию, начали мазать много бросков, проигрывать подборы. Исчезло всё, что мы делали в первой половине. Поэтому мы и проиграли. Нужно помнить, что мы проиграли 12 матчей в то время, как «Локо» провёл всего 4. Это тоже важный фактор. Это не отговорка, потому что мы сами делали много ошибок, но это могло бы быть объяснением того, почему мы так часто ошибались. Ну и травмы, конечно же.