«Химки» уступили в перестрелке «Жальгирису». Позиции в гонке плей-офф заметно пошатнулись

«Химки» уступили «Жальгирису» (85:96) в гостевом матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра в Каунасе в целом была аналогичной недавнему выезду «Химок» к «Милану» (78:69). Тогда команда Римаса Куртинайтиса наконец-то прервала длившуюся с ноября длительную засуху без побед в гостях, одолев прямого конкурента. Если бы удалось повторить такой же номер против «Жальгириса», то выход в плей-офф стал бы на порядок ближе, плюс ещё один соперник отсекался на приличную дистанцию.

Тем не менее «Жальгирис» в нынешнем состоянии на порядок опаснее «Милана», так что такой простоты как в Италии ждать не стоило. Команда Шарунаса Ясикявичюса с каждой неделей только набирает обороты. Тренер литовского клуба уже привычно подводит своих подопечных к пику формы в концовке регулярного чемпионата. Можно вспомнить прошлый сезон, когда «Жальгирис» выиграл 7 и 8 последних матчей и в буквально смысле просочился в плей-офф за счет выездной победы в заключительном туре над «Реалом».

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«Жальгирис» каждый год перекраивает состав, отдавая лидеров в более богатые клубы. Ясикявичюсу требуется какое-то время, чтобы новые игроки должным образом восприняли его требования. Прямо сейчас легионеры Зак Ледэй, Джок Лэндэйл, Найджел Хэйс и Кей Си Риверс, похоже, прониклись идеями Шараса. Литовцы Паулюс Янкунас, Эдгарас Улановас, Лукас Лекавичюс и Артурас Милакнис прекрасно сыграны, поскольку не один год выступали вместе. «Химки» в целом превосходят «Жальгирис» по уровню таланта, но соперник на ходу, плюс игра проходила в гостях при безумной поддержке фанатов. Встречу даже посетил президент Литвы Гитанас Науседа. Хотя выезды в Каунас в целом не были проблемой для подмосковного клуба — 3 из 3 возможных побед за последние 4 года.

«Химки» должны образом не оценили опасность «Жальгириса» в первой половине. Стартовая четверть была проиграна вчистую — 15:29. Да, у хозяев порой залетали какие-то нереальные броски, например, как трёхочковый баззер Хэйса с сиреной об окончании первой четверти. Однако должно уровня концентрации в защите «Химки» не показывали. Прогресс в этом аспекте был заметен во второй десятиминутке, когда Куртинайтис решил на время посадить на скамейку Алексея Шведа. «Жальгирис» стал меньше забивать, но все-таки на фоне куража после ударного стартового игрового отрезка всё еще держался на плаву. В атаке у гостей тоже не всё шло гладко. Порой от полной «засухи» в графе набранных очков спасали лишь индивидуальные действия Йонаса Жеребко и Янниса Тиммы. Хозяева немного увеличили преимущество стартовой четверти и ушли на перерыв при «+16» — 50:34.

Это был нокдаун, но не нокаут для «Химок». Гости за полторы минуты после начала третьей четверти оформили рывок 8:0. И вот уже отставание стало не таким уж критическим. «Жальгирис» занервничал. «Химки» одним махом отыграли половину дефицита. В столь ударном темпе продолжить не удалось, но отставание ещё немного сократилось. Швед закрыл третью десятиминутку дальним попаданием — 64:58. Разница всего два трёхочковых.

Немаловажен тот факт, что «Жальгирис» не смог втянуть «Химки» в вязкий баскетбол. Игра была очень быстрой, что явно было более выгодно «Химкам». За половину третьей четверти каждая команда набрала по 17 очков. Перестрелка достойная НБА с минимум времени на розыгрыш мяча. «Химки» сохраняли свой ритм в атаке за счет продуктивности Стефана Йовича, Йонаса Жеребко, Алексея Шведа и Яниса Тиммы. «Жальгирис» откровенно тащил Кей Си Риверс, забивший 4 из 4 трёхочковых за упомянутые 5 минут. К сожалению, для «Химок», после 5 минут четвертой четверти начали что-то показывать в нападении другие игроки «Жальгириса», особенно преуспели Лэдей и Хэйс. У «Химок» напротив наметился небольшой спад атакующего ритма.

Окончательно стало ясно, что «Химки» не спасут игру после фола в атаке Томаса Робинсона за 1:51 до финальной сирены при «-9». Нужно было играть на разницу. «Химки» выиграли матч первого круга «+9» (83:74). Для преимущества по личным встречам устроило бы поражение «-8», но не сложилось. «Жальгирис» грамотнее действовал в концовке и довёл дело до победы «+11» — 96:85.

«Жальгирис» (12-15) сравнивается с «Химками» в турнирной таблице. Также по 12 побед у «Валенсии» и «Фенербахче». Над «Жальгирисом» и «Валенсией» у команды Куртинайтиса нет преимущества по личным встречам. Матч первого круга против «Фенербахче» был проигран солидно — 76:89. В пятницу «Химки» на «Арене Мытищи» будут принимать именно «Фенербахче», который завтра играет дома с «Црвеной Звездой» и почти наверняка возьмет победу. Для «Химок» встреча с подопечными Желько Обрадовича является настоящим «матчем жизни», который ни в коем случае нельзя проигрывать. Поражение перечеркнет недавний успех в игре с «Миланом» и сделает подопечных Куртинайтиса андердогом в гонке плей-офф.