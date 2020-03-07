Седокова вдохновляла Тимму, Ёжик флиртовал с чирлидершами. «Химки» — «Фенер»: лучшие фото

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Самые яркие фото с матча 28-го тура Евролиги «Химки» — «Фенербахче»

Самые яркие фото с матча «Химки» — «Фенербахче»
Дмитрий Голубович
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Баскетбол / Евролига 0

В подмосковных Мытищах в рамках 28-го тура Евролиги «Химки» обыграли турецкий «Фенербахче». Главной интригой этого матча была даже не сама необходимость обыграть команду из Стамбула, а сделать это с преимуществом более чем в 13 очков. В первой игре в Турции химчане уступили именно с такой разницей.

Большую часть встречи российская дружина лидировала в счёте, а в концовке сумела оставить на табло нужный итог – 82:68. Лучшим в составе «Химок» был Алексей Швед. На счету лидера российской дружины 23 очка, один подбор и 6 результативных передач при коэффициенте полезности +24. Значительный вклад в успех химчан внесли Дэвин Букер, Янис Тимма и Томас Робинсон. Подробнее в нашем отчёте об этой встрече.

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После этой яркой победы дружина Римаса Куртинайтиса поднялась в турнирной таблице на 7 место и значительно улучшила шансы на попадание в плей-офф Евролиги.

Предлагаем вам фоторепортаж Дмитрия Голубовича с этого напряжённого и яркого матча.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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