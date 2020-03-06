Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

«Химки» — «Фенербахче» — 82:68, 6 марта 2020 года, обзор матча Евролиги

«Химки» — «Фенербахче» — 82:68, 6 марта 2020 года
Игорь Брагин
«Химки» выиграли у «Фенербахче» и сражение, и войну. Теперь плей-офф не уплывёт?
Куртинайтис убрал с пути хитреца Обрадовича. Вопрос попадания в топ-8 в руках российской дружины.
Баскетбол / Евролига 0

В первый игровой день 2-го тура Евролиги большой подарок «Химкам» сделал питерский «Зенит». Подопечные Паскуале в невероятно эмоциональном и ярком матче в гостях сумели одолеть «Жальгирис». И исход той встречи решался в последней атаке овертайма. Почему же эта победа была подарком для дружины Римаса Куртинайтиса? Да просто дружина из Каунаса является одним из прямых конкурентов «Химок» в борьбе за попадание в топ-8.

Одним из, но не единственным. За 2-3 оставшихся путёвки потенциально будут бороться 8 клубов. Так что, подарок был, но и самим химчанам необходимо будет сделать ещё очень и очень много. И матч с «Фенербахче» ещё после окончания первого круга «регулярки» назывался нами одним из ключевых, несмотря на длинный и сложный для всех календарь. Турецкий клуб откровенно провалил осеннюю стадию, но с таким тренером и составом команда просто не могла валиться бесконечно.

«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав
«Реал» на рекордной серии, «Барса» проиграла обескровленному «Эфесу», «армейцы» в шаге от топ-3. Обзор главных событий Евролиги.

К очной встрече дружина Желько Обрадовича находилась выше Шведа и компании в турнирной таблице. Стартовый отрезок прошёл для гостей под знаком Ловерна, который за первые 5 минут игры набрал все 10 очков своей команды.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
82 : 68
Фенербахче
Стамбул, Турция
Химки: Швед - 23, Букер - 15, Йеребко - 15, Robinson - 10, Йович - 6, Тимма - 6, Карасёв - 5, Гилл - 2, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Зайцев, Моня
Фенербахче: Мухаммед - 13, Деррик Уильямс - 11, де Коло - 11, Ловернь - 10, Веселы - 7, Калинич - 6, Датоме - 5, Вестерманн - 3, Махмутоглу - 2, Düverioğlu, Биберович, Томас

У хозяев Швед дважды отличился с дальней дистанции и на телевизионный тайм-аут команды ушли при счёте 13:10. Перед матчем наставник «Химок» очень лестно отозвался о таланте своего оппонента. И Обрадович сходу продемонстрировал свои тактические изыски. Он оставил на скамейке парней, которые вполне могут считаться лидерами – Веселы и Де Коло.

В итоге, эти парни на площадку вышли и зацепились хозяевами, которые регулярно покушались на побег. Но трёхи Вестермана, Нандо и Яна удержали турецкий клуб в игре. Тем не менее, концовка осталась за химчанами – 26:18. Особенно зрелищным получился данк Букера после шикарной передачи Йовича.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague

В первой 10-минутке хозяева не допустили ни одной потери, за 2 минуты второй случилось сразу две. В итоге, гости совершили рывок, который закончился зрелищным данком Калинича, который сначала отправил в полёт Тимму, а затем вколотил мяч в кольцо через Жеребко – 28:25. Никола, кстати, тоже начал игру на скамейке запасных.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague

В следующие почти 3 минуты болельщики наблюдали за фестивалем ошибок и перехватов. Яркими пятнами были трёха Карасёва и отличная игра в обороне от Шведа. Алексей совершил 2 перехвата и дважды накрыл соперника под своим щитом в том игровом отрезке, когда игра у команды забуксовала. Самой странной была ошибка Бертанса на периметре, который фактически отправил на пустое кольцо Веселы.

На 29-й минуте матча гости вышли вперёд в счёте, но концовку первой половины хозяева оставили за собой. Швед с сиреной отправил мяч в корзину и обеспечил команде минимальный перевес – 41:40.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague

Швед, кстати так замотал Веселы, с которым плотно играл как в атаке, так и в защите, что Ян аж с ног валился.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague

По итогам первой половины химчане 6 раз подбирали мяч под чужим щитом, гости – лишь однажды забрали мяч в нападении. В первые 5 минут третьего игрового отрезка у гостей ещё и бросок не пошёл. А подопечные Куртинайтиса грузи и из-за дуги, и из краски, создав отрыв в 6 очков. Очень продуктивно со скамейки выходил Робинсон, который и под своим кольцом неплохо работал, а в атаке колотил – будь здоров!

Самым показательным моментом, который отражал суть доминирования «Химок», стал технический Махмутоглу на Букере и фол в атаке Де Коло при 10-очковом преимуществе российской дружины. На третий перерыв команды ушли при счёте 64:54. Во многом такая разница была обеспечена прекрасной игрой в атаке Юнаса Йеребко. У шведа к четвёртой четверти был лучший показатель полезности (19), при 11 набранных очках, 6 подборах и 2 передачах.

Йеребко, Карасёв, Швед, Букер и Йович вышли на заключительную четверть, совершили за 2 минуты рывок 5:0 и увеличили отрыв в счёте до 15 очков. После бомбы от Йовича счёт стал 74:57, а Обрадович за 7 минут до сирены взял тайм-аут. До матча, учитывая непростой график «Химок» и неровную игру команды, сложно было загадывать победу с разницей не менее чем в 14 очков, чтобы по личным показателям иметь преимущество над турецкой командой. Но при +17 такие мысли появились. В ноябре, напомним, «Фенербахче» был сильнее – 89:76.

«Химки» играют в баскетбол НБА. Увы, в Европе это работает не всегда
Команда Куртинайтиса проиграла три выездных матча в Евролиге подряд. Разбираемся в причинах.

Однако же после тайм-аута гости за короткий отрезок, усилиями Али и Уильямсона, выдали рывок – 5:0 и зацепились за поиск нужной им разницы. Опытный лис Обрадович понимал, что важно не одно конкретное сражение выиграть, «Фенеру» необходимо было одержать победу над «Химками» в их личной войне за место в плей-офф. И никто из его подопечных не бросался на амбразуру, чтобы спасти отечество.

Парни из столицы Турции старались доводить до ума каждую атаку и в концовку соперники вошли, балансируя на грани нужного результата. За минуту до сирены у химчан было преимущество в 13 очков. За 26 секунд до сирены при преимуществе в 15 очков Робинсон фолит на Де Коло. Нандо был точен оба раза. А после этого Бертанс из-за своей лицевой отдал мяч сопернику. Эмоции и накал достигли максимальной точки.

И в клатче, не матча, нет, в турнирном клатче для «Химок», парни Куртинайтиса оказались азартнее, точнее и выгрызли у соперника ту разницу в счёте, которая даст им преимущество, если закончат команды «регулярку» с одинаковым количеством побед. Итоговый счёт (82:68) переместил российскую дружину на 7-е место.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020